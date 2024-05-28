Ступени эскалации: эксперт о том, что показали Западу учения России с применением ядерного оружия
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкРепетиция торжественного парада ко Дню Независимости Белоруссии
Ядерное оружие — это апогей эскалации, когда все остальные способы разрешить конфликт себя исчерпали. Это очень серьезный вопрос, поскольку он ставит под угрозу существование всего человечества. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
21 мая в Южном военном округе стартовал первый этап учений по отработке боевого применения тактического ядерного оружия (ТЯО). Их распорядился провести президент России Владимир Путин в качестве ответной меры на агрессивную риторику стран Запада о возможности отправки войск на Украину.
Эти учения проводятся именно для того, чтобы показать Западу, что у нас есть политическая воля если не применить ТЯО, то хотя бы продвинутся по ступени эскалации. Москва готова показать Западу, что будет с их территориями, если Россия ударит этим оружием, рассказал эксперт.
"Ядерное оружие — это апогей эскалации, когда все остальные способы разрешить конфликт себя исчерпали. Это очень серьезный вопрос, поскольку он ставит под угрозу существование всего человечества", - отметил Ющук.
Поэтому у стран прописаны правила о том, как можно применять ядерное оружие. Невозможно, что кто-то на эмоциях "решит бабахнуть по какой-то столице баллистической ракетой с ядерной боеголовкой и нажмет кнопку". Это работает по принципу прохождения ступеней эскалации, заключил собеседник издания.
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