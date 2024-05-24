https://ukraina.ru/20240524/1055248835.html

Эксперт объяснил, почему Зеленский впал в истерику и требует "Патриоты", угрожая Западу потерей Харькова

Эксперт объяснил, почему Зеленский впал в истерику и требует "Патриоты", угрожая Западу потерей Харькова - 24.05.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Зеленский впал в истерику и требует "Патриоты", угрожая Западу потерей Харькова

Киевские власти понимают, что их возможности и политическая воля ослабла, поэтому им остается идти только по пути медийных ультиматумов. В некотором смысле, таким образом Украина "берет в заложники" образ западных политиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-05-24T04:00

2024-05-24T04:00

2024-05-24T04:00

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Владимир Зеленский делает громкие заявления о том, что если Киеву не передадут системы Patriot, то украинское командование потеряет Харьков. Для России это выглядит как истерика. А для Украины – это часть давления на Запад, рассказал политолог.Киевские власти понимают, что их возможности и политическая воля ослабла, поэтому им остается идти только по пути медийных ультиматумов. В некотором смысле, так Украина "берет в заложники" образ западных политиков, которые из-за Украины рискуют своей карьерой, добавил эксперт.При этом никто же не задается вопросом, насколько эти "Пэтриоты" могут быть эффективными, учитывая близость Харькова к границе с Россией и доминирование в воздухе российских ВКС, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноябряО том, станет ли ближний космос ареной военного противостояния можно прочитать в интервью Владимира Орлова о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом

https://ukraina.ru/20240523/1055234459.html

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новости, украина, харьков, россия, владимир зеленский, пётр скоробогатый, вс рф, наступление, вкс, зрк patriot, вооружения, сво, запад