Мы создали кризис на севере: Полищук объяснил, почему ВСУ стали бросать в бой резервы "по частям" - 03.06.2024 Украина.ру
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Мы создали кризис на севере: Полищук объяснил, почему ВСУ стали бросать в бой резервы "по частям"
Мы создали кризис на севере: Полищук объяснил, почему ВСУ стали бросать в бой резервы "по частям" - 03.06.2024 Украина.ру
Мы создали кризис на севере: Полищук объяснил, почему ВСУ стали бросать в бой резервы "по частям"
ВС РФ создали противнику кризис на севере, а теперь отслеживают переброску резервов и наносят удары по пунктам временной дислокации ВСУ. В результате киевский режим вынужден бросать в бой свои силы по частям. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-06-03T03:50
2024-06-03T03:50
новости
россия
запад
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всу
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Российские военные должны создавать на фронте кризисные условия, когда ВСУ будут вынуждены перекидывать части с разных направлений, которые в момент переброски, развертывания и ввода в бой будут попадать под удары ВС РФ, рассказал историк.Но такая тактика не приветствуется ни одной военной школой. Если на передовой разведывательный батальон воюет, а гаубичную батарею только погрузили за 200 километров от тебя, это очень плохо. И эти проблемы ВСУ позволяют армии РФ добиваться успеха, добавил он."Ребята. У нас раскрутился ВПК. Наш "Уралвагонзавод" работает в четыре смены. Мы воюем на свои. А вы постоянно что-то выпрашиваете у Запада. Остановитесь. Не будьте угрозой для соседа, и война закончится. Но вы (украинское командование, ВСУ. - Ред.) готовы убивать нас черенками от лопат, непонятно зачем", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.руО других особенностях тактики российской армии на фронтах спецоперации можно прочитать в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
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новости, россия, запад, александр полищук, вс рф, резервы, всу, север, сво, впк, украина
Новости, Россия, Запад, Александр Полищук, ВС РФ, резервы, ВСУ, север, СВО, ВПК, Украина

Мы создали кризис на севере: Полищук объяснил, почему ВСУ стали бросать в бой резервы "по частям"

03:50 03.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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ВС РФ создали противнику кризис на севере, а теперь отслеживают переброску резервов и наносят удары по пунктам временной дислокации ВСУ. В результате киевский режим вынужден бросать в бой свои силы по частям. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Российские военные должны создавать на фронте кризисные условия, когда ВСУ будут вынуждены перекидывать части с разных направлений, которые в момент переброски, развертывания и ввода в бой будут попадать под удары ВС РФ, рассказал историк.
"Этим мы и занимаемся. Мы создали врагу кризис на севере, а теперь отслеживаем переброску резервов и накрываем их пункты временной дислокации. В результате киевский режим вынужден бросать в бой свои силы по частям", - отметил Полищук.
Но такая тактика не приветствуется ни одной военной школой. Если на передовой разведывательный батальон воюет, а гаубичную батарею только погрузили за 200 километров от тебя, это очень плохо. И эти проблемы ВСУ позволяют армии РФ добиваться успеха, добавил он.
"Ребята. У нас раскрутился ВПК. Наш "Уралвагонзавод" работает в четыре смены. Мы воюем на свои. А вы постоянно что-то выпрашиваете у Запада. Остановитесь. Не будьте угрозой для соседа, и война закончится. Но вы (украинское командование, ВСУ. - Ред.) готовы убивать нас черенками от лопат, непонятно зачем", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.ру
О других особенностях тактики российской армии на фронтах спецоперации можно прочитать в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
Герман Садулаев - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Вчера, 06:10
Герман Садулаев: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл Мы пока далеки от того, чтобы одержать решительную победу. Мы пока ведем тяжелую позиционную войну, которая может длиться месяцами и годами. Да, у нас есть шанс выиграть войну на истощение. Но мне бы хотелось увидеть более решительные операции
 
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