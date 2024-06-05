https://ukraina.ru/20240605/1055469205.html

Солдату нужен отдых: волонтер объяснил, почему для подготовки крупных резервов ВС РФ нужна мобилизация

Солдату нужен отдых: волонтер объяснил, почему для подготовки крупных резервов ВС РФ нужна мобилизация - 05.06.2024 Украина.ру

Солдату нужен отдых: волонтер объяснил, почему для подготовки крупных резервов ВС РФ нужна мобилизация

Российской армии необходимо все время обучать и готовить резервы. Это должна быть не кампанейщина, а системная работа. Нельзя допустить, чтобы одни и те же люди месяцами стоят на передовой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-06-05T04:40

2024-06-05T04:40

2024-06-05T04:40

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россия

красная армия

вс рф

бойцы

мобилизация

резервы

сво

спецоперация

отпуск

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В среднем, отпуск военнослужащего в годы Великой Отечественной длился около десяти дней, не считая времени, потраченного на дорогу. К тому же, солдатам давали внеочередной отпуск за боевые заслуги. В Красной Армии заботились о психологическом состоянии личного состава, сообщил волонтер.Неизвестно, можно ли с правовой точки зрения отпустить домой всех, кто провоевал два года. Не должно быть ситуаций, когда одни и те же люди месяцами стоят на передовой. Нужно всегда следить за тем, чтобы солдат отдыхал, добавил эксперт.Российской армии необходимо все время обучать и готовить резервы. Это должна быть не кампанейщина, а системная работа. Это нужно делать даже не для того, чтобы заменить старых бойцов. Это необходимо делать в принципе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.руО том, почему контролируемая Россией Украина уже не сможет быть Анти-Россией можно прочесть в интервью Ростислава Ищенко Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет Галицией

https://ukraina.ru/20240604/1055467609.html

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новости, россия, красная армия, вс рф, бойцы, мобилизация, резервы, сво, спецоперация, отпуск