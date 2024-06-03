Мы создали кризис на севере: Полищук объяснил, почему ВСУ стали бросать в бой резервы "по частям"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
ВС РФ создали противнику кризис на севере, а теперь отслеживают переброску резервов и наносят удары по пунктам временной дислокации ВСУ. В результате киевский режим вынужден бросать в бой свои силы по частям. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Российские военные должны создавать на фронте кризисные условия, когда ВСУ будут вынуждены перекидывать части с разных направлений, которые в момент переброски, развертывания и ввода в бой будут попадать под удары ВС РФ, рассказал историк.
"Этим мы и занимаемся. Мы создали врагу кризис на севере, а теперь отслеживаем переброску резервов и накрываем их пункты временной дислокации. В результате киевский режим вынужден бросать в бой свои силы по частям", - отметил Полищук.
Но такая тактика не приветствуется ни одной военной школой. Если на передовой разведывательный батальон воюет, а гаубичную батарею только погрузили за 200 километров от тебя, это очень плохо. И эти проблемы ВСУ позволяют армии РФ добиваться успеха, добавил он.
"Ребята. У нас раскрутился ВПК. Наш "Уралвагонзавод" работает в четыре смены. Мы воюем на свои. А вы постоянно что-то выпрашиваете у Запада. Остановитесь. Не будьте угрозой для соседа, и война закончится. Но вы (украинское командование, ВСУ. - Ред.) готовы убивать нас черенками от лопат, непонятно зачем", - заключил собеседник издания.
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