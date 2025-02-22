Средоточие дорог: Онуфриенко объяснил, как ВС РФ могут перерезать коммуникации ВСУ под Покровском - 22.02.2025 Украина.ру
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Средоточие дорог: Онуфриенко объяснил, как ВС РФ могут перерезать коммуникации ВСУ под Покровском
Средоточие дорог: Онуфриенко объяснил, как ВС РФ могут перерезать коммуникации ВСУ под Покровском - 22.02.2025 Украина.ру
Средоточие дорог: Онуфриенко объяснил, как ВС РФ могут перерезать коммуникации ВСУ под Покровском
Основная трасса снабжения украинской армии под Покровском (Красноармейском) — это дорога на Павлоград. Продвижение еще на несколько километров позволит ВС РФ взять под контроль эту трассу, по крайней мере, российскими дронами-камикадзе
2025-02-22T06:45
2025-02-22T06:45
новости
россия
павлоград
дзержинск (торецк)
вооруженные силы украины
вс рф
покровск/красноармейск
продвижение
днепропетровск
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По его словам, перерезать дорогу на Павлоград, что ВС РФ будет сделать нелегко. Обозреватель объяснил, что российские подразделения должны взять трассы, находящиеся чуть севернее на Днепропетровск, террикон шахты "Южнодонбасская шахта №3”. Как отметил собеседник издания, это основной укрепрайон ВСУ, который мешает продвижению армии России на север.Он также подчеркнул, что ликвидация противника в Часовом Яре позволит продвигаться к Дзержинску с севера, взяв под контроль трассу, которая ведет с Дружковки на Константиновку.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска
https://ukraina.ru/20250216/1061001156.html
россия
павлоград
дзержинск (торецк)
покровск/красноармейск
днепропетровск
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новости, россия, павлоград, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины, вс рф, покровск/красноармейск, продвижение, днепропетровск
Новости, Россия, Павлоград, Дзержинск (Торецк), Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, продвижение, Днепропетровск

Средоточие дорог: Онуфриенко объяснил, как ВС РФ могут перерезать коммуникации ВСУ под Покровском

06:45 22.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Основная трасса снабжения украинской армии под Покровском (Красноармейском) — это дорога на Павлоград. Продвижение еще на несколько километров позволит ВС РФ взять под контроль эту трассу, по крайней мере, российскими дронами-камикадзе
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
По его словам, перерезать дорогу на Павлоград, что ВС РФ будет сделать нелегко. Обозреватель объяснил, что российские подразделения должны взять трассы, находящиеся чуть севернее на Днепропетровск, террикон шахты "Южнодонбасская шахта №3”. Как отметил собеседник издания, это основной укрепрайон ВСУ, который мешает продвижению армии России на север.
“Продвижение еще на несколько километров позволит взять под контроль трассу на Павлоград, по крайней мере, нашими дронами-камикадзе. Это уже будет критично для группировки ВСУ. Но покровско-мирноградская агломерация — это средоточие дорог, обрезать их всех очень сложно”, — заявил Онуфриенко.
Он также подчеркнул, что ликвидация противника в Часовом Яре позволит продвигаться к Дзержинску с севера, взяв под контроль трассу, которая ведет с Дружковки на Константиновку.
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Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска
 
НовостиРоссияПавлоградДзержинск (Торецк)Вооруженные силы УкраиныВС РФПокровск/КрасноармейскпродвижениеДнепропетровск
 
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