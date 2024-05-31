Министр обороны РФ рассказал, какую территорию уже освободила Россия - 31.05.2024 Украина.ру
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Министр обороны РФ рассказал, какую территорию уже освободила Россия
Министр обороны РФ рассказал, какую территорию уже освободила Россия - 31.05.2024 Украина.ру
Министр обороны РФ рассказал, какую территорию уже освободила Россия
Российские войска за май освободили 28 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ
2024-05-31T11:57
2024-05-31T11:57
новости
россия
андрей белоусов
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
вс рф
сво
спецоперация
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По данным главы Минобороны РФ, российские войска освободили 28 населенных пунктов за май 2024 года.Также он подчеркнул, что продвижение идёт на всех тактических направлениях. А в Харьковской области ВСУ отступили на 8-9 километров.Российские войска начали активное продвижение на Харьковском направлении 10 мая. Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украине необходимо семь систем противовоздушной обороны. Из них две он планирует расположить в Харькове.
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новости, россия, андрей белоусов, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Россия, Андрей Белоусов, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, Спецоперация

Министр обороны РФ рассказал, какую территорию уже освободила Россия

11:57 31.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМа
Президент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМа - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Российские войска за май освободили 28 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ
По данным главы Минобороны РФ, российские войска освободили 28 населенных пунктов за май 2024 года.
"В целом в текущем году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории", – цитирует Белоусова РИА Новости.
Также он подчеркнул, что продвижение идёт на всех тактических направлениях. А в Харьковской области ВСУ отступили на 8-9 километров.
Российские войска начали активное продвижение на Харьковском направлении 10 мая. Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украине необходимо семь систем противовоздушной обороны. Из них две он планирует расположить в Харькове.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
28 мая, 15:09
Донецкий фронт. Началось российское наступление на Карловку, потом Покровск и граница ДНРВСУ, понимая всю важность обороны Карловки для удержания своего фронта, будут отчаянно сопротивляться, считает донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, с которым поговорило издание Украина.ру
 
НовостиРоссияАндрей БелоусовУкраинаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВС РФСВОСпецоперация
 
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