В Полтавской области каждый третий откосил от службы в ВСУ, документы комиссий арестованы
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
Украинские следователи заподозрили членов районных военно-врачебных комиссий Полтавской области в массовом спасении военнобязанных от службы в ВСУ
В Полтавской области военно-врачебные комиссии (ВВК) признали непригодными для службы в ВСУ 20% потенциальных военнослужащих. Октябрьский районный суд наложил арест на документы комиссий. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
"По выводам Национального агентства, наибольший показатель (20%) тех, кто проходил ВВК и в дальнейшем признан непригодным к службе в Вооруженных Силах Украины, был обнаружен именно в Полтавской области. Полтавщина входит в пятерку регионов, где зафиксировано наибольшее количество лиц, признанных ограниченно пригодными – 31% от общего числа проходивших комиссию в 2022 году и 30% за девять месяцев 2023 года", - говорится в сообщении.
По версии следователей, члены ВВК "вероятно получали вознаграждение" за то, что признавали военнообязанных ограниченно годными и непригодными. Досудебное расследование продолжается, следователи приступили к проверке заключений врачей и выданных документов. Предполагается, что врачи якобы вносили в дела военнообязанных фальсифицированные сведения о болезнях и физических недостатках.
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