https://ukraina.ru/20240531/1055403716.html

Министр обороны РФ рассказал, какую территорию уже освободила Россия

Министр обороны РФ рассказал, какую территорию уже освободила Россия - 31.05.2024 Украина.ру

Министр обороны РФ рассказал, какую территорию уже освободила Россия

Российские войска за май освободили 28 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ

2024-05-31T11:57

2024-05-31T11:57

2024-05-31T11:57

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По данным главы Минобороны РФ, российские войска освободили 28 населенных пунктов за май 2024 года.Также он подчеркнул, что продвижение идёт на всех тактических направлениях. А в Харьковской области ВСУ отступили на 8-9 километров.Российские войска начали активное продвижение на Харьковском направлении 10 мая. Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украине необходимо семь систем противовоздушной обороны. Из них две он планирует расположить в Харькове.

https://ukraina.ru/20240528/1055330830.html

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новости, россия, андрей белоусов, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, вс рф, сво, спецоперация