https://ukraina.ru/20240601/1055360894.html

Скоробогатый: для России важно не сколько у ВСУ солдат, а кое-что другое

Скоробогатый: для России важно не сколько у ВСУ солдат, а кое-что другое - 01.06.2024 Украина.ру

Скоробогатый: для России важно не сколько у ВСУ солдат, а кое-что другое

Крайне важное значение для ВС РФ имеет не столько количество личного состава противника, сколько его обеспечение. Именно ее перемалывание и могло быть одной из задач Харьковской операции

2024-06-01T05:30

2024-06-01T05:30

2024-06-01T05:30

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пётр скоробогатый

волчанск

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россия

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый."Для купирования Харьковского прорыва или Волчанского прорыва противник вынужден был использовать довольно значительное количество тяжёлого вооружения, которое наши войска успешно продолжают выбивать. И мне кажется, что это была одна из главных задач этой операции, которые мы наблюдали, потому что если мы посмотрим на номенклатуру средств, которые сейчас передаёт Запад, то там с техникой большие проблемы. В основном там дорогие системы РСЗО и ПВО, а не фронтовая артиллерия, танки и БМП. Но именно эта номенклатура вооружений нужна для купирования таких прорывов, которые мы увидели в Харьковской области", - отметил Скоробогатый в интервью Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря.Он отметил, что одно дело вести бои в районах с плотной застройкой, но когда войска выходят на оперативный простор, где нет оборонительных сооружений, как в Донбассе, без бронетехники и артиллерии не обойтись. Тогда ВС РФ получают больше возможностей для работы.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По информации военкора Евгения Лисицына, в настоящее время ВС РФ проводят зачистку Красногоровки, расширяют контроль вокруг Нетайлово, двигаются к Карловке, теснят ВСУ из Белогоровки и штурмуют Сокол и Новопокровское.Также журналист отметил, что ВСУ могли инициировать большой водосброс на Днепре с целью подтопления позиций ВС РФ, "в Крынках обнаружены тела погибших морпехов ВСУ". А вот что военкор пишет о ситуации на Харьковском направлении:"После нескольких недель подготовки, ВСУ провели контратаку, не сумев прорвать оборону ВС РФ в Волчанске. Успехи ограничились переправой через реку Волчья, но инициатива осталась за нашими парнями. Липцы – сообщается, что ВСУ перебросили значительные силы и временно заняли позиции на холмах вокруг Липцов, но ВС РФ постепенно возвращают контроль и перехватывают инициативу", - сообщил Лисицын.

https://ukraina.ru/20240529/1055355482.html

https://ukraina.ru/20240529/1055330984.html

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новости, пётр скоробогатый, волчанск, украина.ру, всу, солдаты, россия