https://ukraina.ru/20250221/1061264252.html

И снова плохие новости из США: "политический палач", обещавший расследование против Зеленского, в деле

И снова плохие новости из США: "политический палач", обещавший расследование против Зеленского, в деле - 21.02.2025 Украина.ру

И снова плохие новости из США: "политический палач", обещавший расследование против Зеленского, в деле

После долгих проволочек, устроенных демократами, в ближайшее время присягу примет новый руководитель Федерального бюро расследований Кэш Патель, который, как и главный аудитор Белого дома Илон Маск, хочет выяснить, куда же ушли американские деньги, выделенные Владимиру Зеленскому и всей Украине

2025-02-21T16:35

2025-02-21T16:35

2025-02-21T17:09

эксклюзив

сша

украина

кэш патель

дональд трамп

владимир зеленский

фбр

илон маск

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Сенат наконец утвердил назначение на пост директора ФБР Кэша Пателя. Перевес получился минимальный – 51 на 49 (для сравнения, предыдущие три руководителя заручались поддержкой минимум 92 законодателей). Менее уверенный результат был только у главы Пентагона Пита Хегсета, когда голоса сенаторов разделились 50 на 50 и своё веское слово в его пользу сказал вице-президент США, он же председатель верхней палаты конгресса Джей Ди Вэнс.Против назначения Пателя проголосовали все демократы, что неудивительно, и двое республиканцев, что, впрочем, тоже неудивительно, учитывая, кто это: Сюзан Коллинз и Лиза Мурковски, которые поддержали объявление импичмента Дональду Трампу, а также на исходе его первого президентского срока возражали, чтобы он в ускоренном порядке назначил судью Верховного суда США на смену скончавшейся Рут Бейдер Гинзбург. Тот, будучи назначенцем президента-республиканца, мог бы в случае оспаривания результатов ноябрьских выборов встать на сторону Трампа.Путь Пателя даже не то чтобы к этой должности, к этому голосованию сената полного состава был долгим и непростым. Сопредседатель юридического комитета демократ Дик Дурбин требовал провести дополнительные проверки кандидата, поскольку он якобы участвует в кадровых чистках в рядах Бюро, тем самым создавая проволочки и оттягивая утверждение Пателя."Демократы в сенате надеялись замедлить выдвижение, ссылаясь на обещания Пателя провести кампанию мести от имени Трампа и реорганизовать Бюро, но им не удалось склонить на свою сторону коллег, которые опасаются вызвать политический гнев Трампа", – отмечает The New York Times.Вообще, этого кадрового назначения могло бы и не быть вовсе, поскольку срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет и не зависит от смены администрации, так что Кристофер Рэй, назначенный в 2017 году при Трампе, мог бы продолжать работать почти до окончания его второго президентского срока, но предпочёл уйти в отставку из-за серьёзного конфликта между ними.Директор ФБР ответственен за борьбу с коррупцией и особо тяжкими преступлениями, защиту Соединённых Штатов от террористических атак, противодействие иностранным разведкам. Прямого доступа к президенту не имеет, напрямую подчиняется министру юстиции, он же генеральный прокурор США (сейчас это Пэм Бонди), а доклады представляет директору Национальной разведки, координирующему работу всех спецслужб, вот он (сегодня она – Тулси Габбард) далее передаёт информацию главе государства.Своей первоочередной задачей на посту директора ФБР Патель считает восстановление доверия граждан США к ведомству, подорванное за последние годы политизацией судебной системы.Впрочем, он не собирается ограничиваться исключительно внутренними делами. Несколько месяцев назад в подкасте Kash's Corner Патель поделился планами провести расследование в отношении Владимира Зеленского, потому что американцы должны знать, куда ушли выделенные Киеву деньги. Проверка будет инициирована через конгресс, поскольку полномочия ФБР, в отличие от ЦРУ, ограничены расследованиями внутри страны."