Американский Гитлер: Вайнер объяснил, какую “грязную работу” Трамп переложил на Маска
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Американский предприниматель, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск — Iron Wall, такая железная стена для Дональда Трампа. Он делает то, что нынешний президент США “в жизни бы сам никогда не сделал”. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
По мнению политолога, Маск занимается “грязной работы” Белого дома, например, все увольнения, нахождения мультимиллиардных дефицитов, уничтожение USAID. Собеседник издания считает, что США впереди ждут еще и чистки в Минобразовании, а также в Пентагоне.
“Трампу без Маска невозможно. Демократы все называют Маска нацистом, эдаким Гитлером, который у американского либерального демократического народа отбирает хлеб. Заметьте, этими словами называют именно Маска, а не Трампа. <...> Он забирает рабочие места, совершает массовые увольнения по 15 тысяч человек. Все оставшиеся без работы — это электорат демпартии”, — заявил Вайнер.
А вот политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин также в интервью изданию Украина.ру высказал мнение, что конфликт между этими “героями” неизбежен. Он уточнил, что на данный момент у Трампа и Маска “медовый месяц”.
“Они крайне нужны друг другу. И будут всеми силами подавлять накапливающееся взаимное раздражение. Где-то с год у них запас времени есть”, — добавил Выдрин.
16 февраля, 08:00“Медовый месяц” Трампа и Маска скоро закончится: Выдрин о назревающем в Белом доме конфликтеСейчас “красавцы” президент США Дональд Трамп и американский предприниматель, а также глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск дружат даже не семьями, а элитами. Но конфликт между этими “героями” неизбежен