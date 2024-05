https://ukraina.ru/20240531/1055406496.html

Атака на Татарстан, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 мая

Над Татарстаном сбили украинский беспилотник. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Утром 31 мая Росавиация сообщила об ограничении двух аэропортов в Татарстане."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 31 мая (пятница) на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) – введены временные ограничения. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 05:57 по московскому времени, аэропорт Нижнекамска — с 06:24 по московскому времени. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - отмечалось в публикации в телеграм-канале пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артёма Кореняко в 08:04.Позже казанский аэропорт сообщил, что направляющиеся в аэропорт Казани рейсы перенаправлены на запасной аэродром в Самару"Утром 31 мая международный аэропорт "Казань" имени Тукая временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением (до особого распоряжения). Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы перенаправлены на запасной аэродром в Самару", - говорилось в сообщении.С пассажирами в аэропорту вели работу представители авиакомпаний и работники аэропорта.В 08:35 Кореняко сообщил о снятии ограничений."В 08:30 по московскому времени временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. В период действия временных ограничений на запасной аэродром Курумоч (Самара) ушли 2 воздушных судов. Меры вводились для обеспечения безопасности полётов", - написал он.Кроме того, сняли ограничение на работу аэропорта Нижнекамска."Также в 08:30 по московскому времени сняты временные ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево). В период действия временных ограничений уходов воздушных судов на запасные аэродромы не было", - сообщил пресс-секретарь ФАВТ.Позже Минобороны России рассказало об отражении украинской атаки на Татарстан."Утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", - отмечалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.Ранее Украина атаковала Татарстан 23 мая."Около 14:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БплА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", - сообщало в тот день министерство обороны России.Росавиация до этого сообщала, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днём 23 мая аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:30 по московскому времени. Позднее временно была приостановлена работа аэропорта Нижнекамска.В комментарии "Украинской правде" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины заявил, что именно это ведомство направило "ударные беспилотники" в Татарстан.До этого, 2 апреля, украинские беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Под удар попало общежитие, в результате чего пострадали 14 человек. Кроме этого серьёзных разрушений не было, технологический процесс на предприятиях не нарушался.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 33 удара по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 16 обстрелов, на горловском — 17 обстрелов, выпустив в общей сложности 94 различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели гражданского лица, также ранения получили 2 гражданских лица. Огнём ВСУ повреждены 8 жилых домостроений и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 31 снаряд калибром 155 мм, 5 ракет из РСЗО и 1 БпЛА-камикадзе, по Никитовскому району Горловки — 9 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.Утром мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил о результатах удара ВСУ по этому городу Луганской Народной Республики."Информация о последствиях ночного обстрела города Первомайска продолжает уточняться. Также уже активно осуществляются мероприятия по ликвидации последствий обстрела. Стало известно о том, что повреждения получил Свято-Петро-Павловский храм города. Осколками повреждено остекление и кровля храма, а также остекление и кровля купола храма. Сотрудники Первомайского участка Стахановского МРУЭГХ ГУП "Луганскгаз", как и планировали, с самого утра приступили к ремонтно-восстановительным работам на газопроводе. Надеюсь, что работы будут проведены оперативно и подача газа абонентам возобновится уже в скором времени. По уточнённой информации, жертв и пострадавших нет", - писал Колягин в своём телеграм-канале.Он опубликовал фото с места событий.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Софиевка — 3; Саги — 4; Старая Збурьевка — 2; Каховка — 3; Днепряны — 3; Новая Каховка — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Козачьи Лагеря.Позже в администрации Великолепетихского округа сообщили, что ВСУ нанесли 8 ударов по этому округу."Вражеским обстрелам подверглись Князе-Григоровка, Малая Лепетиха и Великая Лепетиха. Пострадавших среди мирного населения в результате обстрелов нет", — рассказали в администрации округа.Также в администрации городского округа Новая Каховка утром рассказали о произошедшей накануне атаки жилого дома в Днепрянах."Боевики ВСУ нанесли удар по многоэтажному жилому дому в пгт.Днепряны Около 20:00 30 мая боевики ВСУ дронами атаковали многоэтажный жилой дом по улице Корсунская в пгт. Днепряны Новокаховского городского округа. В результате удара поврежден газопровод и 76 абонентов остались без газоснабжения. Также от удара украинского дрона в доме вылетели окна. Обошлось без жертв и пострадавших. Аварийные и коммунальные службы г. Новая Каховка приступили к ликвидации последствий обстрела", - сообщила администрация.Утром 31 мая Минобороны России сообщило об отражении атаки на Белгородскую область."Около 07:40 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отмечалось в сообщении ведомства.Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о новой атаке на регион."ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе молоковоз в посёлке Красное Шебекинского городского округа. Транспортное средство в момент взрыва стояло на погрузке на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет, кабина сильно повреждена", - написал Гладков в своём телеграм-канале в 09:57.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

