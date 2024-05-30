Военный эксперт о том, почему Украина эвакуирует Ворожбу и Белополье, опасаясь нового наступления ВС РФ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
На стыке Харьковской, Белгородской и Сумской областей идет большая огневая активность со стороны ВС РФ. Основная активность идет в районе Гоптовки, Золочева и Казачьей Лопани, откуда ВСУ стреляют из "Градов" и "Вампиров". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Еще две недели назад Украина начала эвакуацию из Ворожбы и Белополья. ВСУ там накапливают силы, перебрасывая свои части из Полтавской области в сторону Люботина (южнее Харькова). Поэтому там стоит ожидать активных наступательных действий, рассказал эксперт.
Этот район тесно связан с районом Казачьей Лопани, это стык Харьковской, Белгородской и Сумской областей. Там идет большая огневая активность со стороны ВС РФ. Наносятся удары по позициям ВСУ на границе с Курской областью, добавил он.
"Наша основная огневая активность идет в районе Гоптовки, Золочева и Казачьей Лопани, откуда ВСУ стреляют из "Градов" и "Вампиров". Мы их утюжим по полной программе. Эти населенные пункты — районы сосредоточения вражеской техники, которая перебрасывается из Полтавской области", - отметил Алехин.
Украина хорошо понимает, что ВС РФ постараются выполнить первоначальную задачу — как можно ближе подойти к Харькову, не пытаясь брать его штурмом. Необходимо продолжать вытягивать как можно больше сил противника с других направлений, не давая ему использовать РСЗО для обстрелов Белгорода, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру
О других особенностях продвижения ВС РФ на Харьковском направлении можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко: "ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором"