https://ukraina.ru/20240531/1055403179.html

ВСУ отступили на 8-9 км в Харьковской области - Минобороны РФ

ВСУ отступили на 8-9 км в Харьковской области - Минобороны РФ - 31.05.2024 Украина.ру

ВСУ отступили на 8-9 км в Харьковской области - Минобороны РФ

Украинская армия отступила почти на десять километров на Харьковском направлении. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ

2024-05-31T11:24

2024-05-31T11:24

2024-05-31T11:24

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Глава Минобороны отметил, что группировки российских войск вытесняют Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций.Он добавил, что продвижение идёт на всех тактических направлениях.Российские войска начали активное продвижение на Харьковском направлении 10 мая. Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украине необходимо семь систем противовоздушной обороны. Из них две он планирует расположить в Харькове.Российские войска освободили еще два населенных пункта

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новости, россия, украина, андрей белоусов, минобороны, харьковская область, минобороны рф, наступление, всу