https://ukraina.ru/20260629/alekhin-o-klyuchevom-napravlenii-svo-kharkov-ne-menee-vazhen-chem-slavyansk-i-kramatorsk-1080784049.html

Алехин о ключевом направлении СВО: Харьков не менее важен, чем Славянск и Краматорск

Алехин о ключевом направлении СВО: Харьков не менее важен, чем Славянск и Краматорск - 29.06.2026 Украина.ру

Алехин о ключевом направлении СВО: Харьков не менее важен, чем Славянск и Краматорск

Российское командование готовит нестандартные тактические ходы на Харьковском направлении, которое часто недооценивают. Харьков является ключевым участком и не уступает по важности Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-29T17:18

2026-06-29T17:18

2026-06-29T17:18

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Отвечая на вопрос о том, перебьют ли успехи на фронте информационный эффект от дроновых налетов, Алехин ответил утвердительно. По его информации, российское командование в ближайшее время предпримет нестандартные тактические ходы именно на Харьковском направлении. "У нас этот участок недооценивают, считая второстепенным. На самом деле Харьковская область и сам Харьков – это ключевой момент. Он не менее важен, чем Славянско-Краматорская агломерация", — сказал эксперт.По словам Алехина, заявления о буферной зоне — это подготовка к операции. "Наши официальные заявления про буферную зону – это фактически подготовка к операции по ликвидации этого балкона. Задача максимум – блокировать Харьков со всех сторон, оставив ВСУ одну дорогу для выхода в сторону Днепра", — пояснил обозреватель.Алехин также отметил, что Харьков имеет стратегическое значение. "Он не менее важен, чем Славянско-Краматорская агломерация", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.О том, удастся ли Зеленскому втянуть Белоруссию в украинский конфликт — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.

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