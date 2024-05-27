Главное за ночь 27 мая
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Свыше 70 солдат ВСУ сдались в плен российским военнослужащим в боях за село Берестовое Харьковской области. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
ПВО за ночь сбила 12 бесплотников над Брянской (1), Белгородской (1), Орловской (6) областями и Краснодарским краем (4), сообщает Минобороны России.
БПЛА упал на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области, погиб водитель пожарной части, ещё три сотрудника пострадали. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
Протестующие в Армении заявили, что в рамках акций против премьера Пашиняна начали перекрывать автомобильные дороги. Как передает корреспондент РИА Новости, полиция пытается разблокировать трассы, в Ереване начались задержания.
Нехватка взрывчатки мешает ЕС наращивать производство снарядов для поставок Киеву, сетует журнал Economist.