https://ukraina.ru/20240531/1055394666.html

Петр Скоробогатый объяснил, как Запад хочет "легализовать" своих наемников, которые воюют на Украине

Петр Скоробогатый объяснил, как Запад хочет "легализовать" своих наемников, которые воюют на Украине - 31.05.2024 Украина.ру

Петр Скоробогатый объяснил, как Запад хочет "легализовать" своих наемников, которые воюют на Украине

Украина находится в ситуации, когда есть большая вероятность того, что ее остатки придется спасать, а фронт придется как-то поддерживать. Факт поражения ВСУ может привести к крушению гигантского количества карьер западных политиков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-05-31T03:45

2024-05-31T03:45

2024-05-31T03:45

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Ранее журнал Spiegel сообщил о том, что на форуме по безопасности в Таллине представители Польши и стран Прибалтики выразили готовность ввести войска на Украину, когда ВС РФ прорвут фронт.Центральные страны западного блока и Альянс НАТО не в восторге от таких резких заявлений, но вынуждены это учитывать в рамках атлантической солидарности, уверен политолог.Всегда есть риски того, что такие радикальные намерения Польши и Прибалтики рано или поздно могут претвориться в жизнь при изменении конфигурации украинского фронта, рассказал он.Украина находится в ситуации, когда есть большая вероятность того, что ее остатки придется спасать, а фронт ВСУ придется каким-то образом поддерживать, не допуская значительного продвижения ВС РФ. Факт поражения ВСУ может привести к крушению гигантского количества карьер западных политиков, уточнил эксперт.Поэтому в последнее время эти страны пытаются легитимировать нахождения своих специалистов, чтобы не считать себя страной, которая на незаконных основаниях участвует в военных действиях против армии РФ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.руО миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом

https://ukraina.ru/20240530/1055364410.html

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новости, украина, россия, запад, пётр скоробогатый, прибалтика, польша, политика, сво, всу