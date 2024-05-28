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Проще остаться, чем уйти. Почему западные компании меняют свой взгляд на Россию

Проще остаться, чем уйти. Почему западные компании меняют свой взгляд на Россию - 28.05.2024 Украина.ру

Проще остаться, чем уйти. Почему западные компании меняют свой взгляд на Россию

Западные компании больше не хотят лишаться российского рынка и сломя голову убегать из страны. К такому выводу пришли журналисты Financial Times (FT), пообщавшись с людьми, работающими с иностранными компаниями

2024-05-28T12:30

2024-05-28T12:30

2024-05-28T13:16

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россия

запад

бизнес

украина

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Уходя — уходиПосле начала российской военной спецоперации на Украине, западные страны стали вводить санкции против РФ. План был прост: экономика России не выдержит давления и ограничений, а российские потребители не смогут выжить без полюбившихся западных брендов.Очень скоро реальность показала, что придуманный западными мудрецами экономический блицкриг провалился — российская экономика перестроилась и адаптировалась, а на место иностранных компаний пришли отечественные предприятия.Справедливости ради, многие корпорации уходили из России без особого желания, законы рынка — прибыль превыше всего. Давление, однако, было большим — как со стороны западных государств, так и со стороны разогретого в пользу Украины общественного мнения. Тогда в ход пошли различные схемы, компании уходили номинально, формально продавали бизнес посредникам, меняли названия и этикетки для российского сегмента.В итоге, как признала Ассоциация европейского бизнеса, из 500 крупных компаний с оборотом не меньше полмиллиарда рублей, окончательно Россию покинули 100. Как рассказал в середине февраля этого года тогдашний глава Минпромторга, а ныне первый вице-премьер правительства Денис Мантуров, из 350 крупных американских компаний ушли 66."Многие из тех, кто здесь остался, продолжают наращивать свои инвестиции, таким образом создавая компетенции в нашей стране, для нашей экономики", — отмечал он.Отдавать жалкоНастроения среди западного бизнеса в отношении России изменились, констатирует Financial Times. Этому есть несколько причин, отмечают авторы статьи.Главная — российские власти создали такие условия, навязали такие правила игры, что иностранным компаниям стало абсолютно невыгодно уходить из РФ. Журналисты называют это бюрократическими препонами, хотя на деле это лишь элемент защиты своей экономики и разумный протекционизм.Вот простой пример. Условная корпорация из недружественной страны решила закрыть свой российский филиал и уйти с местного рынка. От активов надо избавляться путем продажи. Что же отвечают им на это российские власти?Хотите уходить — пожалуйста, только с вас 50-процентная скидка при продаже и "налог на выезд" в придачу, то есть еще 15 процентов сверху. Захотите вернуться — тоже не проблема, но только в ближайшие два года и ни дня больше, выкуп — за рыночную цену, и еще посмотрим, выгодно ли это для России и текущего собственника.Снова получается так, что чаша весов с прибылями и деньгами перевесила Украину и весь сопутствующий антироссийский пафос.FT пишет о трех гигантах, которые анонсировали, но так никуда из России не ушли по этим причинам: Avon Products (косметика, штаб-квартира в Лондоне, принадлежит бразильской Natura), Air Liquide (производство промышленных газов, Франция) и Reckitt (бытовая химия и средства гигиены, Великобритания).Еще один стимул оставаться в РФ — конкуренция. Если ряд компаний в определенном сегменте остаются в России, то их уходящие конкуренты автоматически сдают им свои позиции.Инвестор-активист и член правления британского производителя продуктов питания, бытовой химии и средств личной гигиены Unilever Нельсон Пельтц рассказал, что является сторонником продолжения бизнеса в РФ, так как P&G и Colgate-Palmolive никуда из РФ не собираются.Пока Unilever работает в РФ в ограниченном варианте — это "наименее плохой вариант" по мнению руководства компании.Два года назад вопрос уходить или остаться для западных корпораций был скорее вопросом моральным, нынешняя волна — это скорее вопрос о том, действительно ли вам нужно уходить, рассказал Financial Times один из бизнесменов, который работает с иностранными компаниями в России."Некоторые из этих компаний построили по четыре-пять заводов за 30 лет. Они не собираются продавать это с 90-процентной скидкой", — сказал он.Больше не "спонсоры войны"Для Украины такие перемены в настроениях западного бизнеса, безусловно, являются плохой новостью.Первые звоночки прозвенели для Киева еще раньше, когда украинские власти были вынуждены отказаться от своего широко разрекламированного списка "спонсоров войны".Этот перечень был создан вне всякой правовой базы после начала СВО и представлял собой своеобразную "доску позора", куда заносились компании, которые продолжали дела в России. Так, туда включили производителя электроники Xiaomi, PepsiCo, производителей сладостей Mars и Mondelez, ретейлер "Ашан", Raiffeisen Bank, Japan Tobacco, производителя алкоголя Bacardi и др.Постепенно этот список только расширялся, а про включение туда очередной компании трубили все украинские СМИ. По состоянию на конец прошлого года в нем упоминались 45 компаний.Коса нашла на камень в тот момент, когда на этот список стали обращать внимания в посольствах иностранных государств, ходоки из которых потянулись в МИД Украины, чтобы выразить властям свой протест.Список по-тихому решили спрятать с глаз долой и закрыли в марте текущего года посвященный ему сайт.О последних санкциях, введенных Западом против России, читайте в материале издания Украина.ру Новые санкции США. Россия потратит время и деньги, иностранные поставщики — нервы.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, санкции, россия, запад, бизнес, украина