"Подсластит пилюлю Киеву": Царёв объяснил, почему Индия отправит в Швейцарию "второстепенного министра" - 04.06.2024 Украина.ру
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"Подсластит пилюлю Киеву": Царёв объяснил, почему Индия отправит в Швейцарию "второстепенного министра"
"Подсластит пилюлю Киеву": Царёв объяснил, почему Индия отправит в Швейцарию "второстепенного министра" - 04.06.2024 Украина.ру
"Подсластит пилюлю Киеву": Царёв объяснил, почему Индия отправит в Швейцарию "второстепенного министра"
Премьер-министр Нарендра Моди не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию, но Индию представит "второстепенный министр". Об этом написал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев 4 июня в своем телеграм-канале
2024-06-04T11:26
2024-06-04T11:26
новости
украина
индия
швейцария
олег царев
владимир зеленский
саммит
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Англоязычная газета Индии The Hindustan Times ранее сообщила, что первые лица Индии вряд ли появятся на конференции по Украине в Швейцарии. "Это вполне ожидаемо, после того, как индийский премьер [Нарендра] Моди 20 мая дал понять, что его страна будет участвовать в швейцарской конференции и в саммите G7, но "уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств"",- написал Царёв. Экс-депутат Рады обратил внимание, что даты мероприятий были специально состыкованы. Моди приедет на саммит G7, который состоится 13-14 июня в Италии. По мнению Царёва, слова индийского премьера о сроках и логистике были "просто поводом не ехать в Бюргеншток лично". Он также предположил, что индийский лидер не хотел слишком рано привлекать внимания таким решением. Моди дожидался завершения выборов в своей стране и громких заявлений других стран об отказе от участия в конференции или снижении уровня присутствия там, отметил Царёв. Китай и Саудовская Аравия полностью отказались от участия в конференции по Украине. А Индия, в свою очередь, отправит на так называемый саммит второстепенного министра."Приезд второстепенного министра из Нью-Дели лишь немного подсластит пилюлю Киеву. Ведь конференция задумывалась именно как саммит, то есть встреча лидеров государств", - резюмировал Царев. Конференция по Украине пройдёт 15-16 июня в Швейцарии, неподалеку от Люцерна. Россия в саммите принимать участие не будет.Владимир Зеленский сообщал, что 106 стран согласились участвовать в так называемом "саммите мира" на "уровне лидеров, представителей своих государств“. Однако страны отказываются от посещения мероприятия. Зеленский обвинил Россию в попытках сорвать саммит.
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новости, украина, индия, швейцария, олег царев, владимир зеленский, саммит
Новости, Украина, Индия, Швейцария, Олег Царев, Владимир Зеленский, саммит

"Подсластит пилюлю Киеву": Царёв объяснил, почему Индия отправит в Швейцарию "второстепенного министра"

11:26 04.06.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСаммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Нарендра Моди не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию, но Индию представит "второстепенный министр". Об этом написал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев 4 июня в своем телеграм-канале
Англоязычная газета Индии The Hindustan Times ранее сообщила, что первые лица Индии вряд ли появятся на конференции по Украине в Швейцарии.

"Это вполне ожидаемо, после того, как индийский премьер [Нарендра] Моди 20 мая дал понять, что его страна будет участвовать в швейцарской конференции и в саммите G7, но "уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств"",- написал Царёв.

Экс-депутат Рады обратил внимание, что даты мероприятий были специально состыкованы. Моди приедет на саммит G7, который состоится 13-14 июня в Италии.

По мнению Царёва, слова индийского премьера о сроках и логистике были "просто поводом не ехать в Бюргеншток лично". Он также предположил, что индийский лидер не хотел слишком рано привлекать внимания таким решением. Моди дожидался завершения выборов в своей стране и громких заявлений других стран об отказе от участия в конференции или снижении уровня присутствия там, отметил Царёв.
Китай и Саудовская Аравия полностью отказались от участия в конференции по Украине. А Индия, в свою очередь, отправит на так называемый саммит второстепенного министра.
"Приезд второстепенного министра из Нью-Дели лишь немного подсластит пилюлю Киеву. Ведь конференция задумывалась именно как саммит, то есть встреча лидеров государств", - резюмировал Царев.
Конференция по Украине пройдёт 15-16 июня в Швейцарии, неподалеку от Люцерна. Россия в саммите принимать участие не будет.
Владимир Зеленский сообщал, что 106 стран согласились участвовать в так называемом "саммите мира" на "уровне лидеров, представителей своих государств“. Однако страны отказываются от посещения мероприятия. Зеленский обвинил Россию в попытках сорвать саммит.
флаги украина США
30 мая, 11:48
"Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая. А главное - что потомДо так называемого саммита мира по Украине в Швейцарии остается чуть больше двух недель. Киевский режим всеми силами пытается заманить на это мероприятие побольше статусных участников. Получается пока не очень
 
НовостиУкраинаИндияШвейцарияОлег ЦаревВладимир Зеленскийсаммит
 
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