https://ukraina.ru/20240524/1055263627.html

"Выполняет роль полезного идиота": Дубинский объяснил поведение Порошенко в Раде

"Выполняет роль полезного идиота": Дубинский объяснил поведение Порошенко в Раде - 24.05.2024 Украина.ру

"Выполняет роль полезного идиота": Дубинский объяснил поведение Порошенко в Раде

У украинской власти отсутствует какая-либо повестка, поэтому экс-президент Петр Порошенко выполняет роль "полезного идиота". Об этом написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в соцсети Facebook*

2024-05-24T12:44

2024-05-24T12:44

2024-05-24T12:44

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Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пытался блокировать трибуну в украинском парламенте из-за отказа Рады запрещать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Тему УПЦ Порошенко выбрал не случайно, считает Дубинский.Порошенко ни в коем случае не пойдет ни на какие противостояния с Офисом Зеленского по другим вопросам. А по УПЦ они соратники, пояснил Дубинский.Более того, экс-президент Порошенко "обязан власти Зеленского, как никто другой", отметил он. Он пояснил, что глава Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в конце февраля 2022 года в Хмельницком уничтожил 55% материалов уголовного дела Порошенко, связанного с попыткой узурпации власти.Дубинский пообещал в ближайшее время опубликовать эти документы.Украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь. Власти обвиняют каноническую УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, православный мир ее не признает.ПЦУ сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20240521/1055197020.html

https://ukraina.ru/20240522/1055214457.html

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новости, украина, хмельницкий (город), петр порошенко, александр дубинский, игорь мосийчук, верховная рада, упц, владимир зеленский