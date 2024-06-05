Солдату нужен отдых: волонтер объяснил, почему для подготовки крупных резервов ВС РФ нужна мобилизация - 05.06.2024 Украина.ру
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Солдату нужен отдых: волонтер объяснил, почему для подготовки крупных резервов ВС РФ нужна мобилизация
Солдату нужен отдых: волонтер объяснил, почему для подготовки крупных резервов ВС РФ нужна мобилизация - 05.06.2024 Украина.ру
Солдату нужен отдых: волонтер объяснил, почему для подготовки крупных резервов ВС РФ нужна мобилизация
Российской армии необходимо все время обучать и готовить резервы. Это должна быть не кампанейщина, а системная работа. Нельзя допустить, чтобы одни и те же люди месяцами стоят на передовой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-06-05T04:40
2024-06-05T04:40
новости
россия
красная армия
вс рф
бойцы
мобилизация
резервы
сво
спецоперация
отпуск
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В среднем, отпуск военнослужащего в годы Великой Отечественной длился около десяти дней, не считая времени, потраченного на дорогу. К тому же, солдатам давали внеочередной отпуск за боевые заслуги. В Красной Армии заботились о психологическом состоянии личного состава, сообщил волонтер.Неизвестно, можно ли с правовой точки зрения отпустить домой всех, кто провоевал два года. Не должно быть ситуаций, когда одни и те же люди месяцами стоят на передовой. Нужно всегда следить за тем, чтобы солдат отдыхал, добавил эксперт.Российской армии необходимо все время обучать и готовить резервы. Это должна быть не кампанейщина, а системная работа. Это нужно делать даже не для того, чтобы заменить старых бойцов. Это необходимо делать в принципе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.руО том, почему контролируемая Россией Украина уже не сможет быть Анти-Россией можно прочесть в интервью Ростислава Ищенко Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет Галицией
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, красная армия, вс рф, бойцы, мобилизация, резервы, сво, спецоперация, отпуск
Новости, Россия, Красная Армия, ВС РФ, бойцы, мобилизация, резервы, СВО, Спецоперация, отпуск

Солдату нужен отдых: волонтер объяснил, почему для подготовки крупных резервов ВС РФ нужна мобилизация

04:40 05.06.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении
Работа разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Российской армии необходимо все время обучать и готовить резервы. Это должна быть не кампанейщина, а системная работа. Нельзя допустить, чтобы одни и те же люди месяцами стоят на передовой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
В среднем, отпуск военнослужащего в годы Великой Отечественной длился около десяти дней, не считая времени, потраченного на дорогу. К тому же, солдатам давали внеочередной отпуск за боевые заслуги. В Красной Армии заботились о психологическом состоянии личного состава, сообщил волонтер.
Неизвестно, можно ли с правовой точки зрения отпустить домой всех, кто провоевал два года. Не должно быть ситуаций, когда одни и те же люди месяцами стоят на передовой. Нужно всегда следить за тем, чтобы солдат отдыхал, добавил эксперт.
"А для этого все равно нужна мобилизация с целью подготовки крупных резервов. Если такие крупные резервы у нас будут, то тех мобилизованных, кто точно больше не хочет воевать, можно было бы отпустить домой", - подчеркнул Садулаев.
Российской армии необходимо все время обучать и готовить резервы. Это должна быть не кампанейщина, а системная работа. Это нужно делать даже не для того, чтобы заменить старых бойцов. Это необходимо делать в принципе, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.ру
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