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Главное за ночь 27 мая

Главное за ночь 27 мая - 27.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 27 мая

Свыше 70 солдат ВСУ сдались в плен российским военнослужащим в боях за село Берестовое Харьковской области. Об этом сообщил координатор по межпарламентским... Украина.ру, 27.05.2024

2024-05-27T08:04

2024-05-27T08:04

2024-05-27T08:04

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Свыше 70 солдат ВСУ сдались в плен российским военнослужащим в боях за село Берестовое Харьковской области. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.ПВО за ночь сбила 12 бесплотников над Брянской (1), Белгородской (1), Орловской (6) областями и Краснодарским краем (4), сообщает Минобороны России.БПЛА упал на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области, погиб водитель пожарной части, ещё три сотрудника пострадали. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.Протестующие в Армении заявили, что в рамках акций против премьера Пашиняна начали перекрывать автомобильные дороги. Как передает корреспондент РИА Новости, полиция пытается разблокировать трассы, в Ереване начались задержания.Нехватка взрывчатки мешает ЕС наращивать производство снарядов для поставок Киеву, сетует журнал Economist.

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новости, ереван, киев, никол пашинян, ес, пво, беспилотники