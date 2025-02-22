“Наблюдательный пункт”: Киселев рассказал, какой город в Донбассе обеспечит ВС РФ “взгляд сверху”

Движение на Константиновку или разгром "кармана" ВСУ: эксперт о том, чем займутся ВС РФ после Дзержинска

Сейчас перед командованием ВС РФ стоит выбор: продолжать наступление на Константиновку или повернуть на запад и завершить разгром частей ВСУ, которые попали в карман под Мирноградом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм