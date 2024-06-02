https://ukraina.ru/20240602/1055394014.html

Бородай ответил, почему Часов Яр еще не освобожден

Бородай ответил, почему Часов Яр еще не освобожден - 02.06.2024 Украина.ру

Бородай ответил, почему Часов Яр еще не освобожден

В общественном пространстве периодически обсуждается вопрос, почему российская армия до сих пор не взяла Часов Яр? На него в интервью изданию Украина.ру ответил депутат Государственной Думы РФ, первый премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай

2024-06-02T04:00

2024-06-02T04:00

2024-06-02T04:00

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"Часов Яр находится на небольшой высоте, это часть Донецкого Кряжа. И русские, и любые другие крепости строились на возвышенностях. Правда, из-за того, что в течение времени он разросся, часть города находится в низине.С Часов Яра тоже открывается хороший обзор местности, поэтому город с тактической точки зрения важен и нам, и противнику. Хотя мы сейчас уже понимаем, что ВСУ смирились с потерей Часов Яра - киевские власти и рассказывают и себе, и на Западе, что город не так уж и важен – но они все-таки пытаются сопротивляться", - сказал Бородай в интервью Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду.В четверг, 30 мая, российский военкор Евгений Лисицын отметил, что российские силы закрепились на южной и восточной окраинах микрорайона Новый в Часовом Яру и штурмуют позиции ВСУ в микрорайоне Канал.Пару дней назад британское издание Times написало, что за два года пятая бригада ВСУ лишилась порядка 40% личного состава на направлении Часова Яра. Интересно, что американские журналисты отметили также тот факт, что часть украинских боевиков умерли не в ходе боевых действий, а из-за болезней.Ранее в комментарии изданию Украина.ру военкор Роман Гнатюк отметил, что Часов Яр - действительно важная стратегическая точка на военной карте, так как через город Часов Яр проходила одна из главных артерий снабжения ВСУ, именно туда украинские войска и отступили из Артемовска."Вы не поверите, киевский режим пытается преподнести Часов Яр как очередную "фортецю" (крепость. - Ред.). Даже футболки с таким лозунгом продаются в украинском сегменте интернета. Это очередной украинский символ и очередной укрепрайон врага", - уточнил Гнатюк.Очередная "фортеця" киевского режима. ВСУ: ВС РФ приближаются к Часовому ЯруС 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По последней информации, опубликованнойЛисицыным, в настоящее время ВС РФ продавливают оборону противника в Старомайорске, ведут бои бои в Красногоровке и Парасковиевке, а также рассекают украинскую группировку между Андреевкой и Мясожоровкой после взятия села Берестовое."Продолжаются тяжелые бои в центральной части Волчанска и на подступах к Липцам. Большой проблемой для российских войск на этом направлении становятся украинские дроны", - добавил военкор Семен Пегов.

https://ukraina.ru/20240530/1055385707.html

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новости, часов яр, россия, александр бородай, украина.ру, вооруженные силы украины, донецкая народная республика