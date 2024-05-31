Министр обороны РФ рассказал, какую территорию уже освободила Россия
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Российские войска за май освободили 28 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ
По данным главы Минобороны РФ, российские войска освободили 28 населенных пунктов за май 2024 года.
"В целом в текущем году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории", – цитирует Белоусова РИА Новости.
Также он подчеркнул, что продвижение идёт на всех тактических направлениях. А в Харьковской области ВСУ отступили на 8-9 километров.
Российские войска начали активное продвижение на Харьковском направлении 10 мая. Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украине необходимо семь систем противовоздушной обороны. Из них две он планирует расположить в Харькове.
28 мая, 15:09Донецкий фронт. Началось российское наступление на Карловку, потом Покровск и граница ДНРВСУ, понимая всю важность обороны Карловки для удержания своего фронта, будут отчаянно сопротивляться, считает донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, с которым поговорило издание Украина.ру