Армия делает из украинцев рабов - генерал ВСУ

"Это просто ужасно... я точно не хочу, чтобы мой ребенок служил в этой системе! <...> система продолжает делать нас рабами. Из всего этого цирка я видел, что все ресурсы были использованы для того, чтобы уничтожить человека, который поднял проблему, и к сожалению ничего не было сделано для решения и устранения этих проблем! К сожалению так и было, и как я вижу так и будет - главная проблема армии не озвучивать проблемы и решать их, а бороться с теми, кто это делает", - признал Марченко.