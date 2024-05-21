https://ukraina.ru/20240521/1055206654.html

Медведев: участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними

Медведев: участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними - 21.05.2024 Украина.ру

Медведев: участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскрыл, как РФ будет воспринимать страны, принявшие участие в швейцарском саммите по Украине, сравнив предстоящую конференцию с попытками в прошлом заключить сепаратный мир с нацистами

2024-05-21T21:34

2024-05-21T21:34

2024-05-21T21:38

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дмитрий медведев

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спецоперация

швейцария

"формула мира"

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Он указал, что среди участников могут оказаться страны, которые прежде занимали нейтральную позицию по украинскому конфликту, однако приняв приглашение Киева они автоматически встанут на сторону Зеленского. "Какие бы благие намерения они ни имели в виду, в конечном итоге они будут играть по правилам, установленным неонацистами в Киеве. Это напоминает мне попытку заключить сепаратный мир с нацистами, предпринятую известным (прим. ред. - американским дипломатом, директором Центральной разведки) Алленом Даллесом и компанией в 1945 году в Берне", – написал Медведев на своей странице в соцсети X. Политик подчеркнул, что Москва даст оценку позиции нейтральных игроков, а само участие в швейцарском саммите повлияет на перспективу будущих отношений с РФ, так как "мы этого не забудем", пообещал Медведев.Конференция по урегулированию конфликта состоится в Швейцарии 15-16 июня. Владимир Зеленский уверен, что эта встреча ознаменует "восстановление справедливого мира". При этом, министр обороны Украины Рустем Умеров исключил участие российской стороны в швейцарском саммите, что есть "сверхпринципиальной позицией" киевского режима.На Банковой объявляют, что целью предстоящего саммита станет выработка общей позиции стран-участниц по трем ключевым вопросам, о которой в дальнейшем будет проинформирована Москва: ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен "всех на всех".В Кремле считают, что вести переговоры в отсутствии представителей РФ бессмысленно, а сама "формула мира" Зеленского, обсуждение которой также запланировано на саммите, содержит исключительно ультиматумы, что для России неприемлемо.

https://ukraina.ru/20240503/1054886513.html

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новости, дмитрий медведев, россия, украина, киев, сво, переговоры, спецоперация, швейцария, "формула мира"