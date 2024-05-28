Харьковский фронт. Российская артиллерия кошмарит украинских плохо мотивированных мобиков - 28.05.2024 Украина.ру
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Харьковский фронт. Российская артиллерия кошмарит украинских плохо мотивированных мобиков
Харьковский фронт. Российская артиллерия кошмарит украинских плохо мотивированных мобиков - 28.05.2024 Украина.ру
Харьковский фронт. Российская артиллерия кошмарит украинских плохо мотивированных мобиков
Пошла третья неделя российского продвижения вглубь Слобожанщины. Наступление несколько замедлилось из-за того, что ВСУ спешно перебросили резервы, но из-за того, что российской артиллерии больше и ее работа лучше, чем работа украинской, украинские резервы постепенно нами перемалываются
2024-05-28T06:23
2024-05-28T06:24
эксклюзив
сво
спецоперация
харьковская область
дроны
слобожанщина
харьков
александр бородай
вооруженные силы украины
русский добровольческий корпус
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О ситуации на Слобожанском фронте изданию Украина.ру рассказал военнослужащий с позывным "Малец":"Украинская группировка сейчас больше нашей - из-за переброски резервов. Поэтому пока продвижение сильно замедлилось по сравнению с первыми днями. Обеспечение у нас хорошее, наша арта работает по хохлам то, что надо. Нареканий на нее, в общем-то, нет. У хохлов артиллерия хуже.У наших контрактников зарплата тут 60 тысяч рублей, но обещают перерасчет. Потери у нас есть, конечно, но госпитали недалеко, поэтому многих спасают, так как на эвакуацию времени немного уходит".По его словам, украинское командование перебросило на Харьковщину много подразделений с донецкого фронта – хотят всеми силами затормозить российский натиск."Наши дошли 3-10 км до укреплений "Кракена"* и Русского добровольческого корпуса*. Уперлись в них. Эти воюют, где лучше, где хуже, но не бегут. Что касается их мобиков, то они слабо мотивированы. Погибать не хотят. С ними проще. Ничего серьезного как военная сила они из себя не представляют.У нас свежие подразделения. Они обкатываются в бою. Набираются опыта. Это хорошо. Были бы тут донецкий 1-й или луганский 2-й армейские корпуса уже б Харьков взяли. Ценой огромных потерь, пусть даже мясными штурмами, но взяли бы. Но ситуация такова, какова она есть", - говорит "Малец".Воевать в Харьковской области легче, чем в донецкой степи, рассказал изданию Украина.ру командир 7-й штурмовой Георгиевской бригады Александр Бородай, который воевал на Харьковщине два года назад в составе боевых подразделений Союза добровольцев Донбасса. Местность на Слобожанщине лесистая, есть где спрятаться, а в бескрайней донецкой степи, чтоб спрятаться в "зеленке", надо под ударами дронов по открытому полю пробежать 1-2 км: от лесопосадки к лесопосадке. Причем от этих самых лесопосадок уже остались одни пни – такова интенсивность артиллерийских ударов.Бородай говорит, что по сравнению с 2022 годом характер боев тогда и сейчас совершенно изменился. Фактически главную роль тут сыграло применение беспилотников.Бывают такие подразделения, которые из-за действий дронов-камикадзе и артиллерии, в течение полугода могут совершенно никогда не видеть врага то, что называется "в лицо". Стрелковых боев совсем нет. Все по обе стороны фронта сидят в траншеях, ямах и других укрытиях.При этом надо всегда помнить, что украинцы в применении БПЛА научились идти на разного рода хитрости."Например, к тяжелому дрону – Бабе Яге цепляют небольшие FPV – дроны. Или, например, дроны-камикадзе пересекают линию фронта, садятся у дороги или еще в каком-либо месте и ждут в засаде наш военный объект для нападения, который проезжает мимо.Не надо думать, что у них там все хорошо. Мы знаем по радиоперехватам, что у них от действий наших дронов-камикадзе жизни там нет, они панически друг другу на это жалуются", - рассказывает Бородай.О том, какой тактике придерживаются российские войска и чего достигли в ходе боев под Харьковом - в интервью Геннадия Алёхина Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20240520/1055180519.html
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харьковская область
слобожанщина
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, харьковская область, дроны, слобожанщина, харьков, александр бородай, вооруженные силы украины, русский добровольческий корпус
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Харьковская область, дроны, Слобожанщина, Харьков, Александр Бородай, Вооруженные силы Украины, Русский добровольческий корпус

