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Нельзя даже уделять внимания переговорам в Эр-Рияде — Краснов

Нельзя даже уделять внимания переговорам в Эр-Рияде — Краснов - 22.02.2025 Украина.ру

Нельзя даже уделять внимания переговорам в Эр-Рияде — Краснов

Та “жадность”, с которой российское общество ждет чуда от президента США Дональда Трампа и переговоров, кажется тревожным симптомом. Она может говорить об усталости и чувстве собственного бессилия, беспомощности, когда остается уповать только на то, что случайным образом в нужную комбинацию сойдутся звезды, и некие высшие силы смилостивятся

2025-02-22T06:15

2025-02-22T06:15

2025-02-22T06:15

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Это была первая встреча представителей Москвы и Вашингтона на официальном уровне за долгое время. О реакции обеих сторон — в материале "Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединкомПо словам собеседника издания, после первой встречи все уже затаили дыхание в ожидании итоговых месседжей. Но чудес не бывает, и пассивное ожидание с элементами “карго-культа” ни к чему хорошему не приведет, подчеркнул эксперт.Он уточнил, что сейчас все внимание должно быть приковано не к переговорам — ими займутся дипломаты — а к ежедневной работе по усилению позиций России, как экономических, так и военных, и политических. Нужно просто делать свою работу и не ждать чудес, резюмировал собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что России нужно поддерживать “огонь” Трампа, чтобы он не перегорел или не остыл к решению вопроса по Украине.“Он человек вдохновения. Россия должна проявить, конечно, очень большую гибкость. Это необходимо, ведь если Москва будет стоять непоколебимо на своем и ни в чем не пойдет на компромисс, это может очень сильно расстроить президента США, и он откажется от решения украинского кризиса”, — объяснил Вайнер.Политолог также уточнил, что просто так американский лидер “соскочить” с решения украинского кризиса не может. Президент США не должен прослыть “вруном”. О том, ради кого же на самом деле старается Трамп — в интервью Грега Вайнера о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейскогоПолный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трампа "лапки уносят" с намеченного пути, в ЕС зреет революция

https://ukraina.ru/20250220/1061230118.html

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