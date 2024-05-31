ВСУ отступили на 8-9 км в Харьковской области - Минобороны РФ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Украинская армия отступила почти на десять километров на Харьковском направлении. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ
Глава Минобороны отметил, что группировки российских войск вытесняют Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций.
"В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров", — заявил Белоусов.
Он добавил, что продвижение идёт на всех тактических направлениях.
Российские войска начали активное продвижение на Харьковском направлении 10 мая. Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украине необходимо семь систем противовоздушной обороны. Из них две он планирует расположить в Харькове.
28 мая, 06:23Харьковский фронт. Российская артиллерия кошмарит украинских плохо мотивированных мобиковПошла третья неделя российского продвижения вглубь Слобожанщины. Наступление несколько замедлилось из-за того, что ВСУ спешно перебросили резервы, но из-за того, что российской артиллерии больше и ее работа лучше, чем работа украинской, украинские резервы постепенно нами перемалываются