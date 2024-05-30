Полковник Алехин: ВС РФ взяли Ивановку и Берестовое, пока ВСУ тянули бригады под Липцы и Волчанск
Казаки в Авдеевке
Российские силы на днях освободили Ивановку и Берестовое возле Купянска. Этому способствовало то, что противник перебросил две бригады под Липцы и Волчанск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Основная огневая активность идет в районе Гоптовки, Золочева и Казачьей Лопани, откуда ВСУ наносят удары из "Градов" и "Вампиров". Эти населенные пункты — районы сосредоточения техники ВСУ, которая перебрасывается из Полтавской области, рассказал обозреватель.
Российские силы на днях освободили Ивановку и Берестовое возле Купянска. Этому способствовало то, что противник перебросил две бригады под Липцы и Волчанск. ВС РФ этим воспользовались и пошли дальше, добавил он.
"Украина хорошо понимает, что мы постараемся выполнить первоначальную задачу — как можно ближе подойти к Харькову, не пытаясь брать его штурмом. Мы продолжим вытягивать как можно больше сил врага с других направлений и не дать ему использовать РСЗО для обстрелов Белгородского приграничья", - отметил Алехин.
Очень многое сейчас зависит от российской авиации, артиллерии и РСЗО. Если получится взять высоты, ВС РФ смогут расширить плацдарм, контролировать Липцы и ударить южнее поселка, где пока крепко держатся ВСУ, заключил собеседник издания.
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