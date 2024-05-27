Главное за ночь 27 мая - 27.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 27 мая
Главное за ночь 27 мая - 27.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 27 мая
Свыше 70 солдат ВСУ сдались в плен российским военнослужащим в боях за село Берестовое Харьковской области. Об этом сообщил координатор по межпарламентским... Украина.ру, 27.05.2024
2024-05-27T08:04
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Свыше 70 солдат ВСУ сдались в плен российским военнослужащим в боях за село Берестовое Харьковской области. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.ПВО за ночь сбила 12 бесплотников над Брянской (1), Белгородской (1), Орловской (6) областями и Краснодарским краем (4), сообщает Минобороны России.БПЛА упал на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области, погиб водитель пожарной части, ещё три сотрудника пострадали. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.Протестующие в Армении заявили, что в рамках акций против премьера Пашиняна начали перекрывать автомобильные дороги. Как передает корреспондент РИА Новости, полиция пытается разблокировать трассы, в Ереване начались задержания.Нехватка взрывчатки мешает ЕС наращивать производство снарядов для поставок Киеву, сетует журнал Economist.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ереван, киев, никол пашинян, ес, пво, беспилотники
Новости, Ереван, Киев, Никол Пашинян, ЕС, ПВО, беспилотники

Главное за ночь 27 мая

08:04 27.05.2024
 
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Свыше 70 солдат ВСУ сдались в плен российским военнослужащим в боях за село Берестовое Харьковской области. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
ПВО за ночь сбила 12 бесплотников над Брянской (1), Белгородской (1), Орловской (6) областями и Краснодарским краем (4), сообщает Минобороны России.
БПЛА упал на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области, погиб водитель пожарной части, ещё три сотрудника пострадали. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
Протестующие в Армении заявили, что в рамках акций против премьера Пашиняна начали перекрывать автомобильные дороги. Как передает корреспондент РИА Новости, полиция пытается разблокировать трассы, в Ереване начались задержания.
Нехватка взрывчатки мешает ЕС наращивать производство снарядов для поставок Киеву, сетует журнал Economist.
 
НовостиЕреванКиевНикол ПашинянЕСПВОбеспилотники
 
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