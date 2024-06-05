https://ukraina.ru/20240605/1055467382.html

Военный волонтер: мобилизованные, которые воюют с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых

Военный волонтер: мобилизованные, которые воюют с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых - 05.06.2024 Украина.ру

Военный волонтер: мобилизованные, которые воюют с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых

Если военнослужащий находится в зоне боевых действий больше двух лет, у него наступает психологическое утомление. Поэтому ему нужен не просто отпуск на две недели, а полноценный отдых. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-06-05T04:20

2024-06-05T04:20

2024-06-05T04:20

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Мобилизованные, которые воюют в зоне СВО с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых. Поэтому им необходима ротация, рассказал волонтер.Он отметил, что если военнослужащий находится в зоне боевых действий больше двух лет, у него наступает психологическое утомление. Поэтому ему нужен не просто отпуск на две недели, а полноценный отдых.Кроме того, очень часто боец Красной Армии получал новую специальность, которой его обучали в тылу. Например, войну он начинал как стрелок, а потом становился минометчиком или зенитчиком, добавил специалист.Это тоже пример ротации, потому что больше двух-трех месяцев бойцу нельзя находиться на передовой. У него накапливается психологическая усталость, из-за которой он может потерять боевые навыки и навыки выживания, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.руО том, почему контролируемая Россией Украина уже не сможет быть Анти-Россией можно прочесть в интервью Ростислава Ищенко Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет Галицией

https://ukraina.ru/20240603/1055454845.html

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новости, россия, украина, запад, мобилизация, вс рф, красная армия, отпуск, отдых, сво, спецоперация