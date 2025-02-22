Американский Гитлер: Вайнер объяснил, какую “грязную работу” Трамп переложил на Маска - 22.02.2025 Украина.ру
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Американский Гитлер: Вайнер объяснил, какую “грязную работу” Трамп переложил на Маска
Американский Гитлер: Вайнер объяснил, какую “грязную работу” Трамп переложил на Маска - 22.02.2025 Украина.ру
Американский Гитлер: Вайнер объяснил, какую “грязную работу” Трамп переложил на Маска
Американский предприниматель, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск — Iron Wall, такая железная стена для Дональда Трампа. Он делает то, что нынешний президент США “в жизни бы сам никогда не сделал”. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2025-02-22T06:00
2025-02-22T06:00
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По мнению политолога, Маск занимается “грязной работы” Белого дома, например, все увольнения, нахождения мультимиллиардных дефицитов, уничтожение USAID. Собеседник издания считает, что США впереди ждут еще и чистки в Минобразовании, а также в Пентагоне.А вот политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин также в интервью изданию Украина.ру высказал мнение, что конфликт между этими “героями” неизбежен. Он уточнил, что на данный момент у Трампа и Маска “медовый месяц”.“Они крайне нужны друг другу. И будут всеми силами подавлять накапливающееся взаимное раздражение. Где-то с год у них запас времени есть”, — добавил Выдрин.Полный текст интервью Грега Вайнера о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, илон маск, америка
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск, Америка

Американский Гитлер: Вайнер объяснил, какую “грязную работу” Трамп переложил на Маска

06:00 22.02.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP / Evan Vucci
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Американский предприниматель, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск — Iron Wall, такая железная стена для Дональда Трампа. Он делает то, что нынешний президент США “в жизни бы сам никогда не сделал”. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
По мнению политолога, Маск занимается “грязной работы” Белого дома, например, все увольнения, нахождения мультимиллиардных дефицитов, уничтожение USAID. Собеседник издания считает, что США впереди ждут еще и чистки в Минобразовании, а также в Пентагоне.
“Трампу без Маска невозможно. Демократы все называют Маска нацистом, эдаким Гитлером, который у американского либерального демократического народа отбирает хлеб. Заметьте, этими словами называют именно Маска, а не Трампа. <...> Он забирает рабочие места, совершает массовые увольнения по 15 тысяч человек. Все оставшиеся без работы — это электорат демпартии”, — заявил Вайнер.
А вот политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин также в интервью изданию Украина.ру высказал мнение, что конфликт между этими “героями” неизбежен. Он уточнил, что на данный момент у Трампа и Маска “медовый месяц”.
“Они крайне нужны друг другу. И будут всеми силами подавлять накапливающееся взаимное раздражение. Где-то с год у них запас времени есть”, — добавил Выдрин.
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Полный текст интервью Грега Вайнера о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского
 
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