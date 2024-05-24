https://ukraina.ru/20240524/1055263627.html
"Выполняет роль полезного идиота": Дубинский объяснил поведение Порошенко в Раде
"Выполняет роль полезного идиота": Дубинский объяснил поведение Порошенко в Раде - 24.05.2024 Украина.ру
"Выполняет роль полезного идиота": Дубинский объяснил поведение Порошенко в Раде
У украинской власти отсутствует какая-либо повестка, поэтому экс-президент Петр Порошенко выполняет роль "полезного идиота". Об этом написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в соцсети Facebook*
2024-05-24T12:44
2024-05-24T12:44
2024-05-24T12:44
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Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пытался блокировать трибуну в украинском парламенте из-за отказа Рады запрещать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Тему УПЦ Порошенко выбрал не случайно, считает Дубинский.Порошенко ни в коем случае не пойдет ни на какие противостояния с Офисом Зеленского по другим вопросам. А по УПЦ они соратники, пояснил Дубинский.Более того, экс-президент Порошенко "обязан власти Зеленского, как никто другой", отметил он. Он пояснил, что глава Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в конце февраля 2022 года в Хмельницком уничтожил 55% материалов уголовного дела Порошенко, связанного с попыткой узурпации власти.Дубинский пообещал в ближайшее время опубликовать эти документы.Украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь. Власти обвиняют каноническую УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, православный мир ее не признает.ПЦУ сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ukraina.ru/20240521/1055197020.html
https://ukraina.ru/20240522/1055214457.html
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новости, украина, хмельницкий (город), петр порошенко, александр дубинский, игорь мосийчук, верховная рада, упц, владимир зеленский
Новости, Украина, Хмельницкий (город), Петр Порошенко, Александр Дубинский, Игорь Мосийчук, Верховная Рада, УПЦ, Владимир Зеленский
"Выполняет роль полезного идиота": Дубинский объяснил поведение Порошенко в Раде
У украинской власти отсутствует какая-либо повестка, поэтому экс-президент Петр Порошенко выполняет роль "полезного идиота". Об этом написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в соцсети Facebook*
Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
пытался блокировать трибуну в украинском парламенте из-за отказа Рады запрещать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Тему УПЦ Порошенко выбрал не случайно, считает Дубинский.
Порошенко ни в коем случае не пойдет ни на какие противостояния с Офисом Зеленского
по другим вопросам. А по УПЦ они соратники, пояснил Дубинский.
"Перформанс с блокированием трибуны Рады в эти дни связан с отсутствием у власти какой-либо повестки, и продолжающимися переговорами с западниками о перезагрузке Кабмина. Пока идет торг – Порошенко выполняет роль полезного идиота", - написал Дубинский.
Более того, экс-президент Порошенко "обязан власти Зеленского, как никто другой", отметил он. Он пояснил, что глава Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в конце февраля 2022 года в Хмельницком уничтожил 55% материалов уголовного дела Порошенко, связанного с попыткой узурпации власти.
Дубинский пообещал в ближайшее время опубликовать эти документы.
Украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь. Власти обвиняют каноническую УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, православный мир ее не признает.
ПЦУ сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко
в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.