https://ukraina.ru/20240528/1055330655.html

ВСУ уже в "Эпицентре" взрыва: куда ещё в Харькове наведались русские ракеты - полковник Алёхин

ВСУ уже в "Эпицентре" взрыва: куда ещё в Харькове наведались русские ракеты - полковник Алёхин - 28.05.2024 Украина.ру

ВСУ уже в "Эпицентре" взрыва: куда ещё в Харькове наведались русские ракеты - полковник Алёхин

Военный обозреватель, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру подробно рассказал о том, как проходит российское наступление на Харьковском направлении

2024-05-28T13:55

2024-05-28T13:55

2024-05-28T13:55

белгород

видео

геннадий алехин

вооруженные силы украины

харьков

сумы

волчанск

армия

склады

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1c/1055330535_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1150ab93e4d25d6f54cf5b4c4d98ea77.jpg

Также он оценил вероятность начала боевых действий в направлении Сум:00:30 – о ситуации на Харьковском направлении: ожесточённые бои на фоне мощных ракетно-бомбовых ударов.17:36 – о сражениях вокруг Волчанска.20:01 – о борьбе за высоты вокруг села Липцы в Харьковской области.21:42 – атаки ВСУ по Белгороду и ответные удары России по украинским аэродромам.23:52 – удар по торговому центру в Харькове: что взрывалось 2 дня?28:44 –будет ли наступление на Сумы и когда его можно ожидать?

белгород

харьков

сумы

волчанск

армия

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

белгород, видео, геннадий алехин, вооруженные силы украины, харьков, сумы, волчанск, армия, склады, обстрелы, наступление, запорожье, видео