Скоробогатый объяснил, какие выводы сможет сделать Россия, если пойдет на уступки США
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Остановка боевых действий в качестве первой фазы переговоров между Россией и США продавливается американской администрацией. И тут во весь рост встает вопрос того самого доверия, о котором обе стороны неоднократно заявляли, — сможет ли Москва поверить Вашингтону
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
По его словам, вполне допустимо, что в ходе переговоров стороны начнут идти на определенные уступки, но главная интрига будет в очередности этих шагов. Остановка боевых действий продолжает продавливаться американской администрацией именно в качестве первой фазы переговоров, напомнил собеседник издания.
Россия, в свою очередь, подчеркнул Скоробогатый, неоднократно заявляла о том, что не хотела бы таким образом начинать мирный процесс.
“Тут во весь рост встает вопрос того самого доверия, о котором обе стороны очень четко заявляют. <...> Москва справедливо говорит, что не имеет права давать противнику время для перегруппировки. Тем не менее, вопрос о перегруппировке рано или поздно встанет”, — считает журналист.
Он добавил, что этот вопрос, во-первых, покажет уровень доверия между США и Россией. А, во-вторых, покажет уровень контролируемости ситуации на Украине: не только позицию Зеленского, но и позицию Европы, которые дали понять, что не готовы говорить о мирном урегулировании, заключил Скоробогатый.
Ранее также в интервью изданию Украина.ру обозреватель РИА "Новости", политолог-международник Петр Акопов заявил, что на предложение президента США Дональда Трампа остановить боевые действия, а потом договариваться, ответ российской стороны будет "Нет".
По мнению политолога, максимум, на что может пойти Россия — так это перемирие на несколько дней на момент переговоров, которое не будет означать остановку СВО или достижение договоренностей. Это будет лишь символический жест, что Москва всерьез готова к диалогу с американцами, объяснил Акопов.
О главных задачах Москвы на всех переговорах с Вашингтоном — в интервью Петра Акопова: Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание Украины
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