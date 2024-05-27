Армия делает из украинцев рабов - генерал ВСУ - 27.05.2024 Украина.ру
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Армия делает из украинцев рабов - генерал ВСУ
Армия делает из украинцев рабов - генерал ВСУ - 27.05.2024 Украина.ру
Армия делает из украинцев рабов - генерал ВСУ
Генерал Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в соцсетях обвинил армию страны в том, что она делает из народа рабов
2024-05-27T11:45
2024-05-27T11:45
новости
марченко
вооруженные силы украины
армия
бойцы
бригада
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Одного из украинских курсантов срочно перевели в боевую бригаду, в которой на должности замкомандира роты служит офицер, который унижал военного и других курсантов, когда они учились.Марченко задался вопросом, как вышло, что он снова оказался под командованием этого человека.Конфликт между украинским курсантом и руководством академии им. Петра Сагайдачного произошел после того, как военнослужащий направил жалобу по вопросам нарушений в учебном заведении. Как и некоторые другие курсанты, он жаловался на рукоприкладство и унижения со стороны командования, а также на плохое питание. Тогда этого офицера отстранили от должности начальника курса.
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новости, марченко, вооруженные силы украины, армия, бойцы, бригада
Новости, Марченко, Вооруженные силы Украины, Армия, бойцы, бригада

Армия делает из украинцев рабов - генерал ВСУ

11:45 27.05.2024
 
© Фото : Public domainДмитрий Марченко
Дмитрий Марченко - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Public domain
Читать в
Генерал Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в соцсетях обвинил армию страны в том, что она делает из народа рабов
Одного из украинских курсантов срочно перевели в боевую бригаду, в которой на должности замкомандира роты служит офицер, который унижал военного и других курсантов, когда они учились.
Марченко задался вопросом, как вышло, что он снова оказался под командованием этого человека.

"Это просто ужасно... я точно не хочу, чтобы мой ребенок служил в этой системе! <...> система продолжает делать нас рабами. Из всего этого цирка я видел, что все ресурсы были использованы для того, чтобы уничтожить человека, который поднял проблему, и к сожалению ничего не было сделано для решения и устранения этих проблем! К сожалению так и было, и как я вижу так и будет - главная проблема армии не озвучивать проблемы и решать их, а бороться с теми, кто это делает", - признал Марченко.

Конфликт между украинским курсантом и руководством академии им. Петра Сагайдачного произошел после того, как военнослужащий направил жалобу по вопросам нарушений в учебном заведении. Как и некоторые другие курсанты, он жаловался на рукоприкладство и унижения со стороны командования, а также на плохое питание. Тогда этого офицера отстранили от должности начальника курса.
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