"Держись, Федя": военный эксперт вскрыл стратегию Запада в конфликте на Украине - 01.06.2024 Украина.ру
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"Держись, Федя": военный эксперт вскрыл стратегию Запада в конфликте на Украине
"Держись, Федя": военный эксперт вскрыл стратегию Запада в конфликте на Украине - 01.06.2024 Украина.ру
"Держись, Федя": военный эксперт вскрыл стратегию Запада в конфликте на Украине
Запад воюет против России руками Украины, а все заявления оттуда стоит рассматривать как морально-политическую поддержку ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2024-06-01T05:55
2024-06-01T05:55
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На Западе, отметил эксперт, понимают, что украинской армии нужно переходить к стратегической обороне. Запад еще в январе этого года принял решение развивать два других направления, продолжил он. Первое - поставки высокоточного оружия повышенной дальности, которые смогут компенсировать оборонительную стратегию. Второе - усиление террористических операций против России. Запад ставит Украине задачу продержаться до сентября, сказал собеседник издания. О том, почему сентябрь может стать рубежным месяцем для ВСУ читайте в интервью Алексей Подберезкин: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, вооруженные силы украины, сво, всу
Новости, Украина, Запад, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ

"Держись, Федя": военный эксперт вскрыл стратегию Запада в конфликте на Украине

05:55 01.06.2024
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Запад воюет против России руками Украины, а все заявления оттуда стоит рассматривать как морально-политическую поддержку ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
На Западе, отметил эксперт, понимают, что украинской армии нужно переходить к стратегической обороне.
Запад еще в январе этого года принял решение развивать два других направления, продолжил он. Первое - поставки высокоточного оружия повышенной дальности, которые смогут компенсировать оборонительную стратегию. Второе - усиление террористических операций против России.
"В мае можно сказать, что эта стратегия последовательно выполняется. А все заявления на Западе следует расценивать как морально-политическую поддержку ВСУ. Когда двое дерутся, всегда есть группа товарищей, которая скандирует: "Держись, Федя, из последних сил, ты еще можешь!" - заявил Подберезкин.
Запад ставит Украине задачу продержаться до сентября, сказал собеседник издания.
О том, почему сентябрь может стать рубежным месяцем для ВСУ читайте в интервью Алексей Подберезкин: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше на сайте Украина.ру.
 
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