Несгибаемый дух русского солдата: подполковник запаса рассказал, как передается уникальный опыт СВО
Многие из военнослужащих, кто начинал специальную военную операцию, сейчас остаются на фронте. Их опыт нельзя растерять. Этот опыт поступательно передается от одного поколения воинов к другому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
Главная причина продвижения вперед ВС РФ — несгибаемый дух русского солдата. А что касается тактики и стратегии, то военная наука устроена таким образом, что сейчас придумать что-то принципиально новое очень сложно, рассказал эксперт.
Да, меняются какие-то приемы и технические средства, но невозможно сделать такой тактический или стратегический ход, который "по мановению волшебной палочки" сможет коренным образом переломить ход СВО, отметил он.
Конечно, у российской армии хватает резервов. Но многие из тех, кто начинал СВО, остаются на фронте. Их опыт нельзя растерять. Он поступательно передается от одного поколения воинов к другому (за третий год войны поколения меняются), добавил военный.
"До сих пор в строю остаются многие мобилизованные, хотя они получают положенные им по закону отпуска. Они регулярно ездят домой и встречаются с семьями, но пока они остаются действительно в зоне СВО. Я вообще считаю, что эти мобилизованные — носители уникального опыта", - подчеркнул Шкурлатов.
Это и есть мощный стержень, вокруг которого сегодня строится российская армия и благодаря которому она достигает успехов (кадровые военнослужащие и мобилизованные), заключил собеседник издания.
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