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"Держись, Федя": военный эксперт вскрыл стратегию Запада в конфликте на Украине

"Держись, Федя": военный эксперт вскрыл стратегию Запада в конфликте на Украине - 01.06.2024 Украина.ру

"Держись, Федя": военный эксперт вскрыл стратегию Запада в конфликте на Украине

Запад воюет против России руками Украины, а все заявления оттуда стоит рассматривать как морально-политическую поддержку ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2024-06-01T05:55

2024-06-01T05:55

2024-06-01T05:55

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На Западе, отметил эксперт, понимают, что украинской армии нужно переходить к стратегической обороне. Запад еще в январе этого года принял решение развивать два других направления, продолжил он. Первое - поставки высокоточного оружия повышенной дальности, которые смогут компенсировать оборонительную стратегию. Второе - усиление террористических операций против России. Запад ставит Украине задачу продержаться до сентября, сказал собеседник издания. О том, почему сентябрь может стать рубежным месяцем для ВСУ читайте в интервью Алексей Подберезкин: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, вооруженные силы украины, сво, всу