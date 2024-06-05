Военный волонтер: мобилизованные, которые воюют с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых - 05.06.2024 Украина.ру
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Военный волонтер: мобилизованные, которые воюют с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых
Военный волонтер: мобилизованные, которые воюют с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых - 05.06.2024 Украина.ру
Военный волонтер: мобилизованные, которые воюют с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых
Если военнослужащий находится в зоне боевых действий больше двух лет, у него наступает психологическое утомление. Поэтому ему нужен не просто отпуск на две недели, а полноценный отдых. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-06-05T04:20
2024-06-05T04:20
новости
россия
украина
запад
мобилизация
вс рф
красная армия
отпуск
отдых
сво
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Мобилизованные, которые воюют в зоне СВО с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых. Поэтому им необходима ротация, рассказал волонтер.Он отметил, что если военнослужащий находится в зоне боевых действий больше двух лет, у него наступает психологическое утомление. Поэтому ему нужен не просто отпуск на две недели, а полноценный отдых.Кроме того, очень часто боец Красной Армии получал новую специальность, которой его обучали в тылу. Например, войну он начинал как стрелок, а потом становился минометчиком или зенитчиком, добавил специалист.Это тоже пример ротации, потому что больше двух-трех месяцев бойцу нельзя находиться на передовой. У него накапливается психологическая усталость, из-за которой он может потерять боевые навыки и навыки выживания, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.руО том, почему контролируемая Россией Украина уже не сможет быть Анти-Россией можно прочесть в интервью Ростислава Ищенко Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет Галицией
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, запад, мобилизация, вс рф, красная армия, отпуск, отдых, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Запад, мобилизация, ВС РФ, Красная Армия, отпуск, отдых, СВО, Спецоперация

Военный волонтер: мобилизованные, которые воюют с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых

04:20 05.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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Если военнослужащий находится в зоне боевых действий больше двух лет, у него наступает психологическое утомление. Поэтому ему нужен не просто отпуск на две недели, а полноценный отдых. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
Мобилизованные, которые воюют в зоне СВО с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых. Поэтому им необходима ротация, рассказал волонтер.
Он отметил, что если военнослужащий находится в зоне боевых действий больше двух лет, у него наступает психологическое утомление. Поэтому ему нужен не просто отпуск на две недели, а полноценный отдых.
"Оказывается, среднестатистический боец Красной Армии проводил на передовой два-три месяца за год. Остальное время он был или в госпитале, или в отпуске (солдатам разрешали съездить домой даже в самые тяжелые ситуации), или в тылу (когда часть отводили на переформирование)", - сообщил Садулаев.
Кроме того, очень часто боец Красной Армии получал новую специальность, которой его обучали в тылу. Например, войну он начинал как стрелок, а потом становился минометчиком или зенитчиком, добавил специалист.
Это тоже пример ротации, потому что больше двух-трех месяцев бойцу нельзя находиться на передовой. У него накапливается психологическая усталость, из-за которой он может потерять боевые навыки и навыки выживания, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.ру
О том, почему контролируемая Россией Украина уже не сможет быть Анти-Россией можно прочесть в интервью Ростислава Ищенко Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет Галицией
Александр Перенджиев интервью
3 июня, 18:00
Александр Перенджиев: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по ЖешувуБуквально через месяц в США День независимости. Наверное, Байдену очень хочется объявить о каких-то победах в национальный праздник. А тут еще и саммит по поводу годовщины высадки в Нормандии. Куда ни крути, всем нужно предъявить какую-то победу над Россией.
 
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