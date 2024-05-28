https://ukraina.ru/20240528/1055330655.html
ВСУ уже в "Эпицентре" взрыва: куда ещё в Харькове наведались русские ракеты - полковник Алёхин
ВСУ уже в "Эпицентре" взрыва: куда ещё в Харькове наведались русские ракеты - полковник Алёхин - 28.05.2024 Украина.ру
ВСУ уже в "Эпицентре" взрыва: куда ещё в Харькове наведались русские ракеты - полковник Алёхин
Военный обозреватель, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру подробно рассказал о том, как проходит российское наступление на Харьковском направлении
2024-05-28T13:55
2024-05-28T13:55
2024-05-28T13:55
белгород
видео
геннадий алехин
вооруженные силы украины
харьков
сумы
волчанск
армия
склады
обстрелы
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Также он оценил вероятность начала боевых действий в направлении Сум:00:30 – о ситуации на Харьковском направлении: ожесточённые бои на фоне мощных ракетно-бомбовых ударов.17:36 – о сражениях вокруг Волчанска.20:01 – о борьбе за высоты вокруг села Липцы в Харьковской области.21:42 – атаки ВСУ по Белгороду и ответные удары России по украинским аэродромам.23:52 – удар по торговому центру в Харькове: что взрывалось 2 дня?28:44 –будет ли наступление на Сумы и когда его можно ожидать?
белгород
харьков
сумы
волчанск
армия
запорожье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
белгород, видео, геннадий алехин, вооруженные силы украины, харьков, сумы, волчанск, армия, склады, обстрелы, наступление, запорожье, видео
Белгород, Видео, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Харьков, Сумы, Волчанск, Армия, склады, обстрелы, наступление, Запорожье
ВСУ уже в "Эпицентре" взрыва: куда ещё в Харькове наведались русские ракеты - полковник Алёхин
Военный обозреватель, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру подробно рассказал о том, как проходит российское наступление на Харьковском направлении
Также он оценил вероятность начала боевых действий в направлении Сум:
00:30 – о ситуации на Харьковском направлении: ожесточённые бои на фоне мощных ракетно-бомбовых ударов.
17:36 – о сражениях вокруг Волчанска.
20:01 – о борьбе за высоты вокруг села Липцы в Харьковской области.
21:42 – атаки ВСУ по Белгороду и ответные удары России по украинским аэродромам.
23:52 – удар по торговому центру в Харькове: что взрывалось 2 дня?
28:44 –будет ли наступление на Сумы и когда его можно ожидать?