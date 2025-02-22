Полковник Киселев объяснил, почему около Торского выступа “все не так радужно” - 22.02.2025 Украина.ру
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Полковник Киселев объяснил, почему около Торского выступа “все не так радужно”
Полковник Киселев объяснил, почему около Торского выступа “все не так радужно” - 22.02.2025 Украина.ру
Полковник Киселев объяснил, почему около Торского выступа “все не так радужно”
В районе Торского выступа на Красно-Лиманском направлении у армии Россия все не так гладко, как об этом сообщают военные Телеграм-каналы. Сейчас там идут ожесточенные бои. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
2025-02-22T05:30
2025-02-22T05:30
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По его словам, украинские военные также нацелены на уничтожение сельскохозяйственной техники, которая выходит на поля. Такие потери могут подорвать развитие отрасли, в частности это касается Херсонской области.“Буквально через месяц у нас начнется пора для сельского хозяйства, а с этим у нас будут проблемы из-за вражеских обстрелов. Киевский режим испытывает боль и злобу от того, что эти территории к нему уже не вернется”, — считает Киселев.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ
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новости, россия, краснолиманское направление, вооруженные силы украины, вс рф, сво, украина, бпла
Новости, Россия, Краснолиманское направление, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, Украина, БПЛА

Полковник Киселев объяснил, почему около Торского выступа “все не так радужно”

05:30 22.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В районе Торского выступа на Красно-Лиманском направлении у армии Россия все не так гладко, как об этом сообщают военные Телеграм-каналы. Сейчас там идут ожесточенные бои. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
“В районе Торского выступа идут жесткие бои. Учитывая, что ВСУ именно на этом направлении применяют много БПЛА (от fpv-дронов до больших и малых беспилотников) и артиллерии. А удары противника по Кременной лишний раз подтверждают, что на неизбирательные цели ему снарядов не жалко”, — заявил собеседник издания.
По его словам, украинские военные также нацелены на уничтожение сельскохозяйственной техники, которая выходит на поля. Такие потери могут подорвать развитие отрасли, в частности это касается Херсонской области.
“Буквально через месяц у нас начнется пора для сельского хозяйства, а с этим у нас будут проблемы из-за вражеских обстрелов. Киевский режим испытывает боль и злобу от того, что эти территории к нему уже не вернется”, — считает Киселев.
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Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ
 
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