Военный эксперт объяснил, зачем Драпатый перебросил под Волчанск все огневые средства и резервы ВСУ
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Противник из Харькова, Сумской области, Часова Яра и Запорожья перебросил под Волчанск не только личный состав. Он перебросил туда РСЗО и тактические ракетные комплексы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Противник из Харькова, из Сумской области, Часова Яра и Запорожья перебросил под Волчанск не только личный состав. Он перебросил туда РСЗО и тактические ракетные комплексы, сообщил обозреватель.
При обстреле Белгорода был замечен даже противокорабельный комплекс "Нептун", который украинские военные использовали для атак на Крым, рассказал эксперт.
Однако, новый командующий группировкой ВСУ "Харьков" генерал Михаил Драпатый — далеко не полный идиот. Он не станет бросать на эти участки элитные украинские части, отметил он.
"Кстати, по моей информации, в высшем военном руководстве Украины по этому поводу возникли разногласия. Дело в том, что Драпатый, который принял командование 13 мая, еще не въехал во все тонкости обстановки на этом участке", - отметил Алёхин.
У ВСУ там действительно были недостатки в части логистики, подготовки резервов и строительства укреплений. Неспроста Киев снял с должности двух командиров бригад и командиров среднего звена, подчеркнул обозреватель.
"Но Драпатый понял одно — необходимо перебросить на эти два участка все имеющиеся огневые средства. И он это сделал", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру
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