Герман Садулаев объяснил, почему войне невозможно научиться на полигонах или в учебных кабинетах
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Группировка "Север" по своей численности небольшая относительно тех целей, которые были ей поставлены. Но благодаря мужеству и возрастающему мастерству мы смогли там достичь хороших результатов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
Украина терпит поражение на фронте не потому, что у них недостаточно оружия, боеприпасов и войск, а потому, что враг натолкнулся на стойкость и возрастающее мастерство русских солдат. Самый свежий пример – это операция на Харьковском направлении, которая идет уже по другим правилам, рассказал писатель.
Она показывает, что ВС РФ хорошо используют аэроразведку, применяют беспилотники, проводят артподготовку. Прекрасно работает российская авиация. Это уже не "мясные штурмы и заблудившиеся колонны", идет очень грамотная операция, уточнил волонтер.
"Более того, мы под Харьковом добиваемся успехов, несмотря на то, что наша группировка "Север" по своей численности небольшая относительно тех целей, которые были ей поставлены. Но благодаря мужеству и возрастающему мастерству мы смогли там достичь хороших результатов", - подчеркнул Садулаев.
Российские части уже освободили значительную часть Харьковской области и наносят поражение украинским войскам. Война учит и тут ничего не поделаешь. Невозможно научиться войне только на полигонах или в учебных кабинетах, отметил он.
"Научиться воевать можно только в настоящем сражении. И на третьем году СВО видно, что наше искусство вести общевойсковой бой значительно повысилось", - заключил собеседник издания.
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