Эксперт объяснил, почему Зеленский впал в истерику и требует "Патриоты", угрожая Западу потерей Харькова
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Киевские власти понимают, что их возможности и политическая воля ослабла, поэтому им остается идти только по пути медийных ультиматумов. В некотором смысле, таким образом Украина "берет в заложники" образ западных политиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Владимир Зеленский делает громкие заявления о том, что если Киеву не передадут системы Patriot, то украинское командование потеряет Харьков. Для России это выглядит как истерика. А для Украины – это часть давления на Запад, рассказал политолог.
Киевские власти понимают, что их возможности и политическая воля ослабла, поэтому им остается идти только по пути медийных ультиматумов. В некотором смысле, так Украина "берет в заложники" образ западных политиков, которые из-за Украины рискуют своей карьерой, добавил эксперт.
"[Владимир] Зеленский обращается к западной аудитории: "Посмотрите. Ваши лидеры говорили, что они будут нас защищать до последнего патрона. Они чуть-ли не натовские войска предлагали ввести на Украину. А теперь они не могут дать нам двух несчастных "Патриотов", чтобы мы могли обезопасить Харьков", - отметил Скоробогатый.
При этом никто же не задается вопросом, насколько эти "Пэтриоты" могут быть эффективными, учитывая близость Харькова к границе с Россией и доминирование в воздухе российских ВКС, заключил собеседник издания.
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