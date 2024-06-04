"Подсластит пилюлю Киеву": Царёв объяснил, почему Индия отправит в Швейцарию "второстепенного министра"
Премьер-министр Нарендра Моди не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию, но Индию представит "второстепенный министр". Об этом написал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев 4 июня в своем телеграм-канале
Англоязычная газета Индии The Hindustan Times ранее сообщила, что первые лица Индии вряд ли появятся на конференции по Украине в Швейцарии.
"Это вполне ожидаемо, после того, как индийский премьер [Нарендра] Моди 20 мая дал понять, что его страна будет участвовать в швейцарской конференции и в саммите G7, но "уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств"",- написал Царёв.
Экс-депутат Рады обратил внимание, что даты мероприятий были специально состыкованы. Моди приедет на саммит G7, который состоится 13-14 июня в Италии.
По мнению Царёва, слова индийского премьера о сроках и логистике были "просто поводом не ехать в Бюргеншток лично". Он также предположил, что индийский лидер не хотел слишком рано привлекать внимания таким решением. Моди дожидался завершения выборов в своей стране и громких заявлений других стран об отказе от участия в конференции или снижении уровня присутствия там, отметил Царёв.
"Это вполне ожидаемо, после того, как индийский премьер [Нарендра] Моди 20 мая дал понять, что его страна будет участвовать в швейцарской конференции и в саммите G7, но "уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств"",- написал Царёв.
Экс-депутат Рады обратил внимание, что даты мероприятий были специально состыкованы. Моди приедет на саммит G7, который состоится 13-14 июня в Италии.
По мнению Царёва, слова индийского премьера о сроках и логистике были "просто поводом не ехать в Бюргеншток лично". Он также предположил, что индийский лидер не хотел слишком рано привлекать внимания таким решением. Моди дожидался завершения выборов в своей стране и громких заявлений других стран об отказе от участия в конференции или снижении уровня присутствия там, отметил Царёв.
Китай и Саудовская Аравия полностью отказались от участия в конференции по Украине. А Индия, в свою очередь, отправит на так называемый саммит второстепенного министра.
"Приезд второстепенного министра из Нью-Дели лишь немного подсластит пилюлю Киеву. Ведь конференция задумывалась именно как саммит, то есть встреча лидеров государств", - резюмировал Царев.
Конференция по Украине пройдёт 15-16 июня в Швейцарии, неподалеку от Люцерна. Россия в саммите принимать участие не будет.
Владимир Зеленский сообщал, что 106 стран согласились участвовать в так называемом "саммите мира" на "уровне лидеров, представителей своих государств“. Однако страны отказываются от посещения мероприятия. Зеленский обвинил Россию в попытках сорвать саммит.