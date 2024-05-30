"Быстро только котята рождаются": Алехин о том, что сейчас происходит под Волчанском - 30.05.2024 Украина.ру
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"Быстро только котята рождаются": Алехин о том, что сейчас происходит под Волчанском
"Быстро только котята рождаются": Алехин о том, что сейчас происходит под Волчанском - 30.05.2024 Украина.ру
"Быстро только котята рождаются": Алехин о том, что сейчас происходит под Волчанском
В самом Волчанске идут ожесточенные бои за каждый квартал и за каждую улицу, и большая часть города находится под контролем ВС РФ. О ситуации в городе в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
2024-05-30T05:45
2024-05-30T05:45
россия
харьковская область
волчанск
геннадий алехин
наступление
всу
сумы
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Эксперт утверждает, что на данный момент ВС РФ на этом направлении ведут планомерную работу.“Все это происходит на фоне нанесения нами ракетно-бомбовых ударов по той части Волчанска, которая находится ближе к руслу реки Волчья. И чтобы не попасть под огонь, наши штурмовики вынуждены иногда куда-то отходить. И продвижение у нас есть. А что касается скорости, то быстро только котята рождаются”, - отметил Алехин.Не менее важным городом эксперт считает – Липцы Харьковской области, так как это важный транспортный узел.“Сам населенный пункт расположен в низине. Вокруг него высоты. Мы захватили высоты в районе Травянского водохранилища, где штурмовики сейчас ведут боевые действия в коттеджно-дачном поселке. Но ВСУ еще удерживают высоты южнее Липцев.Там идет дорога "Липцы — Харьков", которая проходит через Русские Тишки. Многие говорят: "Там уже идут бои". Никаких боев там нет. Пока мы не выбьем ВСУ с высот и не овладеем Липцами, ничего не будет”, - полагает Алехин.Во вторник, 28 мая, Российские военнослужащие вблизи села Липцы Харьковской области уничтожили ключевой опорный пункт ВСУ. Соответствующее видео опубликовало издание “Известие”.Отмечается, что ВС РФ нанесли удар по вражескому объекту четырьмя фугасными авиабомбами ФАБ-500. На видео видно, что после удара вверх стали подниматься серые клубы дыма.Напомним, что в начале мая удар авиабомб ФАБ-1500 на Украине сравнили с землетрясением. Начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов отметил, что в тот момент “Все вокруг вздрогнуло”.Как ранее отметил в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, авиабомбы – это основной вид вооружения для штурма укрепрайонов украинских боевиков.Что стянуло ВСУ под Волчанск и какие группировки там находятся, вы можете узнать в полной версии интервью Геннадия Алехина: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом.
россия
харьковская область
волчанск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, харьковская область, волчанск, геннадий алехин, наступление, всу, сумы
Россия, Харьковская область, Волчанск, Геннадий Алехин, наступление, ВСУ, Сумы

"Быстро только котята рождаются": Алехин о том, что сейчас происходит под Волчанском

05:45 30.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы отряда спецназначения "Эспаньола" ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В самом Волчанске идут ожесточенные бои за каждый квартал и за каждую улицу, и большая часть города находится под контролем ВС РФ. О ситуации в городе в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
Эксперт утверждает, что на данный момент ВС РФ на этом направлении ведут планомерную работу.
Все это происходит на фоне нанесения нами ракетно-бомбовых ударов по той части Волчанска, которая находится ближе к руслу реки Волчья. И чтобы не попасть под огонь, наши штурмовики вынуждены иногда куда-то отходить. И продвижение у нас есть. А что касается скорости, то быстро только котята рождаются”, - отметил Алехин.
Не менее важным городом эксперт считает – Липцы Харьковской области, так как это важный транспортный узел.
Сам населенный пункт расположен в низине. Вокруг него высоты. Мы захватили высоты в районе Травянского водохранилища, где штурмовики сейчас ведут боевые действия в коттеджно-дачном поселке. Но ВСУ еще удерживают высоты южнее Липцев.
Там идет дорога "Липцы — Харьков", которая проходит через Русские Тишки. Многие говорят: "Там уже идут бои". Никаких боев там нет. Пока мы не выбьем ВСУ с высот и не овладеем Липцами, ничего не будет”, - полагает Алехин.
Во вторник, 28 мая, Российские военнослужащие вблизи села Липцы Харьковской области уничтожили ключевой опорный пункт ВСУ. Соответствующее видео опубликовало издание “Известие”.
Отмечается, что ВС РФ нанесли удар по вражескому объекту четырьмя фугасными авиабомбами ФАБ-500. На видео видно, что после удара вверх стали подниматься серые клубы дыма.
Напомним, что в начале мая удар авиабомб ФАБ-1500 на Украине сравнили с землетрясением. Начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов отметил, что в тот момент “Все вокруг вздрогнуло”.
Как ранее отметил в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, авиабомбы – это основной вид вооружения для штурма укрепрайонов украинских боевиков.
Что стянуло ВСУ под Волчанск и какие группировки там находятся, вы можете узнать в полной версии интервью Геннадия Алехина: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом.
 
РоссияХарьковская областьВолчанскГеннадий АлехиннаступлениеВСУСумы
 
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