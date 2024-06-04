Герман Садулаев объяснил, почему войне невозможно научиться на полигонах или в учебных кабинетах - 04.06.2024 Украина.ру
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Герман Садулаев объяснил, почему войне невозможно научиться на полигонах или в учебных кабинетах
Герман Садулаев объяснил, почему войне невозможно научиться на полигонах или в учебных кабинетах - 04.06.2024 Украина.ру
Герман Садулаев объяснил, почему войне невозможно научиться на полигонах или в учебных кабинетах
Группировка "Север" по своей численности небольшая относительно тех целей, которые были ей поставлены. Но благодаря мужеству и возрастающему мастерству мы смогли там достичь хороших результатов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-06-04T05:20
2024-06-04T05:20
новости
украина
россия
война
сво
харьков
наступление
вс рф
полигон
разведка
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Украина терпит поражение на фронте не потому, что у них недостаточно оружия, боеприпасов и войск, а потому, что враг натолкнулся на стойкость и возрастающее мастерство русских солдат. Самый свежий пример – это операция на Харьковском направлении, которая идет уже по другим правилам, рассказал писатель.Она показывает, что ВС РФ хорошо используют аэроразведку, применяют беспилотники, проводят артподготовку. Прекрасно работает российская авиация. Это уже не "мясные штурмы и заблудившиеся колонны", идет очень грамотная операция, уточнил волонтер.Российские части уже освободили значительную часть Харьковской области и наносят поражение украинским войскам. Война учит и тут ничего не поделаешь. Невозможно научиться войне только на полигонах или в учебных кабинетах, отметил он."Научиться воевать можно только в настоящем сражении. И на третьем году СВО видно, что наше искусство вести общевойсковой бой значительно повысилось", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения читайте на сайте Украина.руО том, мог бы повториться грузинский сценарий на Украине в феврале 2022 года можно узнать из интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне
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новости, украина, россия, война, сво, харьков, наступление, вс рф, полигон, разведка, бпла, север
Новости, Украина, Россия, война, СВО, Харьков, наступление, ВС РФ, полигон, разведка, БПЛА, север

Герман Садулаев объяснил, почему войне невозможно научиться на полигонах или в учебных кабинетах

05:20 04.06.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Читать в
Группировка "Север" по своей численности небольшая относительно тех целей, которые были ей поставлены. Но благодаря мужеству и возрастающему мастерству мы смогли там достичь хороших результатов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
Украина терпит поражение на фронте не потому, что у них недостаточно оружия, боеприпасов и войск, а потому, что враг натолкнулся на стойкость и возрастающее мастерство русских солдат. Самый свежий пример – это операция на Харьковском направлении, которая идет уже по другим правилам, рассказал писатель.
Она показывает, что ВС РФ хорошо используют аэроразведку, применяют беспилотники, проводят артподготовку. Прекрасно работает российская авиация. Это уже не "мясные штурмы и заблудившиеся колонны", идет очень грамотная операция, уточнил волонтер.
"Более того, мы под Харьковом добиваемся успехов, несмотря на то, что наша группировка "Север" по своей численности небольшая относительно тех целей, которые были ей поставлены. Но благодаря мужеству и возрастающему мастерству мы смогли там достичь хороших результатов", - подчеркнул Садулаев.
Российские части уже освободили значительную часть Харьковской области и наносят поражение украинским войскам. Война учит и тут ничего не поделаешь. Невозможно научиться войне только на полигонах или в учебных кабинетах, отметил он.
"Научиться воевать можно только в настоящем сражении. И на третьем году СВО видно, что наше искусство вести общевойсковой бой значительно повысилось", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения читайте на сайте Украина.ру
О том, мог бы повториться грузинский сценарий на Украине в феврале 2022 года можно узнать из интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 18:00
Александр Перенджиев: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по ЖешувуБуквально через месяц в США День независимости. Наверное, Байдену очень хочется объявить о каких-то победах в национальный праздник. А тут еще и саммит по поводу годовщины высадки в Нормандии. Куда ни крути, всем нужно предъявить какую-то победу над Россией.
 
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