Бородай про продвижение ВС РФ у Часова Яра: оттуда хороший обзор - 01.06.2024 Украина.ру
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Бородай про продвижение ВС РФ у Часова Яра: оттуда хороший обзор
Бородай про продвижение ВС РФ у Часова Яра: оттуда хороший обзор - 01.06.2024 Украина.ру
Бородай про продвижение ВС РФ у Часова Яра: оттуда хороший обзор
Рассуждения "диванных экспертов" о том, что ВС РФ недостаточно быстро продвигаются - демагогия. Город находится на возвышенности, откуда противнику всё видно
2024-06-01T04:15
2024-06-01T04:15
новости
александр бородай
украина.ру
вооруженные силы украины
вс рф
часов яр
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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал депутат Государственной Думы РФ, первый премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай."Часов Яр находится на небольшой высоте, это часть Донецкого Кряжа. И русские, и любые другие крепости строились на возвышенностях. Правда, из-за того, что в течение времени он разросся, часть города находится в низине.С Часов Яра тоже открывается хороший обзор местности, поэтому город с тактической точки зрения важен и нам, и противнику. Хотя мы сейчас уже понимаем, что ВСУ смирились с потерей Часов Яра - киевские власти и рассказывают и себе, и на Западе, что город не так уж и важен – но они все-таки пытаются сопротивляться", - сказал Бородай в интервью Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду.Пару дней назад британское издание Times написало, что за два года пятая бригада ВСУ лишилась порядка 40% личного состава на направлении Часова Яра. Интересно, что американские журналисты отметили также тот факт, что часть украинских боевиков умерли не в ходе боевых действий, а из-за болезней.Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин также отметил, что продвижение на фронте не может быть быстрым, потому что это не легкая прогулка по лесополосе под Харькоком."Наши войска выдавливают противника. Примерно 300–400 метров в день. К этому надо относиться с очень большим уважением. Эти 300–400 метров глубиной и 500 метров по фронту — это все опорные пункты, это не по полю пройти. Это надо пройти по телам, по окопам, блиндажам, по укрепленным точкам, которые были созданы заранее", - подчеркнул Подберёзкин в интервью ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По последней информации, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, российские силы продвигаются в Клещеевке, Богдановке, Соловьево, Бердычах и Новомихайловке. В окрестностях Очеретино и Часова Яра - тяжелые бои."В Волчанске штурмовым отрядам российских войск удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвинуться до 450 метров вглубь обороны противника", - добавил Телеграм-канал "Донбасс решает".Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что в настоящее время ВС РФ контролируют примерно половину Волчанска, а также отметил, что российские силы выровняли фронт на Харьковском направлении.ВС РФ выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам - Ганчев
https://ukraina.ru/20240503/1054866207.html
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новости, александр бородай, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф, часов яр
Новости, Александр Бородай, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Часов Яр

Бородай про продвижение ВС РФ у Часова Яра: оттуда хороший обзор

04:15 01.06.2024
 
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Рассуждения "диванных экспертов" о том, что ВС РФ недостаточно быстро продвигаются - демагогия. Город находится на возвышенности, откуда противнику всё видно
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал депутат Государственной Думы РФ, первый премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай.
"Часов Яр находится на небольшой высоте, это часть Донецкого Кряжа. И русские, и любые другие крепости строились на возвышенностях. Правда, из-за того, что в течение времени он разросся, часть города находится в низине.
С Часов Яра тоже открывается хороший обзор местности, поэтому город с тактической точки зрения важен и нам, и противнику. Хотя мы сейчас уже понимаем, что ВСУ смирились с потерей Часов Яра - киевские власти и рассказывают и себе, и на Западе, что город не так уж и важен – но они все-таки пытаются сопротивляться", - сказал Бородай в интервью Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду.
Пару дней назад британское издание Times написало, что за два года пятая бригада ВСУ лишилась порядка 40% личного состава на направлении Часова Яра. Интересно, что американские журналисты отметили также тот факт, что часть украинских боевиков умерли не в ходе боевых действий, а из-за болезней.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин также отметил, что продвижение на фронте не может быть быстрым, потому что это не легкая прогулка по лесополосе под Харькоком.
"Наши войска выдавливают противника. Примерно 300–400 метров в день. К этому надо относиться с очень большим уважением. Эти 300–400 метров глубиной и 500 метров по фронту — это все опорные пункты, это не по полю пройти. Это надо пройти по телам, по окопам, блиндажам, по укрепленным точкам, которые были созданы заранее", - подчеркнул Подберёзкин в интервью ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше.
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Вчера, 11:24
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С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.
По последней информации, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, российские силы продвигаются в Клещеевке, Богдановке, Соловьево, Бердычах и Новомихайловке. В окрестностях Очеретино и Часова Яра - тяжелые бои.
"В Волчанске штурмовым отрядам российских войск удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвинуться до 450 метров вглубь обороны противника", - добавил Телеграм-канал "Донбасс решает".
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что в настоящее время ВС РФ контролируют примерно половину Волчанска, а также отметил, что российские силы выровняли фронт на Харьковском направлении.
ВС РФ выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам - Ганчев
 
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