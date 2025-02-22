“Наблюдательный пункт”: Киселев рассказал, какой город в Донбассе обеспечит ВС РФ “взгляд сверху”
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Освобождение Часов Яра даст российской армии большие перспективы, потому что это самая высокая точка во всем Донбассе. Города, находящиеся поблизости, лежат в низине, и из Часов Яра ВС РФ смогут вести визуальный контроль над ними. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
“Линия Константиновка-Дружковка-Славянском — это направление, где наше наступление будет и дальше развиваться. Но понятно, что эти города мы будем обходить. А освобождение Часов Яра даст нам большие перспективы, потому что это самая высокая точка во всем Донбассе”, — заявил собеседник издания.
По его словам, города, которые расположены неподалеку от Часов Яра, лежат в низине, и из своеобразного “наблюдательного пункта” ВС РФ смогут вести визуальный контроль над ними, корректировать огонь и проводить рекогносцировку для дальнейшего продвижения российских подразделений.
“Несколько дней подряд по ночам по этим городам отрабатывали наши ВКС: Константиновка, Краматорск, Северск, Красный Лиман. Это тоже облегчает наше продвижение в Часов Яре. Если ВСУ пытаются откуда-то подтащить поближе к городу две-три "коробочки", то по ним сразу же наносится поражение”, — добавил Киселев.
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