Нельзя даже уделять внимания переговорам в Эр-Рияде — Краснов - 22.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250222/1061243993.html
Нельзя даже уделять внимания переговорам в Эр-Рияде — Краснов
Нельзя даже уделять внимания переговорам в Эр-Рияде — Краснов - 22.02.2025 Украина.ру
Нельзя даже уделять внимания переговорам в Эр-Рияде — Краснов
Та “жадность”, с которой российское общество ждет чуда от президента США Дональда Трампа и переговоров, кажется тревожным симптомом. Она может говорить об усталости и чувстве собственного бессилия, беспомощности, когда остается уповать только на то, что случайным образом в нужную комбинацию сойдутся звезды, и некие высшие силы смилостивятся
2025-02-22T06:15
2025-02-22T06:15
новости
сша
россия
москва
вашингтон
дональд трамп
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061174295_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d12debe301a2c860d3f3a8409942eeb4.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Это была первая встреча представителей Москвы и Вашингтона на официальном уровне за долгое время. О реакции обеих сторон — в материале "Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединкомПо словам собеседника издания, после первой встречи все уже затаили дыхание в ожидании итоговых месседжей. Но чудес не бывает, и пассивное ожидание с элементами “карго-культа” ни к чему хорошему не приведет, подчеркнул эксперт.Он уточнил, что сейчас все внимание должно быть приковано не к переговорам — ими займутся дипломаты — а к ежедневной работе по усилению позиций России, как экономических, так и военных, и политических. Нужно просто делать свою работу и не ждать чудес, резюмировал собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что России нужно поддерживать “огонь” Трампа, чтобы он не перегорел или не остыл к решению вопроса по Украине.“Он человек вдохновения. Россия должна проявить, конечно, очень большую гибкость. Это необходимо, ведь если Москва будет стоять непоколебимо на своем и ни в чем не пойдет на компромисс, это может очень сильно расстроить президента США, и он откажется от решения украинского кризиса”, — объяснил Вайнер.Политолог также уточнил, что просто так американский лидер “соскочить” с решения украинского кризиса не может. Президент США не должен прослыть “вруном”. О том, ради кого же на самом деле старается Трамп — в интервью Грега Вайнера о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейскогоПолный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трампа "лапки уносят" с намеченного пути, в ЕС зреет революция
https://ukraina.ru/20250220/1061230118.html
сша
россия
москва
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061174295_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_49fead477fab481125f2144c5660f307.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, москва, вашингтон, дональд трамп, ес
Новости, США, Россия, Москва, Вашингтон, Дональд Трамп, ЕС

Нельзя даже уделять внимания переговорам в Эр-Рияде — Краснов

06:15 22.02.2025
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и наследного принца Саудовской Аравии М. Сальман аль Сауда
Встреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и наследного принца Саудовской Аравии М. Сальман аль Сауда
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Та “жадность”, с которой российское общество ждет чуда от президента США Дональда Трампа и переговоров, кажется тревожным симптомом. Она может говорить об усталости и чувстве собственного бессилия, беспомощности, когда остается уповать только на то, что случайным образом в нужную комбинацию сойдутся звезды, и некие высшие силы смилостивятся
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Это была первая встреча представителей Москвы и Вашингтона на официальном уровне за долгое время. О реакции обеих сторон — в материале "Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединком
По словам собеседника издания, после первой встречи все уже затаили дыхание в ожидании итоговых месседжей. Но чудес не бывает, и пассивное ожидание с элементами “карго-культа” ни к чему хорошему не приведет, подчеркнул эксперт.
“О чем договорились? Договорились начать разговаривать. Нет, даже не так. Договорились найти тех, кто будет договариваться начать разговаривать. Поэтому сейчас рано не то что делать глубокомысленные выводы или, хотя бы, прогнозы, но вообще уделять какое-то внимание переговорам, до которых еще далеко”, — заявил Краснов.
Он уточнил, что сейчас все внимание должно быть приковано не к переговорам — ими займутся дипломаты — а к ежедневной работе по усилению позиций России, как экономических, так и военных, и политических. Нужно просто делать свою работу и не ждать чудес, резюмировал собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что России нужно поддерживать “огонь” Трампа, чтобы он не перегорел или не остыл к решению вопроса по Украине.
“Он человек вдохновения. Россия должна проявить, конечно, очень большую гибкость. Это необходимо, ведь если Москва будет стоять непоколебимо на своем и ни в чем не пойдет на компромисс, это может очень сильно расстроить президента США, и он откажется от решения украинского кризиса”, — объяснил Вайнер.
Политолог также уточнил, что просто так американский лидер “соскочить” с решения украинского кризиса не может. Президент США не должен прослыть “вруном”. О том, ради кого же на самом деле старается Трамп — в интервью Грега Вайнера о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского
- РИА Новости, 1920, 20.02.2025
20 февраля, 15:08
Трамп заявил, что миру придется считаться с успехами России на СВОРоссия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть ее территорий. Такое заключение 20 февраля озвучил президент США Дональд Трамп во время беседы с пулом репортеров Белого дома
Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трампа "лапки уносят" с намеченного пути, в ЕС зреет революция
 
НовостиСШАРоссияМоскваВашингтонДональд ТрампЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30У проблемы три аспекта: Киселев рассказал, как ВС РФ работают с минами противника
07:15Любая попытка Украины сорвать переговоры приведет ВС РФ к Киеву — Анпилогов
07:03Паника по поводу Трампа, окружений и судьбы пленных. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
07:00Ростислав Ищенко: Если Европа начнет с Россией войну на Украине, она лишит Трампа козыря на переговорах
07:00“Страшная правда”: Скоробогатый назвал главный приоритет России в переговорах с США
06:45Средоточие дорог: Онуфриенко объяснил, как ВС РФ могут перерезать коммуникации ВСУ под Покровском
06:30“Наблюдательный пункт”: Киселев рассказал, какой город в Донбассе обеспечит ВС РФ “взгляд сверху”
06:15Нельзя даже уделять внимания переговорам в Эр-Рияде — Краснов
06:00Американский Гитлер: Вайнер объяснил, какую “грязную работу” Трамп переложил на Маска
05:45Онуфриенко объяснил, почему не стоит ждать “глубоких рейдов” от ВС РФ в Суджанском районе
05:30Полковник Киселев объяснил, почему около Торского выступа “все не так радужно”
05:15Скоробогатый объяснил, какие выводы сможет сделать Россия, если пойдет на уступки США
18:20"За кого играешь? За наших". Михаил Мягков о национализме на Украине и патриотизме в новых регионах РФ
18:00Ультиматум Трампа и капитуляция Украины, Зеленскому лучше бежать. Итоги 21 февраля на Украине
17:59"Самое антироссийское правительство". Куда приведут парламентские выборы в Германии
17:55Ростислав Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой
17:25Пока Стармер у Трампа, Великобритания ищет деньги – на себя, на НАТО и на Украину
17:14Кинг вернулся в соцсеть Маска, чтобы оскорбить его и Трампа, но получил неожиданный ответ
16:53Страх и ненависть в Брюсселе
16:43Температура боевых головок как на солнце: Путин об "Орешнике"
Лента новостейМолния