https://ukraina.ru/20240603/1055442858.html

"Все резервы исчерпаны, теряют по бригаде в день": эксперт предрек обрушение ВСУ в ближайшие недели

"Все резервы исчерпаны, теряют по бригаде в день": эксперт предрек обрушение ВСУ в ближайшие недели - 03.06.2024 Украина.ру

"Все резервы исчерпаны, теряют по бригаде в день": эксперт предрек обрушение ВСУ в ближайшие недели

Ресурсы, которыми располагает Украина, позволят ВСУ продержаться в лучшем случае до сентября. Но высока вероятность, что украинский фронт посыплется в июне-июле. Это прогноз военно-технических возможностей ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2024-06-03T05:30

2024-06-03T05:30

2024-06-03T05:30

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фронт

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На Западе прекрасно понимают, что украинской армии придется переходить к стратегической обороне, потому что не хватает ни вооружений, ни военной техники, ни войск, которые стремительно тают, а потери катастрофически нарастают, рассказал эксперт.Поэтому западные кураторы требуют от ВСУ держаться, а это возможно только при переходе к стратегической обороне. То есть при морально-политической поддержке Запада сохранять относительную устойчивость еще хотя бы несколько месяцев, добавил он.На самом деле все очень просто. Ресурсы, которыми располагает Украина, позволят ВСУ продержаться в лучшем случае до сентября. Но высока вероятность, что украинский фронт посыплется в июне-июле. Это прогноз военно-технических возможностей ВСУ, подчеркнул политолог."Обрушение ВСУ может произойти уже в эти недели. Уже сейчас потери ВСУ достигают двух тысяч человек, а с санитарными потерями и беглецами превышают эти цифры. То есть это бригада в день. Нет столько бригад у ВСУ, и уже резервы все исчерпаны", - заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20240602/1055425465.html

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новости, украина, запад, алексей подберезкин, всу, потери всу, сво, оборона, ресурсы, фронт, прогноз, наступление