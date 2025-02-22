Средоточие дорог: Онуфриенко объяснил, как ВС РФ могут перерезать коммуникации ВСУ под Покровском
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Основная трасса снабжения украинской армии под Покровском (Красноармейском) — это дорога на Павлоград. Продвижение еще на несколько километров позволит ВС РФ взять под контроль эту трассу, по крайней мере, российскими дронами-камикадзе
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
По его словам, перерезать дорогу на Павлоград, что ВС РФ будет сделать нелегко. Обозреватель объяснил, что российские подразделения должны взять трассы, находящиеся чуть севернее на Днепропетровск, террикон шахты "Южнодонбасская шахта №3”. Как отметил собеседник издания, это основной укрепрайон ВСУ, который мешает продвижению армии России на север.
“Продвижение еще на несколько километров позволит взять под контроль трассу на Павлоград, по крайней мере, нашими дронами-камикадзе. Это уже будет критично для группировки ВСУ. Но покровско-мирноградская агломерация — это средоточие дорог, обрезать их всех очень сложно”, — заявил Онуфриенко.
Он также подчеркнул, что ликвидация противника в Часовом Яре позволит продвигаться к Дзержинску с севера, взяв под контроль трассу, которая ведет с Дружковки на Константиновку.
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