Харьковский фронт. Российская артиллерия кошмарит украинских плохо мотивированных мобиков

06:23 28.05.2024 (обновлено: 06:24 28.05.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Пошла третья неделя российского продвижения вглубь Слобожанщины. Наступление несколько замедлилось из-за того, что ВСУ спешно перебросили резервы, но из-за того, что российской артиллерии больше и ее работа лучше, чем работа украинской, украинские резервы постепенно нами перемалываются
О ситуации на Слобожанском фронте изданию Украина.ру рассказал военнослужащий с позывным "Малец":
"Украинская группировка сейчас больше нашей - из-за переброски резервов. Поэтому пока продвижение сильно замедлилось по сравнению с первыми днями. Обеспечение у нас хорошее, наша арта работает по хохлам то, что надо. Нареканий на нее, в общем-то, нет. У хохлов артиллерия хуже.
У наших контрактников зарплата тут 60 тысяч рублей, но обещают перерасчет. Потери у нас есть, конечно, но госпитали недалеко, поэтому многих спасают, так как на эвакуацию времени немного уходит".
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
20 мая, 16:50
Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики"На новороссийском фронте на сегодняшний день три горячих направления: донецкое, бахмутское/артемовское и харьковское/слобожанское. О ситуации на линии боевого соприкосновения изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
По его словам, украинское командование перебросило на Харьковщину много подразделений с донецкого фронта – хотят всеми силами затормозить российский натиск.
"Наши дошли 3-10 км до укреплений "Кракена"* и Русского добровольческого корпуса*. Уперлись в них. Эти воюют, где лучше, где хуже, но не бегут. Что касается их мобиков, то они слабо мотивированы. Погибать не хотят. С ними проще. Ничего серьезного как военная сила они из себя не представляют.
У нас свежие подразделения. Они обкатываются в бою. Набираются опыта. Это хорошо. Были бы тут донецкий 1-й или луганский 2-й армейские корпуса уже б Харьков взяли. Ценой огромных потерь, пусть даже мясными штурмами, но взяли бы. Но ситуация такова, какова она есть", - говорит "Малец".
Воевать в Харьковской области легче, чем в донецкой степи, рассказал изданию Украина.ру командир 7-й штурмовой Георгиевской бригады Александр Бородай, который воевал на Харьковщине два года назад в составе боевых подразделений Союза добровольцев Донбасса.
Местность на Слобожанщине лесистая, есть где спрятаться, а в бескрайней донецкой степи, чтоб спрятаться в "зеленке", надо под ударами дронов по открытому полю пробежать 1-2 км: от лесопосадки к лесопосадке. Причем от этих самых лесопосадок уже остались одни пни – такова интенсивность артиллерийских ударов.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
26 мая, 09:01
На фронтах Новороссии. Наступление российской армии сменяется обороной, после которой вновь наступлениеДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронте, которая сложилась к концу этой недели
Бородай говорит, что по сравнению с 2022 годом характер боев тогда и сейчас совершенно изменился. Фактически главную роль тут сыграло применение беспилотников.
Бывают такие подразделения, которые из-за действий дронов-камикадзе и артиллерии, в течение полугода могут совершенно никогда не видеть врага то, что называется "в лицо". Стрелковых боев совсем нет. Все по обе стороны фронта сидят в траншеях, ямах и других укрытиях.
При этом надо всегда помнить, что украинцы в применении БПЛА научились идти на разного рода хитрости.
"Например, к тяжелому дрону – Бабе Яге цепляют небольшие FPV – дроны. Или, например, дроны-камикадзе пересекают линию фронта, садятся у дороги или еще в каком-либо месте и ждут в засаде наш военный объект для нападения, который проезжает мимо.
Не надо думать, что у них там все хорошо. Мы знаем по радиоперехватам, что у них от действий наших дронов-камикадзе жизни там нет, они панически друг другу на это жалуются", - рассказывает Бородай.
О том, какой тактике придерживаются российские войска и чего достигли в ходе боев под Харьковом - в интервью Геннадия Алёхина Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияХарьковская областьдроныСлобожанщинаХарьковАлександр БородайВооруженные силы УкраиныРусский добровольческий корпус
 
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