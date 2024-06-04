РФ снова призывает Запад наказать виновных в подрыве "Северных потоков": все имена известны - 04.06.2024 Украина.ру
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РФ снова призывает Запад наказать виновных в подрыве "Северных потоков": все имена известны
РФ снова призывает Запад наказать виновных в подрыве "Северных потоков": все имена известны - 04.06.2024 Украина.ру
РФ снова призывает Запад наказать виновных в подрыве "Северных потоков": все имена известны
Генеральная прокуратура РФ направила дополнительные запросы в ряд стран, которые уклоняются от расследования терактов, совершенных против России. Среди них — подрыв газопроводов "Северный поток" (СП)
2024-06-04T11:33
2024-06-04T13:56
эксклюзив
северный поток
андрей деркач
украина
европа
генпрокуратура
сша
терроризм
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Бездействие ЗападаГазопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" — стратегический проект России, который должен был обеспечить прямые поставки российского голубого топлива в Европу, решив раз и навсегда проблемы со странами-транзитерами.Все закончилось буквально в один момент — 26 сентября 2022 года на глубине около 40 метров в районе трубопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошли взрывы. В результате ЧП повреждения получили обе нитки первого "Северного потока" и одна из двух веток недостроенного к тому моменту СП-2.Самая очевидная версия произошедшего практически сразу же нашла свое подтверждение — газопроводы были выведены из строя специально организованным взрывом.Весной этого года группа депутатов Госдумы и общественных деятелей (парламентарии Яна Лантратова, Андрей Красов, Николай Харитонов, философ Александр Дугин и экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач) направили в Генпрокуратуру РФ обращение о расследовании причастности иностранных граждан и структур к организации и финансированию терактов против России, в т. ч. взрывов на "Северных потоках".По итогам рассмотрения этого обращения 3 апреля Генеральная прокуратура направила соответствующие запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра.Прошло два месяца, но никакой серьезной реакции со стороны Запада на эти запросы не последовало, в связи с чем в Генпрокуратуре решили повторить попытку достучаться до своих коллег из других стран.Там напомнили, что указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15.12.1997 г. и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 09.12.1999 г.Российская Генпрокуратура подчеркнула, что в этой связи данные государства обязаны вести расследование актов терроризма и его финансирования, оказывать максимальное содействие в расследовании таких преступлений, включая помощь в сборе доказательств."В дополнительных запросах обращено внимание на необходимость принятия мер к исполнению своих международных обязательств по противодействию террористической деятельности и ее финансированию, организации расследования фактов противоправной деятельности и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности", - сказано в заявлении.Кто взрывалПоследнее, что было слышно про расследования терактов на СП – это закрытие этих самых расследований в Дании и Швеции из-за того, что преступление произошло вне их юрисдикции. Никаких подвижек в выяснении всех обстоятельств произошедшего нет и в других западных странах.Казалось бы, посреди Европы происходит мощнейший по своим экономическим и политическим последствиям террористический акт, но никаких серьезных расследований даже не ведется. Не потому ли, что расхожая фраза про следствие, которое боится выйти на само себя, в данном случае не анекдот, а реальность?Действительно, россиян на место взрывов не пустили, делиться информацией европейцы и американцы не хотят, а молчание или дежурный лепет про ответственность России говорят сами за себя.