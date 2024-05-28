https://ukraina.ru/20240528/1055325396.html
Нидерланды предложили партнерам сброситься запчастями на ЗРК Patriot для Украины
Нидерланды предложили партнерам сброситься запчастями на ЗРК Patriot для Украины - 28.05.2024 Украина.ру
Нидерланды предложили партнерам сброситься запчастями на ЗРК Patriot для Украины
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призывает другие страны предоставить детали для ЗРК Patriot, собрать комплекс и отправить его на Украину. Её слова приводит сайт Минобороны Нидерландов
2024-05-28T10:51
2024-05-28T10:51
2024-05-28T10:51
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Правительство Нидерландов призывает партнеров совместно собрать систему противовоздушной обороны ЗРК Patriot и отправить на Украину. Нидерланды предоставят основные комплектующие и призывают другие страны добавить компоненты из своих запасов."Благодаря нашему предложению и консультациям со странами-партнерами, предоставляющими несколько ключевых компонентов и боеприпасов, мы можем предоставить Украине по крайней мере одну полностью работоспособную систему в короткие сроки", - заявил министр обороны страны.Она отметила, что промышленные поставщики обязались ускорить производство и поставку систем для замены.Владимир Зеленский накануне в очередной раз заявил, что Украине необходимо семь систем противовоздушной обороны. Из них две он планирует расположить в Харькове. Российские войска начали активное продвижение на Харьковском направлении 10 мая.
https://ukraina.ru/20240527/1055314303.html
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новости, нидерланды, украина, владимир зеленский, минобороны, зрк patriot, пво
Новости, Нидерланды, Украина, Владимир Зеленский, Минобороны, ЗРК Patriot, ПВО
Нидерланды предложили партнерам сброситься запчастями на ЗРК Patriot для Украины
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призывает другие страны предоставить детали для ЗРК Patriot, собрать комплекс и отправить его на Украину. Её слова приводит сайт Минобороны Нидерландов