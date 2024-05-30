Несгибаемый дух русского солдата: подполковник запаса рассказал, как передается уникальный опыт СВО - 30.05.2024 Украина.ру
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Несгибаемый дух русского солдата: подполковник запаса рассказал, как передается уникальный опыт СВО
Несгибаемый дух русского солдата: подполковник запаса рассказал, как передается уникальный опыт СВО - 30.05.2024 Украина.ру
Несгибаемый дух русского солдата: подполковник запаса рассказал, как передается уникальный опыт СВО
Многие из военнослужащих, кто начинал специальную военную операцию, сейчас остаются на фронте. Их опыт нельзя растерять. Этот опыт поступательно передается от одного поколения воинов к другому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
2024-05-30T03:45
2024-05-30T03:45
новости
россия
запад
волчанск
офицеры россии
вс рф
сво
резервы
наступление
спецоперация
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Главная причина продвижения вперед ВС РФ — несгибаемый дух русского солдата. А что касается тактики и стратегии, то военная наука устроена таким образом, что сейчас придумать что-то принципиально новое очень сложно, рассказал эксперт.Да, меняются какие-то приемы и технические средства, но невозможно сделать такой тактический или стратегический ход, который "по мановению волшебной палочки" сможет коренным образом переломить ход СВО, отметил он.Конечно, у российской армии хватает резервов. Но многие из тех, кто начинал СВО, остаются на фронте. Их опыт нельзя растерять. Он поступательно передается от одного поколения воинов к другому (за третий год войны поколения меняются), добавил военный.Это и есть мощный стержень, вокруг которого сегодня строится российская армия и благодаря которому она достигает успехов (кадровые военнослужащие и мобилизованные), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.руО том, зачем генерал Драпатый перебрасывает под Волчанск резервы ВСУ можно прочитать в интервью Геннадия Алехина: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом
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новости, россия, запад, волчанск, офицеры россии, вс рф, сво, резервы, наступление, спецоперация, украина, отпуск
Новости, Россия, Запад, Волчанск, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, ВС РФ, СВО, резервы, наступление, Спецоперация, Украина, отпуск

Несгибаемый дух русского солдата: подполковник запаса рассказал, как передается уникальный опыт СВО

03:45 30.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
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Многие из военнослужащих, кто начинал специальную военную операцию, сейчас остаются на фронте. Их опыт нельзя растерять. Этот опыт поступательно передается от одного поколения воинов к другому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
Главная причина продвижения вперед ВС РФ — несгибаемый дух русского солдата. А что касается тактики и стратегии, то военная наука устроена таким образом, что сейчас придумать что-то принципиально новое очень сложно, рассказал эксперт.
Да, меняются какие-то приемы и технические средства, но невозможно сделать такой тактический или стратегический ход, который "по мановению волшебной палочки" сможет коренным образом переломить ход СВО, отметил он.
Конечно, у российской армии хватает резервов. Но многие из тех, кто начинал СВО, остаются на фронте. Их опыт нельзя растерять. Он поступательно передается от одного поколения воинов к другому (за третий год войны поколения меняются), добавил военный.

"До сих пор в строю остаются многие мобилизованные, хотя они получают положенные им по закону отпуска. Они регулярно ездят домой и встречаются с семьями, но пока они остаются действительно в зоне СВО. Я вообще считаю, что эти мобилизованные — носители уникального опыта", - подчеркнул Шкурлатов.

Это и есть мощный стержень, вокруг которого сегодня строится российская армия и благодаря которому она достигает успехов (кадровые военнослужащие и мобилизованные), заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру
О том, зачем генерал Драпатый перебрасывает под Волчанск резервы ВСУ можно прочитать в интервью Геннадия Алехина: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом
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