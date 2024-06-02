Бородай ответил, почему Часов Яр еще не освобожден - 02.06.2024 Украина.ру
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Бородай ответил, почему Часов Яр еще не освобожден
Бородай ответил, почему Часов Яр еще не освобожден - 02.06.2024 Украина.ру
Бородай ответил, почему Часов Яр еще не освобожден
В общественном пространстве периодически обсуждается вопрос, почему российская армия до сих пор не взяла Часов Яр? На него в интервью изданию Украина.ру ответил депутат Государственной Думы РФ, первый премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай
2024-06-02T04:00
2024-06-02T04:00
новости
часов яр
россия
александр бородай
украина.ру
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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"Часов Яр находится на небольшой высоте, это часть Донецкого Кряжа. И русские, и любые другие крепости строились на возвышенностях. Правда, из-за того, что в течение времени он разросся, часть города находится в низине.С Часов Яра тоже открывается хороший обзор местности, поэтому город с тактической точки зрения важен и нам, и противнику. Хотя мы сейчас уже понимаем, что ВСУ смирились с потерей Часов Яра - киевские власти и рассказывают и себе, и на Западе, что город не так уж и важен – но они все-таки пытаются сопротивляться", - сказал Бородай в интервью Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду.В четверг, 30 мая, российский военкор Евгений Лисицын отметил, что российские силы закрепились на южной и восточной окраинах микрорайона Новый в Часовом Яру и штурмуют позиции ВСУ в микрорайоне Канал.Пару дней назад британское издание Times написало, что за два года пятая бригада ВСУ лишилась порядка 40% личного состава на направлении Часова Яра. Интересно, что американские журналисты отметили также тот факт, что часть украинских боевиков умерли не в ходе боевых действий, а из-за болезней.Ранее в комментарии изданию Украина.ру военкор Роман Гнатюк отметил, что Часов Яр - действительно важная стратегическая точка на военной карте, так как через город Часов Яр проходила одна из главных артерий снабжения ВСУ, именно туда украинские войска и отступили из Артемовска."Вы не поверите, киевский режим пытается преподнести Часов Яр как очередную "фортецю" (крепость. - Ред.). Даже футболки с таким лозунгом продаются в украинском сегменте интернета. Это очередной украинский символ и очередной укрепрайон врага", - уточнил Гнатюк.Очередная "фортеця" киевского режима. ВСУ: ВС РФ приближаются к Часовому ЯруС 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По последней информации, опубликованнойЛисицыным, в настоящее время ВС РФ продавливают оборону противника в Старомайорске, ведут бои бои в Красногоровке и Парасковиевке, а также рассекают украинскую группировку между Андреевкой и Мясожоровкой после взятия села Берестовое."Продолжаются тяжелые бои в центральной части Волчанска и на подступах к Липцам. Большой проблемой для российских войск на этом направлении становятся украинские дроны", - добавил военкор Семен Пегов.
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новости, часов яр, россия, александр бородай, украина.ру, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Новости, Часов Яр, Россия, Александр Бородай, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика

Бородай ответил, почему Часов Яр еще не освобожден

04:00 02.06.2024
 
© Фото : Владимир Трефилов
- РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Фото : Владимир Трефилов
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В общественном пространстве периодически обсуждается вопрос, почему российская армия до сих пор не взяла Часов Яр? На него в интервью изданию Украина.ру ответил депутат Государственной Думы РФ, первый премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай
"Часов Яр находится на небольшой высоте, это часть Донецкого Кряжа. И русские, и любые другие крепости строились на возвышенностях. Правда, из-за того, что в течение времени он разросся, часть города находится в низине.
С Часов Яра тоже открывается хороший обзор местности, поэтому город с тактической точки зрения важен и нам, и противнику. Хотя мы сейчас уже понимаем, что ВСУ смирились с потерей Часов Яра - киевские власти и рассказывают и себе, и на Западе, что город не так уж и важен – но они все-таки пытаются сопротивляться", - сказал Бородай в интервью Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду.
В четверг, 30 мая, российский военкор Евгений Лисицын отметил, что российские силы закрепились на южной и восточной окраинах микрорайона Новый в Часовом Яру и штурмуют позиции ВСУ в микрорайоне Канал.
Пару дней назад британское издание Times написало, что за два года пятая бригада ВСУ лишилась порядка 40% личного состава на направлении Часова Яра. Интересно, что американские журналисты отметили также тот факт, что часть украинских боевиков умерли не в ходе боевых действий, а из-за болезней.
Ранее в комментарии изданию Украина.ру военкор Роман Гнатюк отметил, что Часов Яр - действительно важная стратегическая точка на военной карте, так как через город Часов Яр проходила одна из главных артерий снабжения ВСУ, именно туда украинские войска и отступили из Артемовска.
"Вы не поверите, киевский режим пытается преподнести Часов Яр как очередную "фортецю" (крепость. - Ред.). Даже футболки с таким лозунгом продаются в украинском сегменте интернета. Это очередной украинский символ и очередной укрепрайон врага", - уточнил Гнатюк.
Очередная "фортеця" киевского режима. ВСУ: ВС РФ приближаются к Часовому Яру
С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.
По последней информации, опубликованнойЛисицыным, в настоящее время ВС РФ продавливают оборону противника в Старомайорске, ведут бои бои в Красногоровке и Парасковиевке, а также рассекают украинскую группировку между Андреевкой и Мясожоровкой после взятия села Берестовое.
"Продолжаются тяжелые бои в центральной части Волчанска и на подступах к Липцам. Большой проблемой для российских войск на этом направлении становятся украинские дроны", - добавил военкор Семен Пегов.
Зимняя сессия ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
30 мая, 14:26
Толстой рассказал, как Россия наводит порядок на Украине Заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой 30 мая в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, порассуждал об отношениях России и Украины
 
НовостиЧасов ЯрРоссияАлександр БородайУкраина.руВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
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