Если обобщить все имеющиеся в открытом доступе данные, журналистские расследования и информацию, которую озвучивали авторы обращения в Генпрокуратуру, то вырисовывается следующая картина.Осень 2022 года. На Украине продолжается российская военная спецоперация. К этому моменту на РФ уже наложено множество санкций, однако в США решили сделать ход конем — окончательно оторвать Россию от Европы, поставить последнюю в зависимость от своего сжиженного газа и избавиться от мешающих этому "Северных потоков".Проводить операцию, как это уже не раз бывало, американцы решили чужими руками, а именно украинскими, благо там имеется своя водолазная школа и найти исполнителей не являлось проблемой.По данным Андрея Деркача, от Штатов организационные вопросы курировал Кристофер Смит — выходец из ЦРУ, на тот момент второй человек в американском посольстве на Украине, а ныне помощник госсекретаря по Европе и Азии.Именно Смит, утверждает экс-депутат Рады, привлек к организации теракта своего приятеля — генерал-полковника Василия Бурбу, который ранее возглавлял Главное управление разведки при Минобороны Украины.Главным промежуточным звеном между заграничными кураторами и группой исполнителей стал украинский полковник Роман Червинский. Как писали The Washington Post и Der Spiegel со ссылкой на свои источники, именно он занимался вопросами логистики и руководил диверсантами."Мы установили практически всю группу… Это и Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж… Это и сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер 7 управления контрразведки СБУ… Варрава Олег Юрьевич, Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белоцеркви", — рассказывал Деркач в середине мая этого года в интервью белорусскому агентству "БелТА".Подготовка диверсантов-подводников проходила как на Украине, так и в других странах. В Житомирской области им предоставили для тренировок Соколовский карьер. Когда-то там добывали камень, но позднее карьер затопили. Его глубина — более 100 метров.На следующем этапе группу перевезли в Румынию, где подготовка продолжилась вблизи базы НАТО. Для этого диверсантам изготовили румынские паспорта. Следующим пунктом на их маршруте к "Северным потокам" стала Польша. Там у группы появилось несколько яхт, на одной из которых ("Андромеда") они и вышли в тот день море для осуществления теракта.Согласно Деркачу, важной фигурой во всей этой истории была опытная 50-летняя украинка Марина Ситала, которая является одним из лучших технодайверов страны. За ее плечами погружения во многих точках мира, она специалист по изготовлению подводных смесей. Ее муж также занимается дайвингом. В тот день в Балтийском море они выполняли операцию прикрытия.По праву сильногоВ сентябре будет два года с момента взрывов на газопроводах "Северный поток". Этого более чем скромного по историческим меркам времени хватило для того, чтобы отбросить последние иллюзии в отношении "партнеров" из США, их обещаний и гарантий.Организовать силами марионеточной Украины теракт в Европе — раз плюнуть. Международное расследование? Нет, не слышали. Миллиарды европейских налогоплательщиков в буквальном смысле вылетели в трубу — ничего, так вам и надо.Международное право сегодня все больше смахивает на закон джунглей, где звездно-полосатый хищник хочет провозгласить себя царем зверей и навязать всем свой порядок, не гнушаясь ничем.О том, будет ли когда-либо восстановлен "Северный поток", читайте в материале издания Украина.ру Хроника энергетической войны: последние события. Будет ли отремонтирован "Северный поток"
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Павел Котов
Павел Котов
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, северный поток, андрей деркач, украина, европа, генпрокуратура, сша, терроризм
Эксклюзив, Северный поток, Андрей Деркач, Украина, Европа, генпрокуратура, США, терроризм

РФ снова призывает Запад наказать виновных в подрыве "Северных потоков": все имена известны

11:33 04.06.2024 (обновлено: 13:56 04.06.2024)
 
Северный поток-2
Северный поток-2
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Генеральная прокуратура РФ направила дополнительные запросы в ряд стран, которые уклоняются от расследования терактов, совершенных против России. Среди них — подрыв газопроводов "Северный поток" (СП)
Бездействие Запада
Газопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" — стратегический проект России, который должен был обеспечить прямые поставки российского голубого топлива в Европу, решив раз и навсегда проблемы со странами-транзитерами.
Все закончилось буквально в один момент — 26 сентября 2022 года на глубине около 40 метров в районе трубопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошли взрывы. В результате ЧП повреждения получили обе нитки первого "Северного потока" и одна из двух веток недостроенного к тому моменту СП-2.
Самая очевидная версия произошедшего практически сразу же нашла свое подтверждение — газопроводы были выведены из строя специально организованным взрывом.
Весной этого года группа депутатов Госдумы и общественных деятелей (парламентарии Яна Лантратова, Андрей Красов, Николай Харитонов, философ Александр Дугин и экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач) направили в Генпрокуратуру РФ обращение о расследовании причастности иностранных граждан и структур к организации и финансированию терактов против России, в т. ч. взрывов на "Северных потоках".
По итогам рассмотрения этого обращения 3 апреля Генеральная прокуратура направила соответствующие запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра.
Прошло два месяца, но никакой серьезной реакции со стороны Запада на эти запросы не последовало, в связи с чем в Генпрокуратуре решили повторить попытку достучаться до своих коллег из других стран.
"Несмотря на имеющиеся факты, компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия в совершении указанных актов терроризма, а компетентные органы ФРГ уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Российской Федерацией", - говорится в заявлении ведомства.
Там напомнили, что указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15.12.1997 г. и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 09.12.1999 г.
Российская Генпрокуратура подчеркнула, что в этой связи данные государства обязаны вести расследование актов терроризма и его финансирования, оказывать максимальное содействие в расследовании таких преступлений, включая помощь в сборе доказательств.
"В дополнительных запросах обращено внимание на необходимость принятия мер к исполнению своих международных обязательств по противодействию террористической деятельности и ее финансированию, организации расследования фактов противоправной деятельности и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности", - сказано в заявлении.
Кто взрывал
Последнее, что было слышно про расследования терактов на СП – это закрытие этих самых расследований в Дании и Швеции из-за того, что преступление произошло вне их юрисдикции. Никаких подвижек в выяснении всех обстоятельств произошедшего нет и в других западных странах.
Казалось бы, посреди Европы происходит мощнейший по своим экономическим и политическим последствиям террористический акт, но никаких серьезных расследований даже не ведется. Не потому ли, что расхожая фраза про следствие, которое боится выйти на само себя, в данном случае не анекдот, а реальность?
Действительно, россиян на место взрывов не пустили, делиться информацией европейцы и американцы не хотят, а молчание или дежурный лепет про ответственность России говорят сами за себя.
Если обобщить все имеющиеся в открытом доступе данные, журналистские расследования и информацию, которую озвучивали авторы обращения в Генпрокуратуру, то вырисовывается следующая картина.
Осень 2022 года. На Украине продолжается российская военная спецоперация. К этому моменту на РФ уже наложено множество санкций, однако в США решили сделать ход конем — окончательно оторвать Россию от Европы, поставить последнюю в зависимость от своего сжиженного газа и избавиться от мешающих этому "Северных потоков".
Проводить операцию, как это уже не раз бывало, американцы решили чужими руками, а именно украинскими, благо там имеется своя водолазная школа и найти исполнителей не являлось проблемой.
По данным Андрея Деркача, от Штатов организационные вопросы курировал Кристофер Смит — выходец из ЦРУ, на тот момент второй человек в американском посольстве на Украине, а ныне помощник госсекретаря по Европе и Азии.
Именно Смит, утверждает экс-депутат Рады, привлек к организации теракта своего приятеля — генерал-полковника Василия Бурбу, который ранее возглавлял Главное управление разведки при Минобороны Украины.
Главным промежуточным звеном между заграничными кураторами и группой исполнителей стал украинский полковник Роман Червинский. Как писали The Washington Post и Der Spiegel со ссылкой на свои источники, именно он занимался вопросами логистики и руководил диверсантами.
"Мы установили практически всю группу… Это и Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж… Это и сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер 7 управления контрразведки СБУ… Варрава Олег Юрьевич, Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белоцеркви", — рассказывал Деркач в середине мая этого года в интервью белорусскому агентству "БелТА".
Подготовка диверсантов-подводников проходила как на Украине, так и в других странах. В Житомирской области им предоставили для тренировок Соколовский карьер. Когда-то там добывали камень, но позднее карьер затопили. Его глубина — более 100 метров.
На следующем этапе группу перевезли в Румынию, где подготовка продолжилась вблизи базы НАТО. Для этого диверсантам изготовили румынские паспорта. Следующим пунктом на их маршруте к "Северным потокам" стала Польша. Там у группы появилось несколько яхт, на одной из которых ("Андромеда") они и вышли в тот день море для осуществления теракта.
Согласно Деркачу, важной фигурой во всей этой истории была опытная 50-летняя украинка Марина Ситала, которая является одним из лучших технодайверов страны. За ее плечами погружения во многих точках мира, она специалист по изготовлению подводных смесей. Ее муж также занимается дайвингом. В тот день в Балтийском море они выполняли операцию прикрытия.
По праву сильного
В сентябре будет два года с момента взрывов на газопроводах "Северный поток". Этого более чем скромного по историческим меркам времени хватило для того, чтобы отбросить последние иллюзии в отношении "партнеров" из США, их обещаний и гарантий.
Организовать силами марионеточной Украины теракт в Европе — раз плюнуть. Международное расследование? Нет, не слышали. Миллиарды европейских налогоплательщиков в буквальном смысле вылетели в трубу — ничего, так вам и надо.
Международное право сегодня все больше смахивает на закон джунглей, где звездно-полосатый хищник хочет провозгласить себя царем зверей и навязать всем свой порядок, не гнушаясь ничем.
О том, будет ли когда-либо восстановлен "Северный поток", читайте в материале издания Украина.ру Хроника энергетической войны: последние события. Будет ли отремонтирован "Северный поток"
 
ЭксклюзивСеверный потокАндрей ДеркачУкраинаЕвропагенпрокуратураСШАтерроризм
 
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