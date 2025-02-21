https://ukraina.ru/20250221/1061269722.html

"Самое антироссийское правительство". Куда приведут парламентские выборы в Германии

"Самое антироссийское правительство". Куда приведут парламентские выборы в Германии - 21.02.2025 Украина.ру

"Самое антироссийское правительство". Куда приведут парламентские выборы в Германии

В Германии 23 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы: их итоги определят состав нового парламента и имя будущего канцлера. Его кандидатуру предлагает президент страны, а утверждают депутаты Бундестага тайным голосованием

2025-02-21T17:59

2025-02-21T17:59

2025-02-21T17:59

эксклюзив

выборы

германия

фридрих мерц

дональд трамп

бундестаг

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Лидером предвыборной гонки, судя по результатам опроса общественного мнения, проведенного институтом INSA для издания Bild 18 и 19 февраля, остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом 30%.Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) может рассчитывать на 21% поддержки, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15%, за партию "Зеленые" готовы проголосовать 13% респондентов, а за "Левых" – 7%.В Бундестаг также может войти партия "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (СВВ), которую поддерживает 5% опрошенных. В это же время Свободная демократическая партия (СвДП) набирает 4% поддержки и рискует покинуть парламент.При таком раскладе лидеру ХДС/ХСС Фридриху Мерцу после выборов придется формировать коалицию из трех партий для того, чтобы обеспечить большинство в парламенте, отмечает Bild. Так как Мерц ранее неоднократно заявлял о неприемлемости коалиции с АдГ, самым вероятным вариантом является коалиция ХДС/ХСС, СДПГ и "Зелёных".Но в такой коалиции Мерцу придется пойти на еще большие компромиссы в плане миграционной и социальной политики: в случае ужесточения законов о предоставлении убежища он столкнется с сопротивлением "Зелёных", а в случае реформы гражданских пособий – с сопротивлением СДПГ, отмечают журналисты.Вторая по поддержке политическая сила – "Альтернатива для Германии" не рассчитывает то, что по итогам выборов она войдет в правительство. Дело в том, что с ней отказывается сотрудничать не только ХДС/ХСС, но и многие другие немецкие партии. В Бундестаге даже пытались запретить эту партию как крайне правую, но голосование по этому вопросу провалилось.Перед выборами "Альтернативу для Германии" активно поддержала команда президента США Дональда Трампа, которая продвигает идею коалиции правых сил и нового консервативного поворота. Однако в самой партии считают, что это пока не сможет радикально повлиять на отношение к АдГ в самой Германии.Депутат Бундестага от АдГ Марк Бернхард в интервью российским СМИ рассказал, что его партия после выборов не войдет в правительство, но она может претендовать на такое количество мест в парламенте, которое уже не позволит игнорировать ее.Количество голосов, которое получит "Альтернатива для Германии" и есть главная интрига предстоящих выборов в Бундестаг, считает политолог, обозреватель "Российской газеты", автор телеграм-канала "Германия-Россия" Тимофей Борисов.В интервью изданию Украина.ру он напомнил, что эта партия по результатам последних опросов общественного мнения набирает примерно 21-22%, но немецкие социологи справедливо указывают, что примерно треть немецких избирателей еще не определилась, за какую партию будет голосовать."Говорить открыто, что ты голосуешь за АдГ сегодня в Германии считается зазорным, поэтому опросы могут несколько искажать действительность. Многие из опрошенных немцев могут просто утаивать истину", – допустил Борисов.По его словам, немцы не без основания полагают, что они могут даже лишиться работы, если скажут, что будут голосовать за АдГ. Поэтому нельзя исключить, что "Альтернатива для Германии" получит больше голосов, чем показывают опросы. Главная интрига в том, какая в итоге будет эта цифра."Если АдГ наберет 25% голосов, мы увидим совершенно иную ситуацию. Партия, набравшая такое количество голосов, может формировать в Бундестаге различные комиссии по расследованию, при этом по самым разным вопросам. АдГ и так будет самой массовой и самой оппозиционной партией в парламенте. Но если она наберет 25%, она сможет еще и реально влиять на политику кабинета министров – проводить расследования в рамках своей комиссии и блокировать принятые решения", – рассказал собеседник Украина.ру.Такой расклад эксперт назвал "самым ужасным кошмаром для будущего немецкого правительства".Ожидается, что пятипроцентный барьер пройдут еще три партии – СВДП с Кристианом Линдером, "Левые" и "Партия Сары Вагенкнехт". Однако последние опросы показали, что две последние проходят этот барьер, в то время как СВДП набирает примерно 4% поддержки, напомнил политолог. Если так будет и в день голосования, это поменяет расклад сил, отметил Борисов."Если левые пройдут в парламент, они будут уравновешивать правый фланг и противостоять АдГ. К тому же, любая из этих партий, проходя в Бундестаг, отбирает депутатские кресла. В немецкой политической реальности определяющим является то, сколько кресел твоя партия имеет в Бундестаге, а не сколько процентов ты получил на выборах. Распределение кресел и способность договариваться по коалиции являются определяющими", – объяснил эксперт.Он добавил, что для выбора канцлера нужно набрать 315 плюс один голос. Если победитель не сможет обеспечить это количество голосов, процесс формирования правительства растянется до мая, сказал Борисов.При этом он отметил, что при любом раскладе следующим канцлером Германии станет Фридрих Мерц."Хотя в политической истории Германии бывали случаи, когда кабинет министров формировали проигравшие партии, сейчас такой вариант возможен только теоретически. Слишком много голосов будет у АдГ и у ХДС/ХСС. Все остальные наберут гораздо меньше, поэтому СДПГ не с кем будет вступать в коалицию. Она будет проигравшей, у нее рейтинг всего 15%", – подчеркнул Борисов.Блоку ХДС/ХСС, который, по всей видимости, будет победителем предстоящих выборов, будет очень непросто сформировать коалицию. Многочисленные дебаты и выступления в телешоу в ходе предвыборной кампании показали, что партии между собой разругались по всем важным вопросам и сейчас нет ни одной коалиции, которая на сто процентов просматривалась бы на горизонте, сказал Борисов."Но я думаю, что мы в итоге увидим так называемую Большую коалицию – ХДС/ХСС плюс социал-демократы. Но в этой коалиции Олаф Шольц не будет принимать участие. От СДПГ в правительство войдут Борис Писториус и, скорее всего, Ларс Клингбайль. Либо он, либо Рольф Мютцених займут пост министра иностранных дел, вернее вице-канцлера", – полагает политолог.При этом он допустил, что новое правительство Германии будет самым антироссийским за всю поствоенную историю: Мерц уже несколько раз себя проявил в качестве враждебно настроенного к России политика."Он обещал поставить Украине ракеты Taurus, которые, я уверен, так и не будут поставлены. Но Мерц будет пытаться этого сделать. Также он предъявлял два ультиматума Владимиру Путину. Мерц, как ставленник компании BlackRock, которая заинтересована в инвестициях и контрактах на Украине, будет пытаться спасти обанкротившийся режим Зеленского. Поэтому можно ожидать максимальную накачку Украины деньгами и оружием со стороны Германии, а следовательно и со стороны Европы", – подытожил Тимофей Борисов.О предстоящих парламентских выборах в Германии – в материале Татьяны Стоянович "Большая коалиция" и новые выборы. Что ожидает Германию после 23 февраля

https://ukraina.ru/20241224/1059922079.html

https://ukraina.ru/20250217/1061127729.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, выборы, германия, фридрих мерц, дональд трамп, бундестаг, bild, сша, украина