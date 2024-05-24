Эксперт объяснил, почему Зеленский впал в истерику и требует "Патриоты", угрожая Западу потерей Харькова - 24.05.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Зеленский впал в истерику и требует "Патриоты", угрожая Западу потерей Харькова
Эксперт объяснил, почему Зеленский впал в истерику и требует "Патриоты", угрожая Западу потерей Харькова - 24.05.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Зеленский впал в истерику и требует "Патриоты", угрожая Западу потерей Харькова
Киевские власти понимают, что их возможности и политическая воля ослабла, поэтому им остается идти только по пути медийных ультиматумов. В некотором смысле, таким образом Украина "берет в заложники" образ западных политиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-05-24T04:00
2024-05-24T04:00
новости
украина
харьков
россия
владимир зеленский
пётр скоробогатый
вс рф
наступление
вкс
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Владимир Зеленский делает громкие заявления о том, что если Киеву не передадут системы Patriot, то украинское командование потеряет Харьков. Для России это выглядит как истерика. А для Украины – это часть давления на Запад, рассказал политолог.Киевские власти понимают, что их возможности и политическая воля ослабла, поэтому им остается идти только по пути медийных ультиматумов. В некотором смысле, так Украина "берет в заложники" образ западных политиков, которые из-за Украины рискуют своей карьерой, добавил эксперт.При этом никто же не задается вопросом, насколько эти "Пэтриоты" могут быть эффективными, учитывая близость Харькова к границе с Россией и доминирование в воздухе российских ВКС, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноябряО том, станет ли ближний космос ареной военного противостояния можно прочитать в интервью Владимира Орлова о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом
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новости, украина, харьков, россия, владимир зеленский, пётр скоробогатый, вс рф, наступление, вкс, зрк patriot, вооружения, сво, запад
Новости, Украина, Харьков, Россия, Владимир Зеленский, Пётр Скоробогатый, ВС РФ, наступление, ВКС, ЗРК Patriot, вооружения, СВО, Запад

Эксперт объяснил, почему Зеленский впал в истерику и требует "Патриоты", угрожая Западу потерей Харькова

04:00 24.05.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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Киевские власти понимают, что их возможности и политическая воля ослабла, поэтому им остается идти только по пути медийных ультиматумов. В некотором смысле, таким образом Украина "берет в заложники" образ западных политиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Владимир Зеленский делает громкие заявления о том, что если Киеву не передадут системы Patriot, то украинское командование потеряет Харьков. Для России это выглядит как истерика. А для Украины – это часть давления на Запад, рассказал политолог.
Киевские власти понимают, что их возможности и политическая воля ослабла, поэтому им остается идти только по пути медийных ультиматумов. В некотором смысле, так Украина "берет в заложники" образ западных политиков, которые из-за Украины рискуют своей карьерой, добавил эксперт.
"[Владимир] Зеленский обращается к западной аудитории: "Посмотрите. Ваши лидеры говорили, что они будут нас защищать до последнего патрона. Они чуть-ли не натовские войска предлагали ввести на Украину. А теперь они не могут дать нам двух несчастных "Патриотов", чтобы мы могли обезопасить Харьков", - отметил Скоробогатый.
При этом никто же не задается вопросом, насколько эти "Пэтриоты" могут быть эффективными, учитывая близость Харькова к границе с Россией и доминирование в воздухе российских ВКС, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября
О том, станет ли ближний космос ареной военного противостояния можно прочитать в интервью Владимира Орлова о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом
Дмитрий Выдрин интервью
Вчера, 05:25
Дмитрий Выдрин: Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться АллахуКогда Блинкен складно дергался под музыку с гитарой на сцене киевского ночного клуба, в очередной раз вспомнилась загадочная пословица самураев: "Если пожилой человек хорошо танцует, значит, он подлец"
 
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Заголовок открываемого материала
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04:15Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно закрепиться в предполье, чтобы создать проблемы для ВСУ в Харькове
04:00Эксперт объяснил, почему Зеленский впал в истерику и требует "Патриоты", угрожая Западу потерей Харькова
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