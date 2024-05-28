Нидерланды предложили партнерам сброситься запчастями на ЗРК Patriot для Украины

Зеленскому нужно более $336 млн, но лучше больше, чтобы сбить 3 тысячи КАБов

Владимир Зеленский полагает, что шести-семи систем противовоздушной обороны достаточно, чтобы защитить небо от российских управляемых авиабомб, которых только за месяц ВС РФ используют около трех тысяч