Бородай: в 2022-м нас было мало под Харьковом, и враг воспользовался этим - 01.06.2024 Украина.ру
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Бородай: в 2022-м нас было мало под Харьковом, и враг воспользовался этим
Бородай: в 2022-м нас было мало под Харьковом, и враг воспользовался этим - 01.06.2024 Украина.ру
Бородай: в 2022-м нас было мало под Харьковом, и враг воспользовался этим
Предыдущее наступление ВС РФ на Харьковском направлении велось малыми силами, что позволило противнику прорвать фронт. На этот раз ситуация другая, и результат окажется иным
2024-06-01T06:15
2024-06-01T06:15
новости
харьковская область
александр бородай
украина.ру
волчанск
вооруженные силы украины
вс рф
харьков
враги
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат Государственной Думы РФ, первый премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай.Он отметил, что сейчас ситуация в Харьковской области другая: у ВС РФ достаточно сил и средств, чтобы планомерно продвигаться дальше.Другие подробности в интервью Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По последней информации, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, российские силы продвигаются в Клещеевке, Богдановке, Соловьево, Бердычах и Новомихайловке. В окрестностях Очеретино и Часова Яра - тяжелые бои."В Волчанске штурмовым отрядам российских войск удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвинуться до 450 метров вглубь обороны противника", - добавил Телеграм-канал "Донбасс решает".Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что в настоящее время ВС РФ контролируют примерно половину Волчанска, а также отметил, что российские силы выровняли фронт на Харьковском направлении.ВС РФ выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам - Ганчев
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новости, харьковская область, александр бородай, украина.ру, волчанск, вооруженные силы украины, вс рф, харьков, враги
Новости, Харьковская область, Александр Бородай, Украина.ру, Волчанск, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Харьков, враги

Бородай: в 2022-м нас было мало под Харьковом, и враг воспользовался этим

06:15 01.06.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Предыдущее наступление ВС РФ на Харьковском направлении велось малыми силами, что позволило противнику прорвать фронт. На этот раз ситуация другая, и результат окажется иным
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат Государственной Думы РФ, первый премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай.
"В 2022 году у нас в Харьковской области людей было очень мало. Даже не хочу озвучивать цифры. Мы наступали малыми силами на превосходящего по численности противника, и в результате довели себя до состояния полной дистрофии с точки зрения личного состава, растянувшись тонкой полоской по всей линии фронта. Неприятель, накопив силы, воспользовался этим и в какой-то момент прорвал фронт. Потом, когда СВО закончится, а не сегодня, со всем этими ошибками будем разбираться", - заявил Бородай.
Он отметил, что сейчас ситуация в Харьковской области другая: у ВС РФ достаточно сил и средств, чтобы планомерно продвигаться дальше.
Другие подробности в интервью Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду.
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С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.
По последней информации, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, российские силы продвигаются в Клещеевке, Богдановке, Соловьево, Бердычах и Новомихайловке. В окрестностях Очеретино и Часова Яра - тяжелые бои.
"В Волчанске штурмовым отрядам российских войск удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвинуться до 450 метров вглубь обороны противника", - добавил Телеграм-канал "Донбасс решает".
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что в настоящее время ВС РФ контролируют примерно половину Волчанска, а также отметил, что российские силы выровняли фронт на Харьковском направлении.
ВС РФ выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам - Ганчев
 
НовостиХарьковская областьАлександр БородайУкраина.руВолчанскВооруженные силы УкраиныВС РФХарьковвраги
 
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