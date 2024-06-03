https://ukraina.ru/20240603/1055440942.html

Мы создали кризис на севере: Полищук объяснил, почему ВСУ стали бросать в бой резервы "по частям"

Мы создали кризис на севере: Полищук объяснил, почему ВСУ стали бросать в бой резервы "по частям" - 03.06.2024 Украина.ру

Мы создали кризис на севере: Полищук объяснил, почему ВСУ стали бросать в бой резервы "по частям"

ВС РФ создали противнику кризис на севере, а теперь отслеживают переброску резервов и наносят удары по пунктам временной дислокации ВСУ. В результате киевский режим вынужден бросать в бой свои силы по частям. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-06-03T03:50

2024-06-03T03:50

2024-06-03T03:50

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Российские военные должны создавать на фронте кризисные условия, когда ВСУ будут вынуждены перекидывать части с разных направлений, которые в момент переброски, развертывания и ввода в бой будут попадать под удары ВС РФ, рассказал историк.Но такая тактика не приветствуется ни одной военной школой. Если на передовой разведывательный батальон воюет, а гаубичную батарею только погрузили за 200 километров от тебя, это очень плохо. И эти проблемы ВСУ позволяют армии РФ добиваться успеха, добавил он."Ребята. У нас раскрутился ВПК. Наш "Уралвагонзавод" работает в четыре смены. Мы воюем на свои. А вы постоянно что-то выпрашиваете у Запада. Остановитесь. Не будьте угрозой для соседа, и война закончится. Но вы (украинское командование, ВСУ. - Ред.) готовы убивать нас черенками от лопат, непонятно зачем", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.руО других особенностях тактики российской армии на фронтах спецоперации можно прочитать в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду

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