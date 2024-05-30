Полковник Алехин: ВС РФ взяли Ивановку и Берестовое, пока ВСУ тянули бригады под Липцы и Волчанск - 30.05.2024 Украина.ру
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Полковник Алехин: ВС РФ взяли Ивановку и Берестовое, пока ВСУ тянули бригады под Липцы и Волчанск
Полковник Алехин: ВС РФ взяли Ивановку и Берестовое, пока ВСУ тянули бригады под Липцы и Волчанск - 30.05.2024 Украина.ру
Полковник Алехин: ВС РФ взяли Ивановку и Берестовое, пока ВСУ тянули бригады под Липцы и Волчанск
Российские силы на днях освободили Ивановку и Берестовое возле Купянска. Этому способствовало то, что противник перебросил две бригады под Липцы и Волчанск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-05-30T05:40
2024-05-30T05:40
новости
россия
купянск
волчанск
геннадий алехин
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наступление
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Основная огневая активность идет в районе Гоптовки, Золочева и Казачьей Лопани, откуда ВСУ наносят удары из "Градов" и "Вампиров". Эти населенные пункты — районы сосредоточения техники ВСУ, которая перебрасывается из Полтавской области, рассказал обозреватель.Российские силы на днях освободили Ивановку и Берестовое возле Купянска. Этому способствовало то, что противник перебросил две бригады под Липцы и Волчанск. ВС РФ этим воспользовались и пошли дальше, добавил он.Очень многое сейчас зависит от российской авиации, артиллерии и РСЗО. Если получится взять высоты, ВС РФ смогут расширить плацдарм, контролировать Липцы и ударить южнее поселка, где пока крепко держатся ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.руКак сработал план по растягиванию резервов ВСУ после открытия Харьковского направления можно прочитать в интервью Романа Шкурлатова Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, купянск, волчанск, геннадий алехин, вс рф, харьковская область, белгородская область, сво, наступление
Новости, Россия, Купянск, Волчанск, Геннадий Алехин, ВС РФ, Харьковская область, Белгородская область, СВО, наступление

Полковник Алехин: ВС РФ взяли Ивановку и Берестовое, пока ВСУ тянули бригады под Липцы и Волчанск

05:40 30.05.2024
 
Казаки в Авдеевке
Казаки в Авдеевке
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Российские силы на днях освободили Ивановку и Берестовое возле Купянска. Этому способствовало то, что противник перебросил две бригады под Липцы и Волчанск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Основная огневая активность идет в районе Гоптовки, Золочева и Казачьей Лопани, откуда ВСУ наносят удары из "Градов" и "Вампиров". Эти населенные пункты — районы сосредоточения техники ВСУ, которая перебрасывается из Полтавской области, рассказал обозреватель.
Российские силы на днях освободили Ивановку и Берестовое возле Купянска. Этому способствовало то, что противник перебросил две бригады под Липцы и Волчанск. ВС РФ этим воспользовались и пошли дальше, добавил он.
"Украина хорошо понимает, что мы постараемся выполнить первоначальную задачу — как можно ближе подойти к Харькову, не пытаясь брать его штурмом. Мы продолжим вытягивать как можно больше сил врага с других направлений и не дать ему использовать РСЗО для обстрелов Белгородского приграничья", - отметил Алехин.
Очень многое сейчас зависит от российской авиации, артиллерии и РСЗО. Если получится взять высоты, ВС РФ смогут расширить плацдарм, контролировать Липцы и ударить южнее поселка, где пока крепко держатся ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру
Как сработал план по растягиванию резервов ВСУ после открытия Харьковского направления можно прочитать в интервью Романа Шкурлатова Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко
Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 06:27
Геннадий Подлесный: Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз"Западные источники утверждают, что мы сосредоточили около 180 тысяч человек на территории Белгородской и Курской области. И у нас точно есть 20 тысяч военнослужащих в Белоруссии
 
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05:40Полковник Алехин: ВС РФ взяли Ивановку и Берестовое, пока ВСУ тянули бригады под Липцы и Волчанск
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