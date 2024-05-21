Медведев: участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними - 21.05.2024 Украина.ру
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Медведев: участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними
Медведев: участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними - 21.05.2024 Украина.ру
Медведев: участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскрыл, как РФ будет воспринимать страны, принявшие участие в швейцарском саммите по Украине, сравнив предстоящую конференцию с попытками в прошлом заключить сепаратный мир с нацистами
2024-05-21T21:34
2024-05-21T21:38
новости
дмитрий медведев
россия
украина
киев
сво
переговоры
спецоперация
швейцария
"формула мира"
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Он указал, что среди участников могут оказаться страны, которые прежде занимали нейтральную позицию по украинскому конфликту, однако приняв приглашение Киева они автоматически встанут на сторону Зеленского. "Какие бы благие намерения они ни имели в виду, в конечном итоге они будут играть по правилам, установленным неонацистами в Киеве. Это напоминает мне попытку заключить сепаратный мир с нацистами, предпринятую известным (прим. ред. - американским дипломатом, директором Центральной разведки) Алленом Даллесом и компанией в 1945 году в Берне", – написал Медведев на своей странице в соцсети X. Политик подчеркнул, что Москва даст оценку позиции нейтральных игроков, а само участие в швейцарском саммите повлияет на перспективу будущих отношений с РФ, так как "мы этого не забудем", пообещал Медведев.Конференция по урегулированию конфликта состоится в Швейцарии 15-16 июня. Владимир Зеленский уверен, что эта встреча ознаменует "восстановление справедливого мира". При этом, министр обороны Украины Рустем Умеров исключил участие российской стороны в швейцарском саммите, что есть "сверхпринципиальной позицией" киевского режима.На Банковой объявляют, что целью предстоящего саммита станет выработка общей позиции стран-участниц по трем ключевым вопросам, о которой в дальнейшем будет проинформирована Москва: ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен "всех на всех".В Кремле считают, что вести переговоры в отсутствии представителей РФ бессмысленно, а сама "формула мира" Зеленского, обсуждение которой также запланировано на саммите, содержит исключительно ультиматумы, что для России неприемлемо.
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новости, дмитрий медведев, россия, украина, киев, сво, переговоры, спецоперация, швейцария, "формула мира"
Новости, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Киев, СВО, переговоры, Спецоперация, Швейцария, "формула мира"

Медведев: участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними

21:34 21.05.2024 (обновлено: 21:38 21.05.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскрыл, как РФ будет воспринимать страны, принявшие участие в швейцарском саммите по Украине, сравнив предстоящую конференцию с попытками в прошлом заключить сепаратный мир с нацистами
Он указал, что среди участников могут оказаться страны, которые прежде занимали нейтральную позицию по украинскому конфликту, однако приняв приглашение Киева они автоматически встанут на сторону Зеленского.
"Какие бы благие намерения они ни имели в виду, в конечном итоге они будут играть по правилам, установленным неонацистами в Киеве. Это напоминает мне попытку заключить сепаратный мир с нацистами, предпринятую известным (прим. ред. - американским дипломатом, директором Центральной разведки) Алленом Даллесом и компанией в 1945 году в Берне", – написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Политик подчеркнул, что Москва даст оценку позиции нейтральных игроков, а само участие в швейцарском саммите повлияет на перспективу будущих отношений с РФ, так как "мы этого не забудем", пообещал Медведев.
Конференция по урегулированию конфликта состоится в Швейцарии 15-16 июня. Владимир Зеленский уверен, что эта встреча ознаменует "восстановление справедливого мира". При этом, министр обороны Украины Рустем Умеров исключил участие российской стороны в швейцарском саммите, что есть "сверхпринципиальной позицией" киевского режима.
На Банковой объявляют, что целью предстоящего саммита станет выработка общей позиции стран-участниц по трем ключевым вопросам, о которой в дальнейшем будет проинформирована Москва: ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен "всех на всех".
В Кремле считают, что вести переговоры в отсутствии представителей РФ бессмысленно, а сама "формула мира" Зеленского, обсуждение которой также запланировано на саммите, содержит исключительно ультиматумы, что для России неприемлемо.
Швейцария флаг
3 мая, 18:15
Симулякр в разговорном жанре. Мирный саммит в Швейцарии как яркий пример бессмысленной болтологииПочти полтора месяца остается до события, которое может стать для фюрера украинского народа Владимира Зеленского либо триумфом, либо сокрушительным фиаско. Либо ни тем, ни другим, и все останется без изменений. Ненадолго и бессмысленно
 
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Заголовок открываемого материала
21:50Дрон ВСУ вновь атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, ранена женщина
21:34Медведев: участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними
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