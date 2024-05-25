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Политолог рассказал о главной проблеме ВСУ

Политолог рассказал о главной проблеме ВСУ - 25.05.2024 Украина.ру

Политолог рассказал о главной проблеме ВСУ

Историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение под Харьковом

2024-05-25T12:00

2024-05-25T12:00

2024-05-25T12:00

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"Дело в том, что сейчас для ВСУ главная проблема не столько в нехватке вооружений или денег. Это Запад кое-как восполнит. Главная их беда — это людские резервы, которые можно призвать. Без них нельзя удержать фронт в Харькове", - сказал Калинчук.Он напомнил что в России, по словам президента Владимира Путина, каждый день контракты с Минобороны подписывают около 1,5 тысячи человек.Полный текст интервью Руслан Калинчук: ВСУ проиграли под Харьковом, но Зеленский придумал новую спецоперацию против России читайте на сайте Украина.ру.

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новости, харьков, россия, запад, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны