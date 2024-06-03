"Все резервы исчерпаны, теряют по бригаде в день": эксперт предрек обрушение ВСУ в ближайшие недели - 03.06.2024 Украина.ру
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"Все резервы исчерпаны, теряют по бригаде в день": эксперт предрек обрушение ВСУ в ближайшие недели
"Все резервы исчерпаны, теряют по бригаде в день": эксперт предрек обрушение ВСУ в ближайшие недели - 03.06.2024 Украина.ру
"Все резервы исчерпаны, теряют по бригаде в день": эксперт предрек обрушение ВСУ в ближайшие недели
Ресурсы, которыми располагает Украина, позволят ВСУ продержаться в лучшем случае до сентября. Но высока вероятность, что украинский фронт посыплется в июне-июле. Это прогноз военно-технических возможностей ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2024-06-03T05:30
2024-06-03T05:30
новости
украина
запад
алексей подберезкин
всу
потери всу
сво
оборона
ресурсы
фронт
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На Западе прекрасно понимают, что украинской армии придется переходить к стратегической обороне, потому что не хватает ни вооружений, ни военной техники, ни войск, которые стремительно тают, а потери катастрофически нарастают, рассказал эксперт.Поэтому западные кураторы требуют от ВСУ держаться, а это возможно только при переходе к стратегической обороне. То есть при морально-политической поддержке Запада сохранять относительную устойчивость еще хотя бы несколько месяцев, добавил он.На самом деле все очень просто. Ресурсы, которыми располагает Украина, позволят ВСУ продержаться в лучшем случае до сентября. Но высока вероятность, что украинский фронт посыплется в июне-июле. Это прогноз военно-технических возможностей ВСУ, подчеркнул политолог."Обрушение ВСУ может произойти уже в эти недели. Уже сейчас потери ВСУ достигают двух тысяч человек, а с санитарными потерями и беглецами превышают эти цифры. То есть это бригада в день. Нет столько бригад у ВСУ, и уже резервы все исчерпаны", - заключил собеседник издания.
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новости, украина, запад, алексей подберезкин, всу, потери всу, сво, оборона, ресурсы, фронт, прогноз, наступление
Новости, Украина, Запад, Алексей Подберезкин, ВСУ, потери ВСУ, СВО, оборона, ресурсы, фронт, прогноз, наступление

"Все резервы исчерпаны, теряют по бригаде в день": эксперт предрек обрушение ВСУ в ближайшие недели

05:30 03.06.2024
 
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Ресурсы, которыми располагает Украина, позволят ВСУ продержаться в лучшем случае до сентября. Но высока вероятность, что украинский фронт посыплется в июне-июле. Это прогноз военно-технических возможностей ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
На Западе прекрасно понимают, что украинской армии придется переходить к стратегической обороне, потому что не хватает ни вооружений, ни военной техники, ни войск, которые стремительно тают, а потери катастрофически нарастают, рассказал эксперт.
Поэтому западные кураторы требуют от ВСУ держаться, а это возможно только при переходе к стратегической обороне. То есть при морально-политической поддержке Запада сохранять относительную устойчивость еще хотя бы несколько месяцев, добавил он.
"Эта оборонительная стратегия требует ресурсов примерно в 3-5 раз меньше, чем ведение активных наступательных операций. Конечно, оборонительная стратегия не предполагает отказа от контрнаступательных действий, но они возможны как частные тактические вылазки, не более", - отметил Подберезкин.
На самом деле все очень просто. Ресурсы, которыми располагает Украина, позволят ВСУ продержаться в лучшем случае до сентября. Но высока вероятность, что украинский фронт посыплется в июне-июле. Это прогноз военно-технических возможностей ВСУ, подчеркнул политолог.
"Обрушение ВСУ может произойти уже в эти недели. Уже сейчас потери ВСУ достигают двух тысяч человек, а с санитарными потерями и беглецами превышают эти цифры. То есть это бригада в день. Нет столько бригад у ВСУ, и уже резервы все исчерпаны", - заключил собеседник издания.
Герман Садулаев - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Вчера, 06:10
Герман Садулаев: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл Мы пока далеки от того, чтобы одержать решительную победу. Мы пока ведем тяжелую позиционную войну, которая может длиться месяцами и годами. Да, у нас есть шанс выиграть войну на истощение. Но мне бы хотелось увидеть более решительные операции
 
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