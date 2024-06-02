Ряд стран пытаются сорвать швейцарский "саммит мира" – Зеленский

"Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая. А главное - что потом

До так называемого саммита мира по Украине в Швейцарии остается чуть больше двух недель. Киевский режим всеми силами пытается заманить на это мероприятие побольше статусных участников. Получается пока не очень