https://ukraina.ru/20250222/1061184401.html

Онуфриенко объяснил, почему не стоит ждать “глубоких рейдов” от ВС РФ в Суджанском районе

Онуфриенко объяснил, почему не стоит ждать “глубоких рейдов” от ВС РФ в Суджанском районе - 22.02.2025 Украина.ру

Онуфриенко объяснил, почему не стоит ждать “глубоких рейдов” от ВС РФ в Суджанском районе

Освобождение населенного пункта Свердликово в Курской области, от которого до Суджи 11 километров, при нынешних темпах продвижения и роли, которую “киевская хунта” отводит удерживаемой части, не подразумевает глубоких рейдов ВС РФ

2025-02-22T05:45

2025-02-22T05:45

2025-02-22T05:45

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.Ранее Минобороны РФ подтвердили тот факт, что российские подразделения в Курской области освободили населенный пункт Свердликово. Он расположен в 11-ти километрах от северо-западных окраин Суджи.По его словам, огневой контроль над этой трассой, “а сейчас по ней плотно работают наши БПЛА и артиллерия”, для противника в Курской области более критичен, чем продвижение на каком-либо из участков.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска

https://ukraina.ru/20250212/1061009229.html

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суджа

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новости, россия, суджа, курская область, вооруженные силы украины, вс рф