Мы же не отправили $1 млрд, как будто это вообще маленькая цифра, верно? Мы отправили в одну страну в 100 раз больше. Я не знаю, как конгрессу удаётся выходить сухим из воды. И Зеленский на свободе", — говорил он.Ведущий сказал, что есть много веских причин для беспокойства, потому что Украина известна как место коррупции и отмывания денег, на что Патель ответил "Конечно!" и привёл конкретный пример, подтверждающий это, — Зеленский утверждал, что Россия совершила атаку на Польшу, но ракету выпустили ВСУ.В ходе расследования деятельности украинского лидера новый директор ФБР собирается установить, не придумывал ли Зеленский ложных угроз безопасности Запада, чтобы получать деньги от США.А это прямо по-трамповски! И полностью в духе его нынешней команды.Во-первых, Трамп досконально проверяет, какое наследие ему оставил предшественник Джо Байден, и для этого запустил масштабный аудит по всем ведомствам и направлениям под руководством миллиардера Илона Маска (его называют руководителем DOGE, но по факту он специальный правительственный сотрудник и старший советник президента).Во-вторых, Трампа особенно интересуют расходы предыдущей администрации на помощь Украине. С вопросом "где деньги, Владимир?" в Киев специально летал министр финансов США Скотт Бессент. Второй его целью было передать проект соглашения по украинским минералам, за счёт которого американский президент хочет компенсировать уже потраченные на поддержку страны, по его словам, $500 млрд. Позже Трамп говорил всего о $300 млрд. Зеленский же утверждает, что такой суммы Киев не получал: от США, по его словам, поступило только $76 млрд, и вообще он сам не знает о судьбе половины средств, выделенных западными государствами.Зато Маск знает: "Значительная часть денег, "отправленных на Украину", на самом деле пошла на пользу американским политикам, Национальному комитету Демократической партии и некоторым республиканцам. Вот почему Зеленский говорит, что он получил "только половину денег".И говорит: "Это хороший вопрос", комментируя сообщение одного из пользователей соцсети X, интересующегося, куда же делись американские деньги и кто лжёт. А на призыв предпринимателя Чарли Кирка провести проверку финансовой помощи Штатов Украине, написал просто "ок". А эти две буквы значат одно – Зеленский, держись!"Утверждение Кэша Паттеля на пост директора ФБР – очень важная новость. Это означает, что за расследование расхищения американской помощи Украине отныне выступают две ключевых фигуры администрации Трампа – Илон Маск как глава DOGE и новый шеф ФБР. Если оно будет проведено, а не утоплено его противниками, то это станет мощным тройным ударом: по врагам Трампа в США, противникам его политики в Европе и, разумеется, по режиму Зеленского", – написал сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.Вероятно, прекрасно это осознавая, демократы и пытались оттянуть, насколько это возможно назначение Пателя, ведь он действует очень решительно, а проводить зачистки противников Трампа ему не впервой. Именно поэтому, по словам бывшего заместителя советника 45-го президента США по национальной безопасности Чарльза Каппермана, Трамп в первый срок хотел сделать Пателя "политическим палачом", чтобы выявить и уволить тех сотрудников Белого дома, которые не были столь лояльны, насколько он считал нужным. А сейчас он займётся этим в ФБР. И вообще, Патель относится к числу самых преданных сторонников президента."Крайне важно также то, что Кэш Патель не является членом вашингтонского истеблишмента, а пришёл из стана противников этого истеблишмента. Вместе с Маском, Габбард и Кеннеди-младшим он является "свежей кровью" в новой администрации. Эта четвёрка резко настроена против прежней политики США при Байдене и прежде всего его курсом на безусловную поддержку Украины", – добавил Пушков.Читайте также материал Павла Котова Хитрый план Трампа. Атака на Зеленского может оказаться не тем, чем кажется.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, кэш патель, дональд трамп, владимир зеленский, фбр, илон маск