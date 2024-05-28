https://ukraina.ru/20240528/1055321240.html

Харьковский фронт. Российская артиллерия кошмарит украинских плохо мотивированных мобиков

Харьковский фронт. Российская артиллерия кошмарит украинских плохо мотивированных мобиков - 28.05.2024 Украина.ру

Харьковский фронт. Российская артиллерия кошмарит украинских плохо мотивированных мобиков

Пошла третья неделя российского продвижения вглубь Слобожанщины. Наступление несколько замедлилось из-за того, что ВСУ спешно перебросили резервы, но из-за того, что российской артиллерии больше и ее работа лучше, чем работа украинской, украинские резервы постепенно нами перемалываются

2024-05-28T06:23

2024-05-28T06:23

2024-05-28T06:24

эксклюзив

сво

спецоперация

харьковская область

дроны

слобожанщина

харьков

александр бородай

вооруженные силы украины

русский добровольческий корпус

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О ситуации на Слобожанском фронте изданию Украина.ру рассказал военнослужащий с позывным "Малец":"Украинская группировка сейчас больше нашей - из-за переброски резервов. Поэтому пока продвижение сильно замедлилось по сравнению с первыми днями. Обеспечение у нас хорошее, наша арта работает по хохлам то, что надо. Нареканий на нее, в общем-то, нет. У хохлов артиллерия хуже.У наших контрактников зарплата тут 60 тысяч рублей, но обещают перерасчет. Потери у нас есть, конечно, но госпитали недалеко, поэтому многих спасают, так как на эвакуацию времени немного уходит".По его словам, украинское командование перебросило на Харьковщину много подразделений с донецкого фронта – хотят всеми силами затормозить российский натиск."Наши дошли 3-10 км до укреплений "Кракена"* и Русского добровольческого корпуса*. Уперлись в них. Эти воюют, где лучше, где хуже, но не бегут. Что касается их мобиков, то они слабо мотивированы. Погибать не хотят. С ними проще. Ничего серьезного как военная сила они из себя не представляют.У нас свежие подразделения. Они обкатываются в бою. Набираются опыта. Это хорошо. Были бы тут донецкий 1-й или луганский 2-й армейские корпуса уже б Харьков взяли. Ценой огромных потерь, пусть даже мясными штурмами, но взяли бы. Но ситуация такова, какова она есть", - говорит "Малец".Воевать в Харьковской области легче, чем в донецкой степи, рассказал изданию Украина.ру командир 7-й штурмовой Георгиевской бригады Александр Бородай, который воевал на Харьковщине два года назад в составе боевых подразделений Союза добровольцев Донбасса. Местность на Слобожанщине лесистая, есть где спрятаться, а в бескрайней донецкой степи, чтоб спрятаться в "зеленке", надо под ударами дронов по открытому полю пробежать 1-2 км: от лесопосадки к лесопосадке. Причем от этих самых лесопосадок уже остались одни пни – такова интенсивность артиллерийских ударов.Бородай говорит, что по сравнению с 2022 годом характер боев тогда и сейчас совершенно изменился. Фактически главную роль тут сыграло применение беспилотников.Бывают такие подразделения, которые из-за действий дронов-камикадзе и артиллерии, в течение полугода могут совершенно никогда не видеть врага то, что называется "в лицо". Стрелковых боев совсем нет. Все по обе стороны фронта сидят в траншеях, ямах и других укрытиях.При этом надо всегда помнить, что украинцы в применении БПЛА научились идти на разного рода хитрости."Например, к тяжелому дрону – Бабе Яге цепляют небольшие FPV – дроны. Или, например, дроны-камикадзе пересекают линию фронта, садятся у дороги или еще в каком-либо месте и ждут в засаде наш военный объект для нападения, который проезжает мимо.Не надо думать, что у них там все хорошо. Мы знаем по радиоперехватам, что у них от действий наших дронов-камикадзе жизни там нет, они панически друг другу на это жалуются", - рассказывает Бородай.О том, какой тактике придерживаются российские войска и чего достигли в ходе боев под Харьковом - в интервью Геннадия Алёхина Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240520/1055180519.html

https://ukraina.ru/20240526/1055289975.html

харьковская область

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, харьковская область, дроны, слобожанщина, харьков, александр бородай, вооруженные силы украины, русский добровольческий корпус