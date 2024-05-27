https://ukraina.ru/20240527/1055314303.html

Зеленскому нужно более $336 млн, но лучше больше, чтобы сбить 3 тысячи КАБов

Зеленскому нужно более $336 млн, но лучше больше, чтобы сбить 3 тысячи КАБов - 27.05.2024 Украина.ру

Зеленскому нужно более $336 млн, но лучше больше, чтобы сбить 3 тысячи КАБов

Владимир Зеленский полагает, что шести-семи систем противовоздушной обороны достаточно, чтобы защитить небо от российских управляемых авиабомб, которых только за месяц ВС РФ используют около трех тысяч

2024-05-27T17:09

2024-05-27T17:09

2024-05-27T17:45

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С учетом того, что в одном зенитно-ракетном комплексе ЗРК может находится не более 16 ракет, а пуск только одной из них стоит около трех миллионов долларов, однократная работа семи систем ПВО Patriot, о которых мечтает нелегитимный, обошлась бы киевским союзникам не менее чем в 336 миллионов долларов. Даже если учесть , что сбивать Зеленский хочет не сами бомбы, а самолеты которые их перевозят, сложно вообразить, сколько миллиардов понадобится, чтобы закрыть украинское небо от пусть даже тысячи российских истребителей. Напомним, что универсальный солдат в мире боевой авиации – истребитель-бомбардировщик 4-го поколения Су-34 – несет не более двух авиабомб. Зеленский также вновь пожаловался на то, что никакое оружие и даже лучшая подготовка солдат не способны одолеть такое оружие ВС РФ. "Семь систем [ЗРК Patriot] хотя бы [необходимо]. Только для Харькова, для этого направления необходимо хотя бы две системы", – добавил он. Обозначенное количество систем противовоздушной обороны, считает Зеленский, якобы не позволит российским истребителям подлетать на расстояния, необходимые для нанесения ударов. Накануне Берлин снабдил Киев четвертым зенитным ракетным комплексом IRIS-T для усиления украинской системы противовоздушной обороны, однако на ситуацию в зоне спецоперации это особо не повлияло. Эксперт в интервью "Украина. ру" рассказал, как военнослужащие российской армии устраивают "геноцид" натовским системам ПВО.

https://ukraina.ru/20240513/1055021429.html

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