Онуфриенко объяснил, почему не стоит ждать “глубоких рейдов” от ВС РФ в Суджанском районе
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Освобождение населенного пункта Свердликово в Курской области, от которого до Суджи 11 километров, при нынешних темпах продвижения и роли, которую “киевская хунта” отводит удерживаемой части, не подразумевает глубоких рейдов ВС РФ
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
Ранее Минобороны РФ подтвердили тот факт, что российские подразделения в Курской области освободили населенный пункт Свердликово. Он расположен в 11-ти километрах от северо-западных окраин Суджи.
“Речь идет о том, что наши войска от Свердликово и Гуево южнее Суджи постепенно продвигаются к единственной трассе с твердым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. И является единственной трассой снабжения для многотысячной группировки ВСУ, которая ежедневно требует большого количества топлива и боеприпасов”, — объяснил обозреватель.
По его словам, огневой контроль над этой трассой, “а сейчас по ней плотно работают наши БПЛА и артиллерия”, для противника в Курской области более критичен, чем продвижение на каком-либо из участков.