Нельзя даже уделять внимания переговорам в Эр-Рияде — Краснов
© МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и наследного принца Саудовской Аравии М. Сальман аль Сауда
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Та “жадность”, с которой российское общество ждет чуда от президента США Дональда Трампа и переговоров, кажется тревожным симптомом. Она может говорить об усталости и чувстве собственного бессилия, беспомощности, когда остается уповать только на то, что случайным образом в нужную комбинацию сойдутся звезды, и некие высшие силы смилостивятся
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Это была первая встреча представителей Москвы и Вашингтона на официальном уровне за долгое время. О реакции обеих сторон — в материале "Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединком
По словам собеседника издания, после первой встречи все уже затаили дыхание в ожидании итоговых месседжей. Но чудес не бывает, и пассивное ожидание с элементами “карго-культа” ни к чему хорошему не приведет, подчеркнул эксперт.
“О чем договорились? Договорились начать разговаривать. Нет, даже не так. Договорились найти тех, кто будет договариваться начать разговаривать. Поэтому сейчас рано не то что делать глубокомысленные выводы или, хотя бы, прогнозы, но вообще уделять какое-то внимание переговорам, до которых еще далеко”, — заявил Краснов.
Он уточнил, что сейчас все внимание должно быть приковано не к переговорам — ими займутся дипломаты — а к ежедневной работе по усилению позиций России, как экономических, так и военных, и политических. Нужно просто делать свою работу и не ждать чудес, резюмировал собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что России нужно поддерживать “огонь” Трампа, чтобы он не перегорел или не остыл к решению вопроса по Украине.
“Он человек вдохновения. Россия должна проявить, конечно, очень большую гибкость. Это необходимо, ведь если Москва будет стоять непоколебимо на своем и ни в чем не пойдет на компромисс, это может очень сильно расстроить президента США, и он откажется от решения украинского кризиса”, — объяснил Вайнер.
Политолог также уточнил, что просто так американский лидер “соскочить” с решения украинского кризиса не может. Президент США не должен прослыть “вруном”. О том, ради кого же на самом деле старается Трамп — в интервью Грега Вайнера о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского
20 февраля, 15:08Трамп заявил, что миру придется считаться с успехами России на СВОРоссия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть ее территорий. Такое заключение 20 февраля озвучил президент США Дональд Трамп во время беседы с пулом репортеров Белого дома
Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трампа "лапки уносят" с намеченного пути, в ЕС зреет революция