"Захват Киева и Харькова" по вине Бардаша, художники – с армией РФ. События культуры - 24.05.2024 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20240524/1055245912.html
"Захват Киева и Харькова" по вине Бардаша, художники – с армией РФ. События культуры
"Захват Киева и Харькова" по вине Бардаша, художники – с армией РФ. События культуры - 24.05.2024 Украина.ру
"Захват Киева и Харькова" по вине Бардаша, художники – с армией РФ. События культуры
СБУ объявила подозрение Бардашу; в Белоруссии прошли Дни русской духовности; художники собирают деньги для российских военных
2024-05-24T05:00
2024-05-24T05:00
культура
эксклюзив
культура
россия
украина
юрий бардаш
владимир зеленский
киев
сбу
живопись
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"Захват Киева" и страна, превращающаяся в пыльВ среду, 22 мая, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении украинскому продюсеру и вокалисту Юрию Бардашу, который последнее время живет в России и недавно получил российское гражданство.Доказательная база, приведенная СБУ, звучит так: "В поддержку [России] регулярно публикует антиукраинские записи на страницах собственного телеграм-канала с общей аудиторией почти 50 тысяч пользователей. Среди прочего – фигурант призывает к захвату Киева и Харькова. Также Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров Кремля на видеохостинге YouTube".Подозрение продюсер получил по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: публичные призывы к насильственной смене конституционного строя, распространение материалов с призывами к смене границ территории, пропаганда войны, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников.Добраться до Бардаша СБУ не может – он находится в России. Но уточнили, что расследование проводили сотрудники спецслужбы в Винницкой области, где продюсер едва ли окажется в ближайшее время.В своем телеграм-канале он отреагировал на подозрение:"Украинские еще пока власти обвиняют меня по четырем уголовным статьям. Записали в пропагандисты русского мира, что для меня есть великая награда.Говорят, я призываю к насильственному изменению конституционного строя. Ну не цирк ли? Зеленский-то сам уже давно нелегитимный, да и не был легитимным никогда, разве что [негодяем], но уверенно продолжает притворяться законным и рассказывать, как другим себя вести.Вы, Владимир Александрович, теперь даже не клоун и не собака, вы — пустое место без пяти минут как. А пока ваши пять минут не прошли, вы — тень от уже как скоро пустого места.В свою очередь объявляю в розыск всех, кто причастен к этому преступному решению. Уверяю, что доберусь до вас раньше, чем вы до меня", – написал Бардаш.Продюсер родился на Луганщине, в Коммунарске (Алчевск), живет в России с июля 2022 года: в страну он "бежал", как заявил сам Бардаш из Грузии. С начала военных действий обвинил во всем президента Украины Владимира Зеленского, поддержал российскую армию, по данным СМИ, развелся с супругой, имеющей противоположную позицию.Бардаш действительно известный на Украине музыкальный продюсер, в первую очередь благодаря группам Quest Pistols и "Грибы", чья песня "Тает лёд" в 2017 году была без преувеличения хитом, звучавшем из каждого утюга.Заведенные против него на Украине уголовные дела комментировал RT так:"Думаю, что каждый на моём месте делал бы то же самое: максимально рассказывал правду людям, украинцам, раскрывал глаза на то, что происходит. Я, находясь в России, видя, как здесь с людьми ведёт себя руководство страны, пребываю в тихом шоке. На Украине я видел другое. Я видел Зеленского, как беспощадно воруют у народа, как страну превращают в ничто, в пыль, в разруху…"Врагом украинской власти и ее приверженцев стал еще в декабре 2019 года после интервью журналисту Юрию Дудю*, в котором говорил, в частности, о Донбассе и дискриминации на Украине."Я тебе объясню. Что я наблюдаю в Украине последние пять лет? Я наблюдаю беспредел максимальный. Это тяжелая тема, очень. Но я скажу тебе. Я очень часто слышу выражение "типичное донбасское быдло". Но что я знаю об этом типичном донбасском быдле? Это люди, которые работают, они всегда работали. Их жизнь — работа, завод. Это очень жестко. Да, они суровые, они лютые, да, они не такие культурные, как в столице. Но они работают.Запретили все русские школы. А в Украине 50 или 45, или 60% русскоговорящих людей, которые выросли и впитали этот язык. Украина их страна родная, а язык родной — русский. И чувствуется жесткое давление на этих людей. Если что-то скажешь против, ты сразу сепаратист, сразу ватник. Они понапридумывали столько этих странных слов.Заходишь в Facebook**, там это войско диванное сидит. Происходит травля людей. Сейчас начался аккуратный движ в сторону мира. Но тоже это все происходит со скрипом. Я говорю про всех, кто притесняет русскоязычное население Украины. Это очень больно, это очень отвратительно. Это есть, мэн, у нас в стране это происходит.Мой дед воевал, и я рос с чувством, что я победитель, мой народ победитель. А у нас памятники [Георгия] Жукова сносят, называют (улицы) фамилиями людей, которые помогали немцам", — рассказал он тогда Дудю*.Ярославские художники собирают помощь ВС РФВ четверг, 23 мая, в Центральном выставочном зале Союза художников России в Ярославле открылась выставка 130-ти художников, деньги от продажи картин которых организаторы планируют отправить российским военным."Впервые такая акция прошла в прошлом году, ярославцы очень активно приняли участие, за пять дней было собрано около 400 тысяч рублей. В этом году акция проводится в рамках областной выставки и продлится до середины июня. Коллектив Ярославского областного отделения Союза художников России заслуживает искренней благодарности за такие решения и гражданскую позицию", – рассказала журналистам министр культуры региона Марина Васильева.Зрители увидят работы, посвященные Ярославлю, временам года, портреты, пейзажи, натюрморты, эмали, скульптуры, текстильные и керамические изделия, а также пленэрные произведения, созданные в 2022 – 2024 годах, сообщает пресс-служба Союза Художников.Одной из центральных фигур выставки стал Народный художник РФ Александр Карих, уроженец Хабаровского края, который в 1992 году основал в Ярославле центр эмальерного искусства "Эмалис".Зимой схожая акция прошла в Забайкальском краевом художественном музее: деньги, вырученные от продажи картин китайского художника Чжао Хайнаня, использовали для покупки тепловизоров."Это папирусная бумага в тубах, и мы приняли решение пять работ взять во вспомогательный фонд музея, а по остальным продолжить практику продажи. В холле первого этажа музея на стене мы повесим 7-10 полотен Чжао Хайнаня", — отмечала директор музея Дина Корсун.Передавая тепловизоры военным, глава Министерства культуры Забайкальского края Ирина Левкович, рассказала о выставке:"Это была замечательная выставка о любви. По инициативе художника и музея мы реализовали картины и по просьбе автора потратили вырученные средства на помощь бойцам спецоперации. Мы хотели бы передать вам тепловизоры, чтобы они помогали вам в приближении нашей победы, чтобы ребята на фронте знали, что художники тоже очень переживают, очень волнуются и ждут победы с нетерпением."Дни духовной культуры РоссииФестиваль, являющийся одним из проектов АНО "Русские сезоны", прошел в этот раз в Белоруссии. В рамках проекта прошли выступления хоровых, вокальных коллективов из России, мастер-классы, выставки. География проекта разнообразна: в прошлые годы Дни духовной культуры проходили во Франции, Эфиопии, Южно-Африканской республике."Это яркий проект, который действительно сейчас актуален, чтобы показывать значимость дружественных отношений с нашими братьями белорусами и, конечно же, показывать русскую народную культуру, которая всегда являлась силой и вдохновением всего нашего русского народа", — сказал после финального концерта, выступления рязанского хора имени Евгения Попова директор хора Сергей Селявин.Коллектив также провел несколько мастер-классов в Белорусской академии музыки и Минском колледже искусств: работа с оркестром русских народных инструментов, "Песенная традиция Рязанского края", "Региональные особенности хореографического репертуара Рязанского хора".В Храме‐памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших в рамках Дней духовной культуры России в Республике Беларусь прошла выставка Государственного исторического музея (ГИМ) "Новодевичий монастырь. К 500-летию основания".Организаторы пояснили цель выставки: посетители смогли погрузиться в историю иконописи благодаря репродукциям старинных икон, выполненных знаменитыми мастерами Оружейной палаты, из иконостасов храмов, изображениям уникальных фресок XVI века, предметам, связанных с жизнью известных монахинь обители, а также фотографиям храмов, других построек монастыря и надгробий из монастырского некрополя.В июне стартуют ежегодные "Русские сезоны" — международный проект, обязанный своим рождением русскому импресарио и критику Сергею Дягилеву и его балетным сезонам в Европе и США."Русские сезоны" 2024 года пройдут в разных городах Бразилии.*Признан иноагентом в РФ**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Мария Лихограй
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эксклюзив, культура, россия, украина, юрий бардаш, владимир зеленский, киев, сбу, живопись, белоруссия
Культура, Эксклюзив, культура, Россия, Украина, Юрий Бардаш, Владимир Зеленский, Киев, СБУ, живопись, Белоруссия

"Захват Киева и Харькова" по вине Бардаша, художники – с армией РФ. События культуры

05:00 24.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрий БардашЮрий Бардаш
Юрий Бардаш - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрий Бардаш
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Мария Лихограй
Все материалы
СБУ объявила подозрение Бардашу; в Белоруссии прошли Дни русской духовности; художники собирают деньги для российских военных
"Захват Киева" и страна, превращающаяся в пыль
В среду, 22 мая, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении украинскому продюсеру и вокалисту Юрию Бардашу, который последнее время живет в России и недавно получил российское гражданство.
Доказательная база, приведенная СБУ, звучит так: "В поддержку [России] регулярно публикует антиукраинские записи на страницах собственного телеграм-канала с общей аудиторией почти 50 тысяч пользователей. Среди прочего – фигурант призывает к захвату Киева и Харькова. Также Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров Кремля на видеохостинге YouTube".
Подозрение продюсер получил по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: публичные призывы к насильственной смене конституционного строя, распространение материалов с призывами к смене границ территории, пропаганда войны, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников.
Добраться до Бардаша СБУ не может – он находится в России. Но уточнили, что расследование проводили сотрудники спецслужбы в Винницкой области, где продюсер едва ли окажется в ближайшее время.
В своем телеграм-канале он отреагировал на подозрение:
"Украинские еще пока власти обвиняют меня по четырем уголовным статьям. Записали в пропагандисты русского мира, что для меня есть великая награда.
Говорят, я призываю к насильственному изменению конституционного строя. Ну не цирк ли? Зеленский-то сам уже давно нелегитимный, да и не был легитимным никогда, разве что [негодяем], но уверенно продолжает притворяться законным и рассказывать, как другим себя вести.
Вы, Владимир Александрович, теперь даже не клоун и не собака, вы — пустое место без пяти минут как. А пока ваши пять минут не прошли, вы — тень от уже как скоро пустого места.
В свою очередь объявляю в розыск всех, кто причастен к этому преступному решению. Уверяю, что доберусь до вас раньше, чем вы до меня", – написал Бардаш.
- РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Вчера, 12:23
Через год на границе с Польшей будет стоять очень злая российско-украинская армия – немец Гердт
Продюсер родился на Луганщине, в Коммунарске (Алчевск), живет в России с июля 2022 года: в страну он "бежал", как заявил сам Бардаш из Грузии. С начала военных действий обвинил во всем президента Украины Владимира Зеленского, поддержал российскую армию, по данным СМИ, развелся с супругой, имеющей противоположную позицию.
Бардаш действительно известный на Украине музыкальный продюсер, в первую очередь благодаря группам Quest Pistols и "Грибы", чья песня "Тает лёд" в 2017 году была без преувеличения хитом, звучавшем из каждого утюга.
Заведенные против него на Украине уголовные дела комментировал RT так:
"Думаю, что каждый на моём месте делал бы то же самое: максимально рассказывал правду людям, украинцам, раскрывал глаза на то, что происходит. Я, находясь в России, видя, как здесь с людьми ведёт себя руководство страны, пребываю в тихом шоке. На Украине я видел другое. Я видел Зеленского, как беспощадно воруют у народа, как страну превращают в ничто, в пыль, в разруху…"
Врагом украинской власти и ее приверженцев стал еще в декабре 2019 года после интервью журналисту Юрию Дудю*, в котором говорил, в частности, о Донбассе и дискриминации на Украине.
"Я тебе объясню. Что я наблюдаю в Украине последние пять лет? Я наблюдаю беспредел максимальный. Это тяжелая тема, очень. Но я скажу тебе. Я очень часто слышу выражение "типичное донбасское быдло". Но что я знаю об этом типичном донбасском быдле? Это люди, которые работают, они всегда работали. Их жизнь — работа, завод. Это очень жестко. Да, они суровые, они лютые, да, они не такие культурные, как в столице. Но они работают.
Запретили все русские школы. А в Украине 50 или 45, или 60% русскоговорящих людей, которые выросли и впитали этот язык. Украина их страна родная, а язык родной — русский. И чувствуется жесткое давление на этих людей. Если что-то скажешь против, ты сразу сепаратист, сразу ватник. Они понапридумывали столько этих странных слов.
Заходишь в Facebook**, там это войско диванное сидит. Происходит травля людей. Сейчас начался аккуратный движ в сторону мира. Но тоже это все происходит со скрипом. Я говорю про всех, кто притесняет русскоязычное население Украины. Это очень больно, это очень отвратительно. Это есть, мэн, у нас в стране это происходит.
Мой дед воевал, и я рос с чувством, что я победитель, мой народ победитель. А у нас памятники [Георгия] Жукова сносят, называют (улицы) фамилиями людей, которые помогали немцам", — рассказал он тогда Дудю*.
Ярославские художники собирают помощь ВС РФ
В четверг, 23 мая, в Центральном выставочном зале Союза художников России в Ярославле открылась выставка 130-ти художников, деньги от продажи картин которых организаторы планируют отправить российским военным.
"Впервые такая акция прошла в прошлом году, ярославцы очень активно приняли участие, за пять дней было собрано около 400 тысяч рублей. В этом году акция проводится в рамках областной выставки и продлится до середины июня. Коллектив Ярославского областного отделения Союза художников России заслуживает искренней благодарности за такие решения и гражданскую позицию", – рассказала журналистам министр культуры региона Марина Васильева.
Зрители увидят работы, посвященные Ярославлю, временам года, портреты, пейзажи, натюрморты, эмали, скульптуры, текстильные и керамические изделия, а также пленэрные произведения, созданные в 2022 – 2024 годах, сообщает пресс-служба Союза Художников.
Одной из центральных фигур выставки стал Народный художник РФ Александр Карих, уроженец Хабаровского края, который в 1992 году основал в Ярославле центр эмальерного искусства "Эмалис".
Зимой схожая акция прошла в Забайкальском краевом художественном музее: деньги, вырученные от продажи картин китайского художника Чжао Хайнаня, использовали для покупки тепловизоров.
Виктор Васнецов
15 мая, 08:00История
Художник-поэт Васнецов: русские былины, киевские фрескиПятнадцатого мая (3-го по старому стилю) 1848 года в селе Лопьял Вятской губернии (ныне Кировская область) родился один из самых самобытных и оригинальных русских живописцев – Виктор Васнецов
"Это папирусная бумага в тубах, и мы приняли решение пять работ взять во вспомогательный фонд музея, а по остальным продолжить практику продажи. В холле первого этажа музея на стене мы повесим 7-10 полотен Чжао Хайнаня", — отмечала директор музея Дина Корсун.
Передавая тепловизоры военным, глава Министерства культуры Забайкальского края Ирина Левкович, рассказала о выставке:
"Это была замечательная выставка о любви. По инициативе художника и музея мы реализовали картины и по просьбе автора потратили вырученные средства на помощь бойцам спецоперации. Мы хотели бы передать вам тепловизоры, чтобы они помогали вам в приближении нашей победы, чтобы ребята на фронте знали, что художники тоже очень переживают, очень волнуются и ждут победы с нетерпением."
Дни духовной культуры России
Фестиваль, являющийся одним из проектов АНО "Русские сезоны", прошел в этот раз в Белоруссии. В рамках проекта прошли выступления хоровых, вокальных коллективов из России, мастер-классы, выставки. География проекта разнообразна: в прошлые годы Дни духовной культуры проходили во Франции, Эфиопии, Южно-Африканской республике.
"Это яркий проект, который действительно сейчас актуален, чтобы показывать значимость дружественных отношений с нашими братьями белорусами и, конечно же, показывать русскую народную культуру, которая всегда являлась силой и вдохновением всего нашего русского народа", — сказал после финального концерта, выступления рязанского хора имени Евгения Попова директор хора Сергей Селявин.
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Коллектив также провел несколько мастер-классов в Белорусской академии музыки и Минском колледже искусств: работа с оркестром русских народных инструментов, "Песенная традиция Рязанского края", "Региональные особенности хореографического репертуара Рязанского хора".
В Храме‐памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших в рамках Дней духовной культуры России в Республике Беларусь прошла выставка Государственного исторического музея (ГИМ) "Новодевичий монастырь. К 500-летию основания".
Организаторы пояснили цель выставки: посетители смогли погрузиться в историю иконописи благодаря репродукциям старинных икон, выполненных знаменитыми мастерами Оружейной палаты, из иконостасов храмов, изображениям уникальных фресок XVI века, предметам, связанных с жизнью известных монахинь обители, а также фотографиям храмов, других построек монастыря и надгробий из монастырского некрополя.
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В июне стартуют ежегодные "Русские сезоны" — международный проект, обязанный своим рождением русскому импресарио и критику Сергею Дягилеву и его балетным сезонам в Европе и США.
"Русские сезоны" 2024 года пройдут в разных городах Бразилии.
*Признан иноагентом в РФ
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
КультураЭксклюзивкультураРоссияУкраинаЮрий БардашВладимир ЗеленскийКиевСБУживописьБелоруссия
 
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