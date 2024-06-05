Солдату нужен отдых: волонтер объяснил, почему для подготовки крупных резервов ВС РФ нужна мобилизация
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении
Российской армии необходимо все время обучать и готовить резервы. Это должна быть не кампанейщина, а системная работа. Нельзя допустить, чтобы одни и те же люди месяцами стоят на передовой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
В среднем, отпуск военнослужащего в годы Великой Отечественной длился около десяти дней, не считая времени, потраченного на дорогу. К тому же, солдатам давали внеочередной отпуск за боевые заслуги. В Красной Армии заботились о психологическом состоянии личного состава, сообщил волонтер.
Неизвестно, можно ли с правовой точки зрения отпустить домой всех, кто провоевал два года. Не должно быть ситуаций, когда одни и те же люди месяцами стоят на передовой. Нужно всегда следить за тем, чтобы солдат отдыхал, добавил эксперт.
"А для этого все равно нужна мобилизация с целью подготовки крупных резервов. Если такие крупные резервы у нас будут, то тех мобилизованных, кто точно больше не хочет воевать, можно было бы отпустить домой", - подчеркнул Садулаев.
Российской армии необходимо все время обучать и готовить резервы. Это должна быть не кампанейщина, а системная работа. Это нужно делать даже не для того, чтобы заменить старых бойцов. Это необходимо делать в принципе, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.ру
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