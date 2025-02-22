Полковник Киселев объяснил, почему около Торского выступа “все не так радужно”

"Если не закончим мы, будут заканчивать наши дети": Балицкий о "заморозке" СВО

"Заморозка" специальной военной операции несет угрозу для всего Русского мира, включая Одессу, Николаев и Приднестровье. Такое мнение 18 февраля высказал в комментарии СМИ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий