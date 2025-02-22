https://ukraina.ru/20250222/1061243473.html

Американский Гитлер: Вайнер объяснил, какую “грязную работу” Трамп переложил на Маска

Американский Гитлер: Вайнер объяснил, какую “грязную работу” Трамп переложил на Маска - 22.02.2025 Украина.ру

Американский Гитлер: Вайнер объяснил, какую “грязную работу” Трамп переложил на Маска

Американский предприниматель, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск — Iron Wall, такая железная стена для Дональда Трампа. Он делает то, что нынешний президент США “в жизни бы сам никогда не сделал”. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2025-02-22T06:00

2025-02-22T06:00

2025-02-22T06:00

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По мнению политолога, Маск занимается “грязной работы” Белого дома, например, все увольнения, нахождения мультимиллиардных дефицитов, уничтожение USAID. Собеседник издания считает, что США впереди ждут еще и чистки в Минобразовании, а также в Пентагоне.А вот политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин также в интервью изданию Украина.ру высказал мнение, что конфликт между этими “героями” неизбежен. Он уточнил, что на данный момент у Трампа и Маска “медовый месяц”.“Они крайне нужны друг другу. И будут всеми силами подавлять накапливающееся взаимное раздражение. Где-то с год у них запас времени есть”, — добавил Выдрин.Полный текст интервью Грега Вайнера о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского

https://ukraina.ru/20250216/1061073543.html

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, илон маск, америка