Зеленскому нужно более $336 млн, но лучше больше, чтобы сбить 3 тысячи КАБов - 27.05.2024 Украина.ру
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Зеленскому нужно более $336 млн, но лучше больше, чтобы сбить 3 тысячи КАБов
Зеленскому нужно более $336 млн, но лучше больше, чтобы сбить 3 тысячи КАБов - 27.05.2024 Украина.ру
Зеленскому нужно более $336 млн, но лучше больше, чтобы сбить 3 тысячи КАБов
Владимир Зеленский полагает, что шести-семи систем противовоздушной обороны достаточно, чтобы защитить небо от российских управляемых авиабомб, которых только за месяц ВС РФ используют около трех тысяч
2024-05-27T17:09
2024-05-27T17:45
новости
владимир зеленский
россия
харьков
су-34
сво
всу
авиабомбы
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С учетом того, что в одном зенитно-ракетном комплексе ЗРК может находится не более 16 ракет, а пуск только одной из них стоит около трех миллионов долларов, однократная работа семи систем ПВО Patriot, о которых мечтает нелегитимный, обошлась бы киевским союзникам не менее чем в 336 миллионов долларов. Даже если учесть , что сбивать Зеленский хочет не сами бомбы, а самолеты которые их перевозят, сложно вообразить, сколько миллиардов понадобится, чтобы закрыть украинское небо от пусть даже тысячи российских истребителей. Напомним, что универсальный солдат в мире боевой авиации – истребитель-бомбардировщик 4-го поколения Су-34 – несет не более двух авиабомб. Зеленский также вновь пожаловался на то, что никакое оружие и даже лучшая подготовка солдат не способны одолеть такое оружие ВС РФ. "Семь систем [ЗРК Patriot] хотя бы [необходимо]. Только для Харькова, для этого направления необходимо хотя бы две системы", – добавил он. Обозначенное количество систем противовоздушной обороны, считает Зеленский, якобы не позволит российским истребителям подлетать на расстояния, необходимые для нанесения ударов. Накануне Берлин снабдил Киев четвертым зенитным ракетным комплексом IRIS-T для усиления украинской системы противовоздушной обороны, однако на ситуацию в зоне спецоперации это особо не повлияло. Эксперт в интервью "Украина. ру" рассказал, как военнослужащие российской армии устраивают "геноцид" натовским системам ПВО.
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новости, владимир зеленский, россия, харьков, су-34, сво, всу, авиабомбы
Новости, Владимир Зеленский, Россия, Харьков, Су-34, СВО, ВСУ, авиабомбы

Зеленскому нужно более $336 млн, но лучше больше, чтобы сбить 3 тысячи КАБов

17:09 27.05.2024 (обновлено: 17:45 27.05.2024)
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский полагает, что шести-семи систем противовоздушной обороны достаточно, чтобы защитить небо от российских управляемых авиабомб, которых только за месяц ВС РФ используют около трех тысяч

"Самая главная проблема на фронте – Россия использует больше трех тысяч управляемых авиабомб в месяц просто по людям. Мы считаем, что в следующем месяце может (использоваться ВС РФ. - Ред.) 3,5 тысячи, так как в этом месяце 3,2 тысячи", – сказал Зеленский во время очередной пресс-конференции.

С учетом того, что в одном зенитно-ракетном комплексе ЗРК может находится не более 16 ракет, а пуск только одной из них стоит около трех миллионов долларов, однократная работа семи систем ПВО Patriot, о которых мечтает нелегитимный, обошлась бы киевским союзникам не менее чем в 336 миллионов долларов.
Даже если учесть , что сбивать Зеленский хочет не сами бомбы, а самолеты которые их перевозят, сложно вообразить, сколько миллиардов понадобится, чтобы закрыть украинское небо от пусть даже тысячи российских истребителей. Напомним, что универсальный солдат в мире боевой авиации – истребитель-бомбардировщик 4-го поколения Су-34 – несет не более двух авиабомб.
Зеленский также вновь пожаловался на то, что никакое оружие и даже лучшая подготовка солдат не способны одолеть такое оружие ВС РФ.

"Семь систем [ЗРК Patriot] хотя бы [необходимо]. Только для Харькова, для этого направления необходимо хотя бы две системы", – добавил он.

Обозначенное количество систем противовоздушной обороны, считает Зеленский, якобы не позволит российским истребителям подлетать на расстояния, необходимые для нанесения ударов.
Накануне Берлин снабдил Киев четвертым зенитным ракетным комплексом IRIS-T для усиления украинской системы противовоздушной обороны, однако на ситуацию в зоне спецоперации это особо не повлияло.
Эксперт в интервью "Украина. ру" рассказал, как военнослужащие российской армии устраивают "геноцид" натовским системам ПВО.
13 мая, 04:50
Смертельно контузят ВСУ: Леонков объяснил, как фугасные авиабомбы крошат "хитрые" траншеи противникаАвиабомбы – это основной вид вооружения для штурма укрепрайонов противника. Такие боеприпасы поражают любые траншеи, какими бы хитрыми они ни были. Даже если они не убивают ВСУ, они получают смертельную контузию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
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