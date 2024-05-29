https://ukraina.ru/20240529/1055342703.html

Военный эксперт объяснил, зачем Драпатый перебросил под Волчанск все огневые средства и резервы ВСУ

Военный эксперт объяснил, зачем Драпатый перебросил под Волчанск все огневые средства и резервы ВСУ - 29.05.2024 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, зачем Драпатый перебросил под Волчанск все огневые средства и резервы ВСУ

Противник из Харькова, Сумской области, Часова Яра и Запорожья перебросил под Волчанск не только личный состав. Он перебросил туда РСЗО и тактические ракетные комплексы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-05-29T04:40

2024-05-29T04:40

2024-05-29T04:40

новости

волчанск

харьков

сумская область

геннадий алехин

всу

резервы

сво

север

логистика

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Противник из Харькова, из Сумской области, Часова Яра и Запорожья перебросил под Волчанск не только личный состав. Он перебросил туда РСЗО и тактические ракетные комплексы, сообщил обозреватель.При обстреле Белгорода был замечен даже противокорабельный комплекс "Нептун", который украинские военные использовали для атак на Крым, рассказал эксперт.Однако, новый командующий группировкой ВСУ "Харьков" генерал Михаил Драпатый — далеко не полный идиот. Он не станет бросать на эти участки элитные украинские части, отметил он.У ВСУ там действительно были недостатки в части логистики, подготовки резервов и строительства укреплений. Неспроста Киев снял с должности двух командиров бригад и командиров среднего звена, подчеркнул обозреватель."Но Драпатый понял одно — необходимо перебросить на эти два участка все имеющиеся огневые средства. И он это сделал", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240528/1055333227.html

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новости, волчанск, харьков, сумская область, геннадий алехин, всу, резервы, сво, север, логистика, белгород, ракетный удар