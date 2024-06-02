https://ukraina.ru/20240602/1055394227.html

Бородай предложил "диванным экспертам" показать мастер-класс у Часова Яра

Бородай предложил "диванным экспертам" показать мастер-класс у Часова Яра - 02.06.2024 Украина.ру

Бородай предложил "диванным экспертам" показать мастер-класс у Часова Яра

Заявления "диванных экспертов" о том, что ВС РФ давным-давно могли бы взять Часов Яр - демагогия. А тем, кто с этим не согласен стоит приехать на линию боевого соприкосновения и провести мастер-класс

2024-06-02T05:30

2024-06-02T05:30

2024-06-02T05:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Государственной Думы РФ, первый премьер-министр Донецкой Народной Милиции Александр Бородай.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По последней информации, опубликованнойЛисицыным, в настоящее время ВС РФ продавливают оборону противника в Старомайорске, ведут бои бои в Красногоровке и Парасковиевке, а также рассекают украинскую группировку между Андреевкой и Мясожоровкой после взятия села Берестовое."Продолжаются тяжелые бои в центральной части Волчанска и на подступах к Липцам. Большой проблемой для российских войск на этом направлении становятся украинские дроны", - добавил военкор Семен Пегов.Его коллега Евгений Лисицын отметил, что российские силы закрепились на южной и восточной окраинах микрорайона Новый в Часовом Яру и штурмуют позиции ВСУ в микрорайоне Канал.

https://ukraina.ru/20240530/1055387807.html

часов яр

россия

донецкая народная республика

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новости, часов яр, россия, донецкая народная республика, александр бородай, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф