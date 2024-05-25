https://ukraina.ru/20240525/1055171139.html
Политолог рассказал о главной проблеме ВСУ
Политолог рассказал о главной проблеме ВСУ - 25.05.2024 Украина.ру
Политолог рассказал о главной проблеме ВСУ
Историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение под Харьковом
2024-05-25T12:00
2024-05-25T12:00
2024-05-25T12:00
новости
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запад
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
минобороны
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"Дело в том, что сейчас для ВСУ главная проблема не столько в нехватке вооружений или денег. Это Запад кое-как восполнит. Главная их беда — это людские резервы, которые можно призвать. Без них нельзя удержать фронт в Харькове", - сказал Калинчук.Он напомнил что в России, по словам президента Владимира Путина, каждый день контракты с Минобороны подписывают около 1,5 тысячи человек.Полный текст интервью Руслан Калинчук: ВСУ проиграли под Харьковом, но Зеленский придумал новую спецоперацию против России читайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, харьков, россия, запад, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Харьков, Россия, Запад, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны
Политолог рассказал о главной проблеме ВСУ
Историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение под Харьковом
"Дело в том, что сейчас для ВСУ главная проблема не столько в нехватке вооружений или денег. Это Запад кое-как восполнит. Главная их беда — это людские резервы, которые можно призвать. Без них нельзя удержать фронт в Харькове", - сказал Калинчук.
Он напомнил что в России, по словам президента Владимира Путина, каждый день контракты с Минобороны подписывают около 1,5 тысячи человек.
"Вот как сильно русский народ верит в победу. А посмотрите, что приходится делать ВСУ на Украине? Отлавливать граждан и паковать, извините, как скотину, в бусики; отбиваться от их жён, дочерей, сыновей. Это свидетельствует о том, что народ не верит ни в какую перемогу, не понимает за что воюет. Он лишь наблюдает, как растет число раненых, расширяются кладбища, а дела ВСУ зашли в тупик; что украинская власть, обещавшая народу границы 1991 года сказала это в качестве пустого лозунга", - сказал политолог.