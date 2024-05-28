Нидерланды предложили партнерам сброситься запчастями на ЗРК Patriot для Украины - 28.05.2024 Украина.ру
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Нидерланды предложили партнерам сброситься запчастями на ЗРК Patriot для Украины
Нидерланды предложили партнерам сброситься запчастями на ЗРК Patriot для Украины - 28.05.2024 Украина.ру
Нидерланды предложили партнерам сброситься запчастями на ЗРК Patriot для Украины
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призывает другие страны предоставить детали для ЗРК Patriot, собрать комплекс и отправить его на Украину. Её слова приводит сайт Минобороны Нидерландов
2024-05-28T10:51
2024-05-28T10:51
новости
нидерланды
украина
владимир зеленский
минобороны
зрк patriot
пво
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Правительство Нидерландов призывает партнеров совместно собрать систему противовоздушной обороны ЗРК Patriot и отправить на Украину. Нидерланды предоставят основные комплектующие и призывают другие страны добавить компоненты из своих запасов."Благодаря нашему предложению и консультациям со странами-партнерами, предоставляющими несколько ключевых компонентов и боеприпасов, мы можем предоставить Украине по крайней мере одну полностью работоспособную систему в короткие сроки", - заявил министр обороны страны.Она отметила, что промышленные поставщики обязались ускорить производство и поставку систем для замены.Владимир Зеленский накануне в очередной раз заявил, что Украине необходимо семь систем противовоздушной обороны. Из них две он планирует расположить в Харькове. Российские войска начали активное продвижение на Харьковском направлении 10 мая.
https://ukraina.ru/20240527/1055314303.html
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новости, нидерланды, украина, владимир зеленский, минобороны, зрк patriot, пво
Новости, Нидерланды, Украина, Владимир Зеленский, Минобороны, ЗРК Patriot, ПВО

Нидерланды предложили партнерам сброситься запчастями на ЗРК Patriot для Украины

10:51 28.05.2024
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP / Mindaugas Kulbis
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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призывает другие страны предоставить детали для ЗРК Patriot, собрать комплекс и отправить его на Украину. Её слова приводит сайт Минобороны Нидерландов
Правительство Нидерландов призывает партнеров совместно собрать систему противовоздушной обороны ЗРК Patriot и отправить на Украину. Нидерланды предоставят основные комплектующие и призывают другие страны добавить компоненты из своих запасов.
"Благодаря нашему предложению и консультациям со странами-партнерами, предоставляющими несколько ключевых компонентов и боеприпасов, мы можем предоставить Украине по крайней мере одну полностью работоспособную систему в короткие сроки", - заявил министр обороны страны.
Она отметила, что промышленные поставщики обязались ускорить производство и поставку систем для замены.
Владимир Зеленский накануне в очередной раз заявил, что Украине необходимо семь систем противовоздушной обороны. Из них две он планирует расположить в Харькове. Российские войска начали активное продвижение на Харьковском направлении 10 мая.
Владимир Зеленский
Вчера, 17:09
Зеленскому нужно более $336 млн, но лучше больше, чтобы сбить 3 тысячи КАБовВладимир Зеленский полагает, что шести-семи систем противовоздушной обороны достаточно, чтобы защитить небо от российских управляемых авиабомб, которых только за месяц ВС РФ используют около трех тысяч
 
НовостиНидерландыУкраинаВладимир ЗеленскийМинобороныЗРК PatriotПВО
 
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Заголовок открываемого материала
10:56Запад собирает "Великую армию"
10:51Нидерланды предложили партнерам сброситься запчастями на ЗРК Patriot для Украины
10:27Глава МИД Польши не исключил отправку войск на Украину
10:11НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России - Погранслужба ФСБ
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