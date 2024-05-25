https://ukraina.ru/20240525/1055280866.html

Столтенберг призывает бить вглубь РФ. Главное на Украине на утро 25 мая

Столтенберг призывает бить вглубь РФ. Главное на Украине на утро 25 мая - 25.05.2024 Украина.ру

Столтенберг призывает бить вглубь РФ. Главное на Украине на утро 25 мая

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары вглубь России западным оружием

2024-05-25T07:55

2024-05-25T07:55

2024-05-25T07:55

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников НАТО, которые поставляют оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов в России."Пришло время для союзников рассмотреть вопрос о том, не стоит ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Особенно сейчас, когда значительная часть боевых действий происходит в Харькове, недалеко от границы, отказ Украине в возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории очень затрудняет её самозащиту", - заявил Столтенберг в интервью изданию The Economist.По его словам, ВС РФ будут продолжать давить и занимать новые позиции. При этом армия России готова "заплатить высокую цену" за продвижение вперёд.Столтенберг также посетовал на неисполнение европейских обещаний Украине: ранее страны ЕС пообещали поставить ВСУ один миллион снарядов."Мы не видели ничего близкого к этому", - отметил генсек НАТО.В то же время, Столтенберг признал риск эскалации. Он отметил, что задача состоит в том, чтобы "не допустить превращения этой войны в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе". По словам генсека НАТО, есть разница между поставками оружия, обучением военных и военными действиями."Мы проводим учения, мы предоставляем оружие, боеприпасы Украине, но мы не будем принимать непосредственного участия с территории НАТО в боевых действиях над Украиной или в Украине. Это совсем другое дело", - указал Столтенберг.Также генсек НАТО прокомментировал предложение разместить войска на Украине, если её правительство обратится с соответствующей просьбой — ранее с подобной идеей выступил президент Франции Эммануэль Макрон."Это не является планом... Мы не имеем никакого намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину, потому что наша цель... была двойной: поддержать Украину, как мы это делаем, но также гарантировать, что это не перерастет в полномасштабный конфликт", - подчеркнул генсек НАТО.Его заявление уже оценили в России."Призыв Столтенберга есть ничто иное, как попытка коллективного Запада запугать Россию и оказать на нас давление. Это происходит на фоне успешного продвижения российской армии и усиления позиции России в случае возможных переговоров",— заявил в комментарии РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.По его словам, украинская армия уже наносит удары западным оружием по территории России, в том числе с помощью террористов."Целостность и суверенитет России обеспечивают безопасность и защиту для всех ее регионов, поэтому попытка Столтенберга определять их некий статус - чистейший вымысел. В случае стратегической опасности Россия примет меры, предусмотренные ее военной доктриной", — отметил Смирнов.Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призвал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Украины наносить удары по территории России американским оружием. Во время призыва Маккол продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS.Он задал вопрос госсекретарю США, пересмотрит ли он политику, запрещающую ВСУ наносить удары по территории России. Блинкен в свою очередь уклонился от ответа, заявив, что такие решения должны приниматься украинской стороной. Также Блинкен выразил надежду, что конгресс предоставит Киеву необходимые вооружения. В ответ Маккол заявил госсекретарю, что не конгресс установил запрет на такие удары, призвав отменить запрет на удары вглубь территории России."Я говорю с ними (украинцами. — Ред.), они не смогут добиться победы с ограничениями, которые вы, а не конгресс, наложили на них. И я надеюсь, что вы донесёте это до советника по вопросам национальной безопасности и измените это политическое решение, которое очень опасно и вредит Украине, украинскому народу", — заявил Маккол.До этого группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России. Тернер и примкнувшие к нему конгрессмены призвали Белый дом авторизовать использование предоставленных США вооружений для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определённых обстоятельствах".На эти призывы американских политиков тогда ответил посол России в США Анатолий Антонов."Подобные провокационные заявления крайне опасны и безрассудны. Призывы русофобов означают лишь одно — дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского", — отметил Антонов.По его словам, "киевский режим давно не спрашивает разрешения у западных хозяев на войну против гражданских объектов на территории России", регулярно применяя для этого "смертоносную продукцию ВПК НАТО"."Желание после озвученных, в том числе сегодня, лозунгов американских политиков одно — ускорить разгром преступников в Киеве. Это прекрасно понимают наши Вооружённые силы, демонстрирующие героические победы на фронте", — отметил Антонов.По словам посла, США реагируют истерикой на успехи российских военных в ходе СВО, а для Украины главной целью является спровоцировать столкновение России и НАТО."Очевидно, что для Киева главное — спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока. Именно так надо рассматривать идеи об использовании дальнобойных американских систем против российских мирных жителей, в первую очередь женщин, детей и стариков. Сюда же надо добавить подталкивание западных государств сбивать самолёты ВС РФ", — отметил Антонов.Ранее ряд других западных политиков также призвал разрешить Украине наносить удары вглубь России предоставленным Киеву Западом оружием.

https://ukraina.ru/20240524/1055273515.html

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эксклюзив, хроники, йенс столтенберг, россия, украина, сша, нато, анатолий антонов, энтони блинкен