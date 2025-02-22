https://ukraina.ru/20250222/1061242449.html

Скоробогатый объяснил, какие выводы сможет сделать Россия, если пойдет на уступки США

Скоробогатый объяснил, какие выводы сможет сделать Россия, если пойдет на уступки США - 22.02.2025 Украина.ру

Скоробогатый объяснил, какие выводы сможет сделать Россия, если пойдет на уступки США

Остановка боевых действий в качестве первой фазы переговоров между Россией и США продавливается американской администрацией. И тут во весь рост встает вопрос того самого доверия, о котором обе стороны неоднократно заявляли, — сможет ли Москва поверить Вашингтону

2025-02-22T05:15

2025-02-22T05:15

2025-02-22T05:15

новости

россия

москва

украина

киев

сша

вашингтон

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059810250_0:0:2990:1683_1920x0_80_0_0_9f24b24f1fadc3b48f57c5fd3441682f.jpg

Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.По его словам, вполне допустимо, что в ходе переговоров стороны начнут идти на определенные уступки, но главная интрига будет в очередности этих шагов. Остановка боевых действий продолжает продавливаться американской администрацией именно в качестве первой фазы переговоров, напомнил собеседник издания.Россия, в свою очередь, подчеркнул Скоробогатый, неоднократно заявляла о том, что не хотела бы таким образом начинать мирный процесс.Он добавил, что этот вопрос, во-первых, покажет уровень доверия между США и Россией. А, во-вторых, покажет уровень контролируемости ситуации на Украине: не только позицию Зеленского, но и позицию Европы, которые дали понять, что не готовы говорить о мирном урегулировании, заключил Скоробогатый.Ранее также в интервью изданию Украина.ру обозреватель РИА "Новости", политолог-международник Петр Акопов заявил, что на предложение президента США Дональда Трампа остановить боевые действия, а потом договариваться, ответ российской стороны будет "Нет".По мнению политолога, максимум, на что может пойти Россия — так это перемирие на несколько дней на момент переговоров, которое не будет означать остановку СВО или достижение договоренностей. Это будет лишь символический жест, что Москва всерьез готова к диалогу с американцами, объяснил Акопов.О главных задачах Москвы на всех переговорах с Вашингтоном — в интервью Петра Акопова: Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание УкраиныПолный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям

https://ukraina.ru/20250215/1061067688.html

россия

москва

украина

киев

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, украина, киев, сша, вашингтон, дональд трамп