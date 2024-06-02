Ряд стран пытаются сорвать швейцарский "саммит мира" – Зеленский - 02.06.2024 Украина.ру
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Ряд стран пытаются сорвать швейцарский "саммит мира" – Зеленский
Ряд стран пытаются сорвать швейцарский "саммит мира" – Зеленский - 02.06.2024 Украина.ру
Ряд стран пытаются сорвать швейцарский "саммит мира" – Зеленский
Помимо России, некоторые государства якобы стараются помешать проведению мирной конференции по Украине, запланированной на 15-16 июня. Об этом в воскресенье заявил Владимир Зеленский
2024-06-02T09:20
2024-06-02T09:22
новости
владимир зеленский
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По словам Зеленского, сегодня якобы уже 106 стран мира согласились участвовать в так называемом "саммите мира" на "уровне лидеров, представителей своих государств". Однако, их количество может быть уменьшено якобы за счет попыток России сорвать запланированное мероприятие. "Что делает Россия (...) Она сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химпродукцией. Угрожая, что будет демпинговать цены на энергетику... Просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите", – добавил он. В ответ Зеленский призвал страны "политически давить на Россию", изолировать страну от мирового сообщества и защищать "справедливость и международное право". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон согласился принять участие в конференции по Украине в Швейцарии. ООН станет наблюдателем предстоящего саммита. О том, что участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними уже предупреждал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, а в Госдуме заявляли, что эта конференция провалилась, еще не начавшись.
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новости, владимир зеленский, россия, украина, швейцария, "формула мира", сво, всу
Новости, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Швейцария, "формула мира", СВО, ВСУ

Ряд стран пытаются сорвать швейцарский "саммит мира" – Зеленский

09:20 02.06.2024 (обновлено: 09:22 02.06.2024)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Помимо России, некоторые государства якобы стараются помешать проведению мирной конференции по Украине, запланированной на 15-16 июня. Об этом в воскресенье заявил Владимир Зеленский
"Сегодня есть не очень хорошая информация, скажу вам откровенно, что некоторые государства начали ей (России – Ред.) помогать в этом, в дипломатическом срыве саммита мира", – приводит его слова "РБК-Украина".
По словам Зеленского, сегодня якобы уже 106 стран мира согласились участвовать в так называемом "саммите мира" на "уровне лидеров, представителей своих государств". Однако, их количество может быть уменьшено якобы за счет попыток России сорвать запланированное мероприятие.
"Что делает Россия (...) Она сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химпродукцией. Угрожая, что будет демпинговать цены на энергетику... Просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите", – добавил он.
В ответ Зеленский призвал страны "политически давить на Россию", изолировать страну от мирового сообщества и защищать "справедливость и международное право".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон согласился принять участие в конференции по Украине в Швейцарии. ООН станет наблюдателем предстоящего саммита.
О том, что участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними уже предупреждал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, а в Госдуме заявляли, что эта конференция провалилась, еще не начавшись.
флаги украина США
30 мая, 11:48
"Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая. А главное - что потомДо так называемого саммита мира по Украине в Швейцарии остается чуть больше двух недель. Киевский режим всеми силами пытается заманить на это мероприятие побольше статусных участников. Получается пока не очень
 
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