Бородай предложил "диванным экспертам" показать мастер-класс у Часова Яра - 02.06.2024 Украина.ру
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Бородай предложил "диванным экспертам" показать мастер-класс у Часова Яра
Бородай предложил "диванным экспертам" показать мастер-класс у Часова Яра - 02.06.2024 Украина.ру
Бородай предложил "диванным экспертам" показать мастер-класс у Часова Яра
Заявления "диванных экспертов" о том, что ВС РФ давным-давно могли бы взять Часов Яр - демагогия. А тем, кто с этим не согласен стоит приехать на линию боевого соприкосновения и провести мастер-класс
2024-06-02T05:30
2024-06-02T05:30
новости
часов яр
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Государственной Думы РФ, первый премьер-министр Донецкой Народной Милиции Александр Бородай.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По последней информации, опубликованнойЛисицыным, в настоящее время ВС РФ продавливают оборону противника в Старомайорске, ведут бои бои в Красногоровке и Парасковиевке, а также рассекают украинскую группировку между Андреевкой и Мясожоровкой после взятия села Берестовое."Продолжаются тяжелые бои в центральной части Волчанска и на подступах к Липцам. Большой проблемой для российских войск на этом направлении становятся украинские дроны", - добавил военкор Семен Пегов.Его коллега Евгений Лисицын отметил, что российские силы закрепились на южной и восточной окраинах микрорайона Новый в Часовом Яру и штурмуют позиции ВСУ в микрорайоне Канал.
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новости, часов яр, россия, донецкая народная республика, александр бородай, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф
Новости, Часов Яр, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Бородай, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ

Бородай предложил "диванным экспертам" показать мастер-класс у Часова Яра

05:30 02.06.2024
 
© commons.wikimedia.org / State Emergency Service of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© commons.wikimedia.org / State Emergency Service of Ukraine
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Заявления "диванных экспертов" о том, что ВС РФ давным-давно могли бы взять Часов Яр - демагогия. А тем, кто с этим не согласен стоит приехать на линию боевого соприкосновения и провести мастер-класс
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Государственной Думы РФ, первый премьер-министр Донецкой Народной Милиции Александр Бородай.
"Что касается "русских патриотов", которые проявляют свой патриотизм, сидя дома на диване, предлагаю им приехать под Часов Яр и показать нам, как можно ускорить взятие этого города. И вообще посмотреть, все ли мы делаем или не делаем для того, чтобы освободить этот населенный пункт. У нас сейчас добровольцам дорога везде открыта. Так что милости просим", - сказал Бородай в интервью Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду.
С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.
По последней информации, опубликованнойЛисицыным, в настоящее время ВС РФ продавливают оборону противника в Старомайорске, ведут бои бои в Красногоровке и Парасковиевке, а также рассекают украинскую группировку между Андреевкой и Мясожоровкой после взятия села Берестовое.
"Продолжаются тяжелые бои в центральной части Волчанска и на подступах к Липцам. Большой проблемой для российских войск на этом направлении становятся украинские дроны", - добавил военкор Семен Пегов.
Его коллега Евгений Лисицын отметил, что российские силы закрепились на южной и восточной окраинах микрорайона Новый в Часовом Яру и штурмуют позиции ВСУ в микрорайоне Канал.
Зимняя сессия ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
30 мая, 14:57
Толстой предложил России изучать Украину как ногуЗампредседателя Госдумы России Петр Толстой 30 мая в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, высказался насчет украинистики
 
НовостиЧасов ЯрРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр БородайВооруженные силы УкраиныУкраина.руВС РФ
 
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