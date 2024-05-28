Ступени эскалации: эксперт о том, что показали Западу учения России с применением ядерного оружия - 28.05.2024 Украина.ру
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Ступени эскалации: эксперт о том, что показали Западу учения России с применением ядерного оружия
Ступени эскалации: эксперт о том, что показали Западу учения России с применением ядерного оружия - 28.05.2024 Украина.ру
Ступени эскалации: эксперт о том, что показали Западу учения России с применением ядерного оружия
Ядерное оружие — это апогей эскалации, когда все остальные способы разрешить конфликт себя исчерпали. Это очень серьезный вопрос, поскольку он ставит под угрозу существование всего человечества. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
2024-05-28T04:40
2024-05-28T04:40
новости
россия
запад
украина
евгений ющук
нато
ядерное оружие
безопасность
учения
военные учения
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21 мая в Южном военном округе стартовал первый этап учений по отработке боевого применения тактического ядерного оружия (ТЯО). Их распорядился провести президент России Владимир Путин в качестве ответной меры на агрессивную риторику стран Запада о возможности отправки войск на Украину.Эти учения проводятся именно для того, чтобы показать Западу, что у нас есть политическая воля если не применить ТЯО, то хотя бы продвинутся по ступени эскалации. Москва готова показать Западу, что будет с их территориями, если Россия ударит этим оружием, рассказал эксперт.Поэтому у стран прописаны правила о том, как можно применять ядерное оружие. Невозможно, что кто-то на эмоциях "решит бабахнуть по какой-то столице баллистической ракетой с ядерной боеголовкой и нажмет кнопку". Это работает по принципу прохождения ступеней эскалации, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.руО том, что означают совместные ядерные учения Белоруссии и России можно прочитать в интервью Владимира Козина НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, запад, украина, евгений ющук, нато, ядерное оружие, безопасность, учения, военные учения
Новости, Россия, Запад, Украина, Евгений Ющук, НАТО, Ядерное оружие, безопасность, Учения, военные учения

Ступени эскалации: эксперт о том, что показали Западу учения России с применением ядерного оружия

04:40 28.05.2024
 
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Ядерное оружие — это апогей эскалации, когда все остальные способы разрешить конфликт себя исчерпали. Это очень серьезный вопрос, поскольку он ставит под угрозу существование всего человечества. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
21 мая в Южном военном округе стартовал первый этап учений по отработке боевого применения тактического ядерного оружия (ТЯО). Их распорядился провести президент России Владимир Путин в качестве ответной меры на агрессивную риторику стран Запада о возможности отправки войск на Украину.
Эти учения проводятся именно для того, чтобы показать Западу, что у нас есть политическая воля если не применить ТЯО, то хотя бы продвинутся по ступени эскалации. Москва готова показать Западу, что будет с их территориями, если Россия ударит этим оружием, рассказал эксперт.
"Ядерное оружие — это апогей эскалации, когда все остальные способы разрешить конфликт себя исчерпали. Это очень серьезный вопрос, поскольку он ставит под угрозу существование всего человечества", - отметил Ющук.
Поэтому у стран прописаны правила о том, как можно применять ядерное оружие. Невозможно, что кто-то на эмоциях "решит бабахнуть по какой-то столице баллистической ракетой с ядерной боеголовкой и нажмет кнопку". Это работает по принципу прохождения ступеней эскалации, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.ру
О том, что означают совместные ядерные учения Белоруссии и России можно прочитать в интервью Владимира Козина НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко
Григорий Михайлов интервью
Вчера, 19:30
Григорий Михайлов: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВОНи в одной из стран, с которыми мы соседствуем, не обязаны нас любить. Чем хуже новости с фронта, тем хуже отношение к нам. Год назад к нам в Средней Азии было скептическое отношение. Сейчас на фоне успехов ВС России отношение стало более теплым. Средняя Азия ценит силу и эффективность, а не слова.
 
НовостиРоссияЗападУкраинаЕвгений ЮщукНАТОЯдерное оружиебезопасностьУчениявоенные учения
 
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