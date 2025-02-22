Онуфриенко объяснил, почему не стоит ждать “глубоких рейдов” от ВС РФ в Суджанском районе - 22.02.2025 Украина.ру
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Онуфриенко объяснил, почему не стоит ждать “глубоких рейдов” от ВС РФ в Суджанском районе
Онуфриенко объяснил, почему не стоит ждать “глубоких рейдов” от ВС РФ в Суджанском районе - 22.02.2025 Украина.ру
Онуфриенко объяснил, почему не стоит ждать “глубоких рейдов” от ВС РФ в Суджанском районе
Освобождение населенного пункта Свердликово в Курской области, от которого до Суджи 11 километров, при нынешних темпах продвижения и роли, которую “киевская хунта” отводит удерживаемой части, не подразумевает глубоких рейдов ВС РФ
2025-02-22T05:45
2025-02-22T05:45
новости
россия
суджа
курская область
вооруженные силы украины
вс рф
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.Ранее Минобороны РФ подтвердили тот факт, что российские подразделения в Курской области освободили населенный пункт Свердликово. Он расположен в 11-ти километрах от северо-западных окраин Суджи.По его словам, огневой контроль над этой трассой, “а сейчас по ней плотно работают наши БПЛА и артиллерия”, для противника в Курской области более критичен, чем продвижение на каком-либо из участков.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска
https://ukraina.ru/20250212/1061009229.html
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новости, россия, суджа, курская область, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Онуфриенко объяснил, почему не стоит ждать “глубоких рейдов” от ВС РФ в Суджанском районе

05:45 22.02.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Освобождение населенного пункта Свердликово в Курской области, от которого до Суджи 11 километров, при нынешних темпах продвижения и роли, которую “киевская хунта” отводит удерживаемой части, не подразумевает глубоких рейдов ВС РФ
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
Ранее Минобороны РФ подтвердили тот факт, что российские подразделения в Курской области освободили населенный пункт Свердликово. Он расположен в 11-ти километрах от северо-западных окраин Суджи.
“Речь идет о том, что наши войска от Свердликово и Гуево южнее Суджи постепенно продвигаются к единственной трассе с твердым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. И является единственной трассой снабжения для многотысячной группировки ВСУ, которая ежедневно требует большого количества топлива и боеприпасов”, — объяснил обозреватель.
По его словам, огневой контроль над этой трассой, “а сейчас по ней плотно работают наши БПЛА и артиллерия”, для противника в Курской области более критичен, чем продвижение на каком-либо из участков.
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Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска
 
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