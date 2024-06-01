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Британский историк рассказал о проблемах Запада из-за успехов России- FT

Британский историк рассказал о проблемах Запада из-за успехов России- FT - 01.06.2024 Украина.ру

Британский историк рассказал о проблемах Запада из-за успехов России- FT

Запад столкнулся с рядом проблем на фоне украинского конфликта. Об этом написал британский историк Адам Туз в своей статье для газеты The Financial Times

2024-06-01T15:12

2024-06-01T15:12

2024-06-01T15:12

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"Ситуация в войне на Украине изменилась в пользу России. Европейская экономика отстает от экономики США. На южной границе маячит вопрос с иммигрантами. Ультраправые набирают сил", - написал Туз.По мнению британского историка, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, то США могут выйти из Парижского соглашения по климату. Также победа Трампа может поставить под вопрос будущее НАТО, добавил эксперт."Конечно, признать свою смертность — это не то же самое, что столкнуться с немедленным смертным приговором. Но к концу 2024 году легко вообразить поистине мрачные сценарии", — резюмировал он.По словам Туза, на фоне всех проблем логично было бы ожидать от европейских лидеров попыток заключить крупные сделки по вопросам общей обороны, инвестиций или "зеленых" расходов.В своей статье историк отметил "болезненную зависимость" Германии от США. А также назвал ФРГ "беззащитной в военном отношении“.Глава Евродипломатии Жозеп Боррель ранее подчеркнул, что государства-члены Евросоюза хотят проводить общую политику в области обороны. И Европейский союз может стать оборонительным блоком."Тушить пожар из огнемёта": Орбан предупредил об угрозе, исходящей от НАТО

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новости, сша, германия, украина, дональд трамп, жозеп боррель, нато, ес, климат