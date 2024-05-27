Зеленскому нужно более $336 млн, но лучше больше, чтобы сбить 3 тысячи КАБов
17:09 27.05.2024 (обновлено: 17:45 27.05.2024)
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский полагает, что шести-семи систем противовоздушной обороны достаточно, чтобы защитить небо от российских управляемых авиабомб, которых только за месяц ВС РФ используют около трех тысяч
"Самая главная проблема на фронте – Россия использует больше трех тысяч управляемых авиабомб в месяц просто по людям. Мы считаем, что в следующем месяце может (использоваться ВС РФ. - Ред.) 3,5 тысячи, так как в этом месяце – 3,2 тысячи", – сказал Зеленский во время очередной пресс-конференции.
С учетом того, что в одном зенитно-ракетном комплексе ЗРК может находится не более 16 ракет, а пуск только одной из них стоит около трех миллионов долларов, однократная работа семи систем ПВО Patriot, о которых мечтает нелегитимный, обошлась бы киевским союзникам не менее чем в 336 миллионов долларов.
Даже если учесть , что сбивать Зеленский хочет не сами бомбы, а самолеты которые их перевозят, сложно вообразить, сколько миллиардов понадобится, чтобы закрыть украинское небо от пусть даже тысячи российских истребителей. Напомним, что универсальный солдат в мире боевой авиации – истребитель-бомбардировщик 4-го поколения Су-34 – несет не более двух авиабомб.
Зеленский также вновь пожаловался на то, что никакое оружие и даже лучшая подготовка солдат не способны одолеть такое оружие ВС РФ.
"Семь систем [ЗРК Patriot] хотя бы [необходимо]. Только для Харькова, для этого направления необходимо хотя бы две системы", – добавил он.
Обозначенное количество систем противовоздушной обороны, считает Зеленский, якобы не позволит российским истребителям подлетать на расстояния, необходимые для нанесения ударов.
Накануне Берлин снабдил Киев четвертым зенитным ракетным комплексом IRIS-T для усиления украинской системы противовоздушной обороны, однако на ситуацию в зоне спецоперации это особо не повлияло.
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