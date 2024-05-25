Легенды и мифы древнего Киева. Или не такого уж и древнего

Однако есть устойчивая практика привязки основания города к первому письменному упоминанию. В соответствии с Повестью временных лет Киев был основан в 860 году. При этом надо понимать, что уже для Нестора Летописца это была седая древность (он сам жил, как считается, примерно в 1056-1114 годах), а сообщение было чисто легендарным.

Первый письменный документ, относящийся к истории Киева (письмо киевских иудеев к единоверцам с просьбой помочь в сборе средств для освобождения Яакова бен Ханукки, попавшего в тюрьму за долги), датируется началом X века.

В соответствии с польской хроникой Матея Стрыйковского, Кий основал укреплённый городок в 430 году. Опять же следует отметить, что польский историк жил в XVI веке. Он, правда, опирался на довольно солидный корпус источников, в значительной части до нас не дошедших.

Археологические данные свидетельствуют о появлении укреплённого посёлка не ранее VIII века.

В целом на основании относительно надёжных источников можно сказать, что Киеву (именно как городу с названием) всё же немногим больше 1200 лет.

2. Киев основали Кий, Щек, Хорив и Лыбедь

Это опять-таки легенда, рассказанная нам преподобным Нестором, и уже при его жизни бывшая «преданьем старины глубокой».

Понятно, что об этом загадочном семействе неизвестно вообще ничего. Даже имена у них какие-то странные. Ряд исследователей полагают, что имена эти имеют иранское происхождение, и тогда вообще становится непонятно, кто это, откуда они появились и зачем.

За Лыбедь вообще обидно — некоторые считают её не женщиной, а некоторые — даже не человеком.

Не исключается, кстати, что закрепившиеся в городе топонимы (названия холмов и реки) были привязаны к легендарным персонажам задним числом. Причём тут тоже есть моменты загадочные — Хоревица, например, в той части, где она выделена как холм (выступает на Подол), осваиваться начала только в XVIII веке. В княжеские времена это был далёкий загород. Почему бы это ему называться в честь брата князя?