Полковник Киселев объяснил, почему около Торского выступа “все не так радужно”
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
В районе Торского выступа на Красно-Лиманском направлении у армии Россия все не так гладко, как об этом сообщают военные Телеграм-каналы. Сейчас там идут ожесточенные бои. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
“В районе Торского выступа идут жесткие бои. Учитывая, что ВСУ именно на этом направлении применяют много БПЛА (от fpv-дронов до больших и малых беспилотников) и артиллерии. А удары противника по Кременной лишний раз подтверждают, что на неизбирательные цели ему снарядов не жалко”, — заявил собеседник издания.
По его словам, украинские военные также нацелены на уничтожение сельскохозяйственной техники, которая выходит на поля. Такие потери могут подорвать развитие отрасли, в частности это касается Херсонской области.
“Буквально через месяц у нас начнется пора для сельского хозяйства, а с этим у нас будут проблемы из-за вражеских обстрелов. Киевский режим испытывает боль и злобу от того, что эти территории к нему уже не вернется”, — считает Киселев